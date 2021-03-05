Саида Мирзиеева вручила "Узбегим аели" 14 лучшим женщинам Узбекистана

14:31 07.03.2021

Врач, хоким, экономист. 14 женщин получили награду "Узбегим аели"



На национальном телеканале награда "Узбегим аели" вручена 14 женщинам, активно и самоотверженно трудившимся во время пандемии в разных сферах.



Церемония награждения состоялась на национальном телеканале. Награда "Узбегим аели" вручена 14 активным женщинам, достигшим успехов в различных сферах. Они были выбраны из более чем сотни кандидатур.



Одна из награжденных – исполнительный директор компании "Smartgov consulting", член попечительского совета благотворительного фонда "Эзгу амал" Азиза Умарова, другая – единственная женщина-руководитель в Центральном банке, глава департамента повышения финансовой грамотности и переподготовки специалистов банка Дилбар Абдуганиева.







Награду получила также группа врачей. Они награждены за самоотверженный труд во время пандемии. В их числе - начальник отдела разработки медицинских стандартов и протоколов национальной палаты инновационного здравоохранения Клара Едгорова, специалисты телепроекта "Тез ердам", врачи Азиза Хужаева, Дилдора Секлер, Рано Косимова.



"Вся страна смотрела передачу "Тез ердам" и училась жить в новых условиях. Вы – гордость всей страны" - сказала заместитель председателя фонда масс-медиа Саида Мирзиеева.



Награду получила также врач из Самарканда Нисо Турдиева, единственный детский кардиохирург Узбекистана. Она проводила бесплатные операции для детей с пороком сердца из семей, нуждающихся в социальной защите.



Лауреаты награды "Узбегим аели" в 2021 году:



Азиза Умарова – исполнительный директор компании "Smartgov consulting", член попечительского совета благотворительного фонда "Эзгу амал";

Акида Мохирова – блогер, активно участвовавшая в благотворительных акциях и поднимавшая различные социальные проблемы в социальных сетях под псевдонимом Акида-ханум.

Дилдора Рустамова - диктор высшей категории, ведущая информационной программы "Замон";

Зулхумор Муминова – мастер кино и дубляжа, заслуженная артистка Узбекистана;

Нисо Турдиева – кардиохирург детского многопрофильного медицинского центра Самаркандской области, лечившая бесплатно детей с пороком сердца из семей, нуждающихся в социальной защите.

Замира Рахмонова – основатель ресторана Testo by Zamira&Co, победительница в четырех номинациях на международном конкурсе Red Jolbors Awards;

Жузимгул Бекбергенова – руководитель фермерского хозяйтсва "Мажит Жузимгул" Нукусского района, помогавшая воспитанникам дома "Мехрибонлик" и малообеспеченным семьям;

Ирода Дадажонова – проректор по научной работе и инновациям Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджабий;

Дилфуза Уролова – первая женщина-хоким Узбекистана, хоким Баявутского района Сырдарьинской области;

Дилбар Абдуганиева – единственная женщина-руководитель в Центральном банке, глава департамента повышения финансовой грамотности и переподготовки специалистов банка;

Клара Едгорова – начальник отдела разработки медицинских стандартов и протоколов национальной палаты инновационного здравоохранения, специалист телепроекта "Тез ердам";

Азиза Хужаева – врач-иммунолог медицинской клиники Defactum Laboratories, кандидат медицинских наук, специалист телепроекта "Тез ердам";

Рано Косимова – научный сотрудник института вирусологии Министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук, специалист телепроекта "Тез ердам";

Дилдора Секлер – научный сотрудник республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний, кандидат медицинских наук, специалист телепроекта "Тез ердам".