Приближенный к Елбасы КазОлигарх Ким на совершеннолетие подарил дочурке 3 квартирки в Лондоне

00:22 08.03.2021 Как казахский олигарх подарил дочери квартиры в Лондоне. В 18 лет стала обладательницей квартир стоимостью 60 млн долларов



Дарить своим детям дорогие подарки – обычное дело в среде состоятельных родителей. Миллиардеры одаривают отпрысков ювелирными украшениями, яхтами, роскошными особняками, долями в бизнесе и даже целыми островами.



Так, президент Formula 1 Бернард Экклстоун в 2011 году подарил двум своим дочерям по особняку в Лондоне общей стоимостью в 100 миллионов фунтов. Миллиардер Дмитрий Рыболовлев купил для дочери Екатерины греческий остров Скорпиос (в 2013 году в прессе оценили эту сделку в 100 млн долларов). Разумеется, казахстанские миллиардеры не отстают от своих зарубежных коллег, пишет kz.media.



Например, средняя дочь Владимира Кима, одного из самых приближенных к семье первого президента Казахстана бизнесмена, в 18 лет стала обладательницей сразу трех квартир в Лондоне стоимостью 60 миллионов долларов. Одна из этих квартир находится в "самом дорогом доме мира".



Все это хорошо, только вот простые казахстанцы сейчас страшно беднеют.



Авторам телеграм-канала "Выход к морю" удалось найти три квартиры в центре Лондона, принадлежащие Камилле Ким - средней дочери бизнесмена Владимира Кима. Все они расположены в фешенебельных резиденциях в самом центре британской столицы около Гайд Парка: две в одном здании и на одном этаже и третья - в резиденции неподалеку, причем последний комплекс зданий считается самым дорогим многоквартирным домом в мире.



Владимир Ким сделал свое состояние на продаже минеральных ресурсов: сейчас бизнесмен владеет третьей частью KAZ Minerals PLC, более чем на две трети ему принадлежит ТОО "Корпорация Казахмыс", мажоритарная доля в Bank RBK, он вкладывается в медиа - например, телерадиокомпанию "Тан".



По оценке Forbes, состояние Владимира Кима на декабрь 2020 года составляло $4,1 млрд - он номер один в списке самых богатых людей Казахстана и номер два в списке самых влиятельных.



Его основной актив - группа "Казахмыс" - была создана на базе советского предприятия "Жезказганцветмет" в 1992 году. Изначально доли в ней принадлежали государству (80%) и коллективу предприятия. В середине 90-ых госдоля отошла корейской корпорации Samsung на правах владения, затем перешла во владение нынешних акционеров.



"Казахмыс" неоднократно связывали с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.



В январе 2017 года Камилле Ким исполнилось 18 лет. В том же году в октябре в один день она получила в собственность две квартиры на пятом этаже резиденции The Knightsbridge Apartments, которая находится в лондонском районе Найтсбридж.



Первая, подешевле, обошлась ей в 6 млн фунтов стерлингов, вторая - в 8 млн фунтов стерлингов. Таким образом общая сумма покупки составила 14 млн фунтов стерлингов.



Параметры обеих квартир Ким неизвестны, но прямо сейчас можно посмотреть на похожую по цене недвижимость. За 7,2 млн фунтов стерлингов - дороже меньшей квартиры Камиллы Ким, но дешевле большей - продается трехкомнатная резиденция с тремя спальнями (каждая оборудована своей ванной комнатой и туалетом), большой гостиной и кухней.



Общая площадь этой квартиры - около 160 квадратных метров.



Гостиная в квартире резиденции The Knightsbridge Apartments



То есть площадь двух соседних квартир Камиллы Ким в этой резиденции можно оценить не менее чем в 300 м?.



Выписки из реестра недвижимости на квартиры в The Knightsbridge Apartments.



Район Найтсбридж находится в самом центре Лондона, в непосредственной близости от Букингемского дворца. В 2011 году прямо около Гайд парка достроили резиденцию One Hyde Park - этот комплекс зданий называют "самым дорогим в мире" по цене квадратного метра. Стоимость квартир там доходит до сотен миллионов фунтов.



Резиденция One Hyde Park.



"Приближаясь, вы замечаете, что вас сканируют охранники в котелках, которые похожи на команду, отвечающую за охрану военной базы, а не многоквартирного дома в центре Лондона", - описывал здание анонимный автор Business Insider.



Гостиная в квартире резиденции One Hyde Park.



Квартиру в этом комплексе Камилла Ким оформила в собственность в июне 2017 года. Кроме самого жилья, во владение входит также парковочное место и винный погреб - это отдельные помещения на подземных уровнях. Квартира расположена на третьем этаже корпуса B.



