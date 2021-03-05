В бессмертном Кыргызском Парламенте завелись новые депутаты - Бурун Аманова и Шайлообек Атазов

13:08 07.03.2021

7 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

В Жогорку Кенеше появились новые депутаты



В Жогорку Кенеше появились новые депутаты. Решение принято сегодня на заседании ЦИК.



Уточняется, что один мандат стал вакантным после того, как нардепа Клару-Гульнару Самат назначили послом Кыргызстана в Российской Федерации. Вместо нее в парламент пришла следующая по списку партии "Ата Мекен" кандидат Бурун Аманова.



Депутатом также стал Шайлообек Атазов. Он пришел на место Искендера Гайпкулова, назначенного заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата главы президента.



Отметим, что в 2017 году Искендер Гайпкулов получил мандат вместо Омурбека Текебаева, признанного Бишкекским горсудом виновным по статье "Коррупция" УК КР, а Текебаеву в 2020-м вручили мандат Садык Шер-Нияза, который отказался от депутатства в пользу лидера социалистов.



Но незрячий поэт Темирлан Ормуков обратился в суд с требованием лишить Омурбека Текебаева мандата. По его мнению, ЦИК приняла незаконное решение, вернув лидеру социалистов мандат, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении политика нет, дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым.



Ранее Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского горсуда о лишении депутата Омурбека Текебаева мандата. ЦИК теперь обязана исполнить это постановление. Поэтому вакантный мандат экс-депутата Искендера Гайпкулова перешел Шайлообеку Атазову.