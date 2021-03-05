Золото на 122 млн тенге украли на руднике "Казахалтын"

14:16 07.03.2021

В Акмолинской области украли золото на 122 млн тенге на руднике "Казахалтын", сообщает zakon.kz.



Акмолинскими полицейскими расследуется уголовное дело по факту кражи катодного золота, принадлежащего АО "ГМК Казахалтын" имевшего место в ночь на 2 марта. В результате преступных действий, предприятию причинен особо крупный ущерб на сумму 122 млн тенге, - сообщили в ДП области.

По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по ст. 188 ч.4 УК РК "Кража".



В настоящее время проводится комплекс процессуальных мероприятий, направленные на установление злоумышленников.



Пресс-служба ДП Акмолинской области сообщает, что для раскрытия и установления лиц, причастных к совершению данного преступления создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия.



Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.