Выписка из реестра недвижимости на квартиру в One Hyde Park.



Стоимость этой недвижимости - 27,5 млн фунтов стерлингов. Как и в случае с первой квартирой, "Выход к морю" не располагает конкретными параметрами квартиры, и может сравнивать только с аналогичными по цене объектами, выставленными на продажу.



Даже однокомнатные квартиры в этом доме имеют площадь около 100 м?. Квартиры с тремя и четырьмя спальнями продаются за 16-28 млн фунтов.



Квартира Камиллы Ким располагается также на третьем этаже, но в корпусе B.



Вот план квартиры на третьем этаже в корпусе D: четыре спальни (каждая оборудована своей ванной и туалетом), кухня, обеденная комната, гостиная площадью почти 60 м? и терраса.



Общая площадь такой квартиры - почти 365 м?.



Но это еще не все. К услугам жильцов не только 21-метровый бассейн, частный спа-центр, сауны, корт для сквоша и кинотеатр, но и круглосуточное обслуживание персоналом расположенного рядом отеля Mandarin Oriental.



Корпуса One Hyde Park с высоты птичьего полета выглядят как имперские штуромовики из "Звездных войн" - зато из окон открывается вид на Гайд Парк.



Таким образом, общая стоимость трех объектов недвижимости составляет 41,5 млн фунтов стерлингов, или около 58 миллионов долларов.



Что писали ранее



В спортивном костюме и с палками для скандинавской ходьбы – именно таким увидели лондонцы первого президента Казахстана погожим августовским утром 2019 года в лондонском Гайд Парке. Гулял он в окружении олигархов Владимира Кима, Булата Утемуратова и Ерлана Идрисова. Все были одеты по спортивному.



Видео появилось на youtube-канале Patrioty Kazakhstana. По информации его автора, остановился Нурсултан Назарбаев в одной из квартир жилого комплекса One Hyde Park, что в двух шагах от самого известного лондонского парка. А принадлежит эта квартира казахстанскому "медному" олигарху - Владимиру Киму. Вот здесь-то и начинается все самое интересное.



В свое время открытие One Hyde Park - огромного здания из стекла и бетона, возведенного в центре британской столицы на шикарной улице Найтсбридж, не обошли вниманием многие британские средства информации. Но именно Daily Mail в своей статье от 20 января 2011 года со ссылкой на профессионалов рынка недвижимости назвала его самым дорогим в мире.



НА ТОТ МОМЕНТ КВАДРАТНЫЙ ФУТ В ONE HYDE PARK СТОИЛ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ БРИТАНСКИХ ФУНТОВ.



По данным Daily Mail, целевую аудиторию покупателей в новом комплексе составили олигархи из Восточной Европы, шейхи с Ближнего Востока, китайские предприниматели. Что касается Владимира Кима, то глава казахстанской медной корпорации купил там дуплекс (двухэтажные апартаменты).



СТОИМОСТЬ КВАРТИР В НЕМ БАСНОСЛОВНАЯ - ОТ 6,5 МЛН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ ЗА САМУЮ МАЛЕНЬКУЮ И ДО 140 МЛН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ ЗА ПЕНТХАУС



Фактическую стоимость апартаментов, которые купил Владимир Ким, узнать не удалось – сделку окружала абсолютная секретность. Но можно прикинуть ее в сравнении с открытыми данными других владельцев квартир в этом комплексе.



Так, по данным The Guardian, трехэтажный пентхаус на 2,2 тысячи "квадратов" (как 37 трехкомнатных квартир в обычном жилом доме) был купилен за 136 миллионов фунтов стерлингов (153,8 млн евро) - ее обладателем стал украинский миллиардер Ринат Ахметов. А еще один из пентхаусов площадью около 1800 кв. м за 100 млн фунтов стерлингов ($195 млн) купил министр иностранных дел Катара шейх Хамад (Hamad) бен Джасем бен Джабер Аль Тани.



Девелоперы проекта братья Канди открыто называли свой проект One Hyde Park "жилым комплексом для мультимиллионеров и миллиардеров".



"В ONE HYDE PARK НЕТ КАКОЙ-ТО ОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, В НЕМ БУДУТ ЖИТЬ ИРЛАНДЦЫ, КАНАДЦЫ, НЕМЦЫ, ИНДИЙЦЫ, РУССКИЕ, КАЗАХИ, КИТАЙЦЫ, УКРАИНЦЫ. В НАШЕМ КОМПЛЕКСЕ МОЖЕТ ЖИТЬ ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА", - ТАК ОТОