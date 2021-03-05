Кыр-политик Калмаматов, обзывавший кыр-депутатов "обезьянами", решил баллотироваться в Бишкекский кенеш

14:42 07.03.2021

Бактыбек Калмаматов присоединится к "обезьянам"?



Ачык Саясат плюс

5 марта 2021

Бывший депутат-"атамекеновец" Бактыбек Калмаматов участвовал в президентских выборах, выдвинув свою кандидатуру. Придерживался оппозиционных взглядов против Садыра Жапарова, заявлял много критики власти. На прошедших в ОТРК дебатах говорил: "Кыргызстаном руководит десяток обезьян, выскочивших из леса". С тех пор о нем не было вестей.



На днях стало известно, что посредством партии "Ата Журт Кыргызстан" идет кандидатом в Бишкекский городской кенеш. Калмаматов сравнивал команду Жапарова и Ташиева с "обезьянами", а теперь захотел стать депутатом с относящейся к ним партией. Это джигитство? И вообще, насколько был нужен популизм Калмаматова на президентских выборах?



Источник: газета "Ачык саясат плюс" №5 от 05.03.2021/стр.3