 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В УкрАрмии, на полном серьезе, сформируют 1-й ударный лесбо-пидар-взвод
21:19 07.03.2021

На Украине решили сформировать взвод из представителей ЛГБТ

7 марта 2021, Ксения Панькова
Представителей ЛГБТ пригласили в украинскую армию и предложили им подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Формируем взвод. Приглашаем желающих ЛГБТ+ людей, военных, специалистов, а также дружелюбных к ЛГБТ+ сообществу, желающих подписать контракт с одним из моторизованных подразделений ВСУ. Ваша индивидуальность, как и подразделение, останется тайной", – написали "Военные ЛГБТ и наши союзники" на своей странице в Fаcebook.

"Главным критерием будут ваши способности, желание развиваться, уважение братьев и сестер и к присяге. Будем рады видеть как ЛГБТ+, так и гетеросексуалов. Также есть возможность перевода в подразделение из других частей", – говорится в сообщении.

В декабре пражский центр выделил более 180 млн рублей на ЛГБТ-пропаганду в России. Отмечалось, что проекты центра рассчитаны не только на жителей России, но и на граждан Украины, Казахстана, Белоруссии и других стран бывшего СССР.

Напомним, власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, который позволяет в течение суток призвать резервистов "в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства". Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Завитневич. Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в сентябре прошлого года.

В начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего добьется Украина новой войной в Донбассе.

Источник - vz.ru
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