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Как радикализируется фан-культура, - Михаэль Моорштедт
00:00 08.03.2021

4 марта 2021 г.
Михаэль Моорштедт | Süddeutsche Zeitung
Как радикализируется фан-культура
"Некогда фанаты были людьми, визжавшими на концернах и собиравшими постеры. Сегодня увлеченность зачастую превращается в ненависть", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

В частности, это произошло в связи с группой Coldplay, отмечает журналист Михаэль Моорштедт. "Сейчас эта группа на самом деле не является неприкосновенным памятником поп-культуры, однако то, что южнокорейская мужская группа BTS осмелилась сделать кавер на песню Coldplay Fix you, побудило ведущего немецкой радиостанции Bayern-3 Маттиаса Матушика к довольно сомнительным высказываниям. Он среди прочего сказал, что "BTS - это как SARS. Этакое сокращение для какого-то дрянного вируса, от которого, надеюсь, скоро тоже появится вакцина". (...) Все это, конечно, не смешно и не правильно и в связи с использованными клише и словами вполне может быть истолковано как расизм".

"Так телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk оказалась в центре глобального потока негативных реакций. Очень быстро цитаты Матушика распространились среди фанатов BTS, его высказывания были переведены на многие языки, а сотни тысяч пользователей соцсетей стали его обзывать. (...) Стали публиковаться частные адреса, а людям поступать угрозы, в том числе тем, кто лишь мимоходом оказался внутри скандала или не был связан с ним вовсе. Радиоканал Bayern 3 и Матушик уже извинились в одном из своих заявлений и подчеркнули, что ведущий "очень далек от расистских взглядов", - передает издание.

"Эта история - лишь недавний пример внушающего опасения механизма современности: как только где-то появляется критическая статья об Илоне Маске, Леди Гаге или других звездах, армии фанатов занимают свои позиции, чтобы заклеймить позором тех, кто осмеливается атаковать их кумира. Жажда возмущения велика, сыплются оскорбления. Атака на собственного кумира или всего лишь на любимую видеоигру всегда воспринимается как атака на себя самого и свою жизнь. Соответственно, многие думают, что имеют не только право, но и обязанность нанести ответный удар", - говорится в статье.

"Историческое сравнение дает понять, насколько фундаментально изменилась роль фаната. Коллективный восторг как минимум существует столько же, сколько и зарождающееся массовое общество, от листомании до битломании. (...) Но если раньше главным чувством фанатов была истерия, которой они по большей части давали выход на концертах, сегодня фанат переживает самоутверждение. Доказательством и одновременно конечной точкой этой эмансипации является тот факт, что образ фаната уже давно был принят в пантеон постмодернистских героев, например, в таких бестселлерах, как "Первому игроку приготовиться".

"Однако для самоутверждения фанату уже недостаточно лишь знать последние песни или книги или покупать товары с определенной символикой. Отграничение от других как минимум так же важно, как поиск единомышленников внутри сообщества. Для объяснения этого подходит следующая цитата: "Каждый в отдельности человек испытывает чувство, что в массе он выходит за пределы своей личности. Он ощущает облегчение от того, что утратили силу все дистанции, заставлявшие его замыкаться в самом себе".

"Звучит актуально? Однако эта цитата взята из пожелтевшего издания "Масса и власть" Канетти, - отмечает издание. - (...) Примечательно, что фанаты BTS сами называют себя армией. Свои брендированные фанаты есть и у других звезд. Леди Гагу окружают "маленькие монстры", есть "белиберы" Джастина Бибера или "арианаторы", фанаты певицы и актрисы Арианы Гранды".

Еще почти 30 лет назад на примере фанатов "Звездного пути" культуролог Генри Дженкинс писал в своей книге "Текстуальные браконьеры" о превращении "диванных" фанатов или бессильных тинейджеров в самоуверенных активистов со своими стремлениями. Исследовательница коммуникации Николь Сантеро изучает "армию BTS" с этнологической точки зрения. По ее оценке, членами этой мировой сети являются уже около 50 млн человек. Впрочем, отмечает Süddeutsche Zeitung, такая "армия" может иметь и положительную сторону. Так, в прошлом году "армия BTS" подключилась к движению Black Lives Matter в поддержку чернокожих, собрала миллион долларов пожертвований и критиковала расистские высказывания в Twitter.

"Центральная проблема заключается в том, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы вся увлеченность не переходила границы, как это произошло в случае с Матушиком. Интернет-армии легко активировать, но тем сложнее ими управлять. (...) Актерам и поп-звездам то и дело приходится обращаться к своим фанатам с просьбой не перегибать палку или же самим дистанцироваться от высвободившихся сил толпы. "Голой массе во всем чудится Бастилия", - пишет Канетти".

"Гнев фанатов может быть направлен и внутрь, - пишет Süddeutsche Zeitung. - (...) Зачастую ситуация становится тогда особенно скверной. Прежде всего, когда предписанный сверху нарратив продюсера или креативного директора не совпадает с субъективным каноном ярого фанатского сообщества. Начиная от нового выпуска "Охотников за приведениями" с женским составом, многочисленных сериалов наподобие "Игры престолов" или "Остаться в живых" и заканчивая последней трилогией "Звездных войн" - всюду можно найти многочисленные примеры того, как неугодным актерам, авторам сценариев или продюсерам приходилось удалять свои страницы в соцсетях под постоянным обстрелом из враждебных высказываний и получать угрозы в реальной жизни".

Источник: Süddeutsche Zeitung

Источник - иноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615150800
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