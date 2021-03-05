Двойные стандарты геноцида: Русские пленные вне списка

14:23 07.03.2021 Почему тема уничтожения советских людей стала актуальной только через 75 лет после Победы



Светлана Гомзикова

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Михаил Мягков



Советских военнопленных, погибших в нацистских концлагерях во время Великой Отечественной войны, независимо от того, были они гражданским лицам или красноармейцам, следует считать жертвами геноцида в отношении граждан СССР. Об этом в своей статье, приуроченной к 78-й годовщине освобождения города Ржева от гитлеровских оккупантов (3 марта 1943 г.), написал помощник президента России Владимир Мединский.



Он, в частности, напоминает в ней, что "в лагеря военнопленных часто попадали партизаны, а то и просто мужчины призывного возраста, захваченные в плен на оккупированной территории. Это не были военнослужащие". А поскольку известно, что "гитлеровцами преднамеренно было истреблено около 3,1 млн. советских военнопленных (примерно 60% от числа пленных), то из них сотни тысяч - это уничтоженные под видом военнопленных гражданские лица!"



По словам Мединского, ни в одной войне за всю христианскую историю человечества доведение пленных до смерти истощением и пытками не достигало такого масштаба, как в фашистских лагерях. Это касается, главным образом, советских военнопленных. Поскольку уровень смертности содержащихся в немецком плену солдат союзников - США, Англии, Франции - сохранялся в пределах трех-четырех процентов.



Настолько разным было отношение нацистов к советским пленным и к пленным европейцам и американцам, тоже, вроде как, врагам.



Геноцидом, как отмечает Мединский, на международном уровне признаны истребления в годы Второй мировой войны евреев (число жертв - 6 млн. человек), цыган (от 200 тыс. до 1,5 млн.) и сербов (от 200 тыс. до 800 тысяч). Но "замыслы и действия верхушки Третьего рейха против советского народа выходят далеко за рамки стремления уничтожить какие-то отдельные „национальные, этнические, расовые или религиозные группы", как это определено Конвенцией", пишет он. Речь идет о Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая вступила в силу 12 января 1951 года.



В случае с Советским Союзом, как считает помощник президента, замыслы гитлеровцев были намного масштабнее: "По сути, подлежащей уничтожению „группой" для нацистов было ВСЕ население нашей страны - безотносительно этнической (расовой) или религиозной принадлежности. Вина русских, евреев, белорусов, татар, украинцев, мордвин или чувашей перед Гитлером заключалась только в том, что они были гражданами СССР, отравленными „коммунистической идеей". И - главное - просто жили на землях, подлежавших, по планам Гитлера, „беспощадной германизации"".



Мединский подчеркивает: то, что происходило важно правильно называть в современных условиях. Потому что еще 30 лет назад никому бы не пришло в голову "глумливо упражняться в риторике уподобляющей гитлеровскую германию и сталинский СССР". А сегодня "знак равенства между нацистской свастикой и красной звездой" уже закреплен законом в некоторых странах.



Несомненно, очень важно, что тему геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, наконец, подняли. Непонятно только, почему об этом заговорили только сейчас.



Ведь о Холокосте знают все. В некоторых странах (в той же Германии) за отрицание Холокоста можно даже получить тюремный срок до 5 лет. Но о катастрофе в СССР, о том, что гитлеровцы, а также их союзники и приспешники творили на оккупированных территориях нашей (тогда еще общей) страны, почему-то в мире знать не хотят. Более того, те, кого Красная армия тогда освободила от нацизма, теперь обвиняют нас в развязывании войны…



- Именно поэтому то, о чем пишет в своей статье Владимир Мединский, очень важно, - считает научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Михаил Мягков. - В ней приведена не только важная статистика, но и представлены свидетельства очевидцев, которые собирались еще в годы войны. С этими данными было бы полезно ознакомиться тем, прежде всего, кто порой забывает, что наш народ пережил в годы Великой Отечественной войны, через какие испытания прошел.



"СП": - Почему только сейчас заговорили о геноциде?



- Думаю, здесь несколько причин. Начнем с того, что в 1945 году состоялся Нюрнбергский трибунал над главными нацистскими преступниками. Он четко определил, что виновником агрессии, унесшей миллионы и миллионы жизней, была гитлеровская Германия и ее союзники. А Советский Союз был главной жертвой.



Но сегодня выясняется то, что в ряде стран, в том числе, и некоторых наших бывших союзных республиках, таких как Украина и Прибалтика, итоги Нюрнбергского процесса подвергаются ревизии. На одну доску ставятся преступления гитлеровцев и действия красноармейцев. Звучат заявления, что Советский Союз якобы не освобождал, а оккупировал Восточную Европу и виновен тоже в развязывании Второй мировой войны. Хотя пособники и коллаборационисты были тогда в львиной доле европейских стран. В том числе, и в республиках СССР - в Прибалтике и на Украине.



То есть, возникла необходимость закрепления основных итогов войны и приговора главным нацистским преступникам. Чтобы никто не ставил под сомнение, кто есть жертва, а кто - агрессор. Кто был освободитель, а кто - оккупант. И какую политику нацисты проводили на наших территориях.



На данный момент геноцидом официально признается уничтожение еврейского народа, цыганского и сербов (их уничтожали хорваты). Но в нашей многонациональной стране фашисты уничтожали всех подряд. Двадцать миллионов жертв - это дети, женщины, старики самых разных национальностей и вероисповеданий. Если это не геноцид, то что?



Тогда мы все, как считалось официально, являлись единым советским народом. Поэтому мы вправе, безусловно, поставить такой вопрос.



"СП": - Почему раньше этого не сделали?



- Дело в том, что многие пособники нацистов - откровенные звери, люди, у которых руки по локоть в крови, которые совершали акты преступлений против человечности, были гражданами из наших бывших союзных республик.



В Латвии, например, из местных жителей были сформированы две дивизии СС и легион СС. В Эстонии - дивизия СС. В Литве различные эсэсовские подразделения, полицейские карательные батальоны. На Украине - дивизия СС "Галичина" и батальон "Нахтигаль". Те же бандеровцы тоже пособники нацистов. Они не столько против Красной армии воевали, сколько против мирного населения. Совершали акты геноцида в отношении поляков, евреев, чехов, русских и своих же украинцев.



К сожалению, после войны в едином многонациональном государстве решили не ставить вопрос об этих преступлениях. И долгое время это сдерживалось по чисто политическим соображениям. Но сейчас другое время. Мы видим, как эти наши бывшие соотечественники из кожи вон лезут, чтобы сказать, что виновны во всем Советский Союз и советское правительство. А считай сегодня - Россия современная, поскольку она правопреемница СССР. Мы не можем этого просто-напросто терпеть.



"СП": - Насколько известно, в судебной практике у нас понятие геноцида возникло совсем недавно…



- Действительно, прецедент был создан в октябре прошлого года, когда суд в Нижегородской области признал геноцидом расстрелы и пытки мирных жителей и военнопленных, которые проводили фашисты в 1942-1943 гг. в деревне Жестяная Горка. В процессе поисковой экспедиции обнаружилось, что убито было порядка трех тысяч человек. В ходе расследования, когда были подняты документы, выяснилось, что массовые казни проводили каратели из латышских подразделений. Стали известны их имена, и то, что расследование по ним в советское время не было завершено.



Возможно, кто-то из них даже еще доживает свои дни в теплой квартире где-нибудь в Канаде, Германии или Англии. Но, в любой случае, имена их должны быть обнародованы. Как и преступления, которые они совершили.



Я сам не раз участвовал в поисковых экспедициях. Когда мы проводили раскопки на месте боев, поднимали останки наших бойцов, погибших и считавшихся пропавшими без вести, рядом были наши советские деревни, которые фашисты просто-напросто уничтожали. Часто вместе с жителями. И мы находили эти расстрельные ямы, куда фашисты сбрасывали тела своих жертв. Все это факты.



Причем зверствовали не только немцы - это само собой, но и союзники Германии. Мы, например, имеем сейчас немало информации о том, как лютовали на оккупированных территориях румынские войска. В Одессе и Николаевской области сотни тысяч наших мирных граждан убили.



"СП": - Говорят, что венгры отличались просто звериной жестокостью. И был даже устный приказ нашим "Мадьяр в плен не брать!"



- Да, венгры порой были даже более жестокими, чем эсэсовцы. Венгры - это Украина, Брянская и Воронежская области.



Но мало, кто знает, что финны только в одном Петрозаводске во время оккупации создали шесть концентрационных лагерей для советского, в основном, русского населения. И там процент смертности был ужасающим, сравнимый с немецкими лагерями для военнопленных. Люди умирали от голода, холода, болезней и репрессий.



Все это тоже мы должны поднимать. Каждый факт. Каждую фамилию. И выяснять, кто был ответственен за эти акты геноцида.



Потому что сегодня некоторые страны объявляют себя жертвами нацистского режима, хотя, на самом деле, они были союзниками Германии.



Мы должны работать языком фактов. Фактов, основанных и подтвержденных документально, от которых не отвертишься. Если остались свидетели, мы должны эти свидетельские показания все собрать сегодня.



Хотел бы добавить, что Российское военно-историческое общество в лице Владимира Мединского и Российское историческое общество, возглавляемое Сергеем Нарышкиным, выступили с инициативой, которую поддержал президент РФ, создать в нашей стране мемориальный комплекс в память о мирных жителях СССР, которые стали жертвами нацистского геноцида во время Великой Отечественной. Памятник, включающий в себя также музей, будет установлен в Смоленской области.



И там, я надеюсь, будут собраны многочисленные документы и материалы, свидетельствующие о том, что, действительно, происходило на нашей оккупированной территории. Расследование преступлений военного времени в отношении мирных жителей будет продолжено.



То, что судебный прецедент уже есть, это хорошо. Он позволяет ставить вопрос о геноциде перед мировым сообществом на различных международных площадках - как в ООН, так и в ПАСЕ. На всех площадках, где есть наши представители и где сегодня ведется активная информационная война, в том числе, против истории России, мы должны озвучивать свою позицию, свои факты.



"СП": - Знаете, это больше похоже на вылазку в стан врага, учитывая наши отношения с ЕС?



- А что делать, если мы, по сути дела, находимся в положении осажденной крепости? Это не наша вина. Просто-напросто, нас обложили со всех сторон.



Но, в любом случае, мы не должны молчать. Молчание будет сочтено за нашу слабость. Та информационная война, которая против нас сейчас развязана, по сути дела, артподготовка, я считаю. Если нас разоружат, то можно будет брать голыми руками. Источник - СвободнаяПресса

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