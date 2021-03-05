Обнародованы цены на новую узбекскую "Chevrolet Onix". Всего каких-то...

14:27 07.03.2021

Обнародованы цены на автомобиль Chevrolet Onix



В Узбекистане Chevrolet Onix будет стоить от 9 тыс. до 12 тыс. долларов США.



Как передает корреспондент Kun.uz, полноценное производство Onix начнется в конце 2022 года.



Chevrolet Onix будет оснащаться трехцилиндровым двигателем объемом 1,2 или 1,0 литра. Литровый мотор получит турбонаддув, и мощность в 116 лошадиных сил, атмосферный 1,2 л. мотор будет иметь мощность 86 лошадиных сил. Расход топлива составит менее 9 литров на 100 км.



В Узбекистане будет продаваться последнее покление Chevrolet Onix, которое имеет мало общего с Chevrolet Cobalt. Однако автомобили представлены в одном классе, и имеют практически идентичные габариты и динамические характеристики.



Onix имеет более экономичные показатели расхода топлива, и более динамичен, чем Cobalt или Lacetti/Gentra с атмосферным четырехцилиндровым мотором объемом 1,5. литра.



Onix получит базовые опции комфорта и безопасности - мультимедийную систему с сенсорным экраном и Android Auto/Apple Car Play, кондиционер, подушки безопасности и систему ABS.







По данным Autostrada, колесная база, по сравнению с Cobalt или Lacetti не изменилась (2600 мм), но с внешней стороны автомобиль выглядит совсем иначе.



Среди опционального оборудования Onix можно увидеть помощник трогания на подъеме и электронную систему стабилизации, противобуксовочную систему и контроль давления в шинах, крепления Isofix и Top Tether, ограничитель скорости, руль с регулировкой в двух направлениях и шесть подушек безопасности.



В топовой версии Premier установлены фары прожекторного типа. В ней можно выбирать из двух окрасок салона: черный с серым или черный плюс "карамель". Появились в машине датчик света, автоматически включающий фары, и беспроводная зарядка смартфонов. На втором ряду в сравнении с прошлыми Ониксами добавлены 36 мм пространства в коленях, два порта USB на тоннеле.



Планируемый уровень локализации производства нового седана Chevrolet Onix составит 60% следует из кадров, продемонстрированных телеканалом "Узбекистан 24" в программе "Новости 24".