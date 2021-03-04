"Нужна еще кавалерийская дивизия из голодных местностей...". Как большевики подавляли крестьянское восстание в Сибири и Северном Казахстане (1921 год)

12:57 07.03.2021

Председатель Сибревкома Смирнов - Ленину: "Нужна кавалерийская дивизия из голодных местностей"

Шифротелеграммы о подавлении крестьянских восстаний в Сибири публикуются впервые



100 лет назад в различных регионах Советской России вспыхнули крестьянские восстания, вызванные недовольством сельского населения продовольственной политикой большевиков. Насильственная кампания по изъятию хлеба и других сельхозпродуктов - продразверстка - привела к массовому голоду среди крестьян и поставила советскую деревню на грань выживания.

Помимо обязательной сдачи хлеба государству крестьяне несли целый ряд повинностей: трудовую, гужевую, военно-конскую, постойную, подводную и др. При этом продразверстка, различные платежи и повинности проводились властью без учета принадлежности крестьянского хозяйства к той или иной социальной группе. С подачи официальной пропаганды фактически все крестьянство стало рассматриваться как "сплошное кулачество"1. Ответом на ужесточение продовольственной политики центра стали крестьянские бунты.



В январе 1921 г. вспыхивает крестьянское восстание в Западной Сибири, начавшееся с локального конфликта в Ишимском уезде Тобольской губернии и ставшее крупнейшим антибольшевистским выступлением Гражданской войны. В течение февраля-апреля 1921 г. повстанческие отряды и соединения действовали на огромной территории Западной Сибири, Зауралья и современного Казахстана2. По приблизительным оценкам исследователей, в разное время в рядах повстанцев сражалось не менее 100 тыс. человек, что почти в четыре раза превышало численность участников "Антоновского мятежа" в Тамбовской губернии3.



О силе западносибирских мятежников и опасности, которую они представляли для коммунистического режима в России, можно судить хотя бы по тому, что в феврале 1921 г. они на три недели парализовали движение по обеим линиям Транссибирской железнодорожной магистрали, а в период наибольшей активности захватывали такие крупные уездные центры, как Петропавловск, Тобольск, Кокчетав, Березов, Сургут и Каркаралинск, вели бои за Ишим, угрожали Кургану и Ялуторовску4. Последние очаги повстанческого сопротивления были ликвидированы лишь в начале января 1922 г.



Ниже мы публикуем ряд шифротелеграмм председателя Сибирского ревкома И.Н. Смирнова, направленных председателю СНК РСФСР В.И. Ленину в феврале 1921 г., в которых говорится о ходе крестьянского восстания в Сибири, нехватке партийных, советских и военных кадров, проведении продразверстки и т.д. Из коротких информационных сообщений "сибирского Ленина" (прозвище И.Н. Смирнова) можно проследить не только динамику крестьянского восстания, но и рост обеспокоенности местных руководителей в ходе его подавления (док. N 1-6).



Тема крестьянских выступлений находит свое отражение и в заключительном документе нашей публикации - шифротелеграмме Архангельского губкома РКП(б) во ВЦИК от 20 апреля 1921 г. (док. N 7). Документ интересен тем, что в нем раскрываются механизмы реализации продовольственной политики большевиков на местах и освещаются различные проблемы, с этим связанные (снабжение населения продовольственными пайками, голод среди жителей губернии, в том числе детей, распространение цинги и др.).



Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ в описи входящих шифротелеграмм партийных комитетов в ЦК РКП(б) - ВКП(б) за 1920-1952 гг. (Ф. 17. Оп. 168).



Документы описи рассекречены в 2019-2020 гг. и ранее не публиковались.



Документы воспроизводятся с сохранением стилистических особенностей источников, с соблюдением общепринятых правил орфографии и пунктуации. Выявленные опечатки исправлены и не оговариваются.



Андрей Сорокин, кандидат исторических наук, научный руководитель РГАСПИ, ведущий рубрики "Советская история. Документы"



Публикацию подготовили заместитель начальника отдела использования документов РГАСПИ, кандидат исторических наук Александр Лукашин и преподаватель факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Лукашина.



фотокопии документов и продолжение статьи см. здесь -

https://rg.ru/2021/03/04/shifrotelegrammy-o-podavlenii-krestianskih-vosstanij-v-sibiri-publikuiutsia-vpervye.html