Умер бывший Генеральный прокурор СССР (в 1988-90 гг.) Александр Сухарев

12:42 07.03.2021

В Москве на 98 году жизни скончался бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев.



Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СК РФ). Причина смерти Сухарева не называется.



"Это невосполнимая утрата для всех нас - учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича, - заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. - Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь".



Справка "СП"



Александр Яковлевич Сухарев родился 11 октября 1923 года в деревне Малая Трещевка, (Воронежская губерния). Бывший генеральный прокурор СССР (С 26 мая 1988-го по 15 октября 1990 года). С марта 1984 года по февраль 1988 года Сухарев был министром юстиции РСФСР.



Советник Генерального прокурора Российской Федерации. Член коллегии Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. Почетный работник прокуратуры России, участник Великой Отечественной войны. Закончил войну в звании капитана, награжден четырьмя боевыми орденами.



Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР (1984). Был членом Общественного совета при СК РФ. Кроме того, принимал участие в работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса РФ и других основополагающих актов в области борьбы с преступностью и защиты прав россиян.



Указом Президента РФ Дмитрия Медведева за высокие заслуги в укреплении законности и правопорядка советнику Генерального прокурора РФ Александру Сухареву 30 апреля 2010 года был присвоен наивысший классный чин в органах прокуратуры - Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации.



В июне 2011 года выпустил книгу мемуаров "По зову правды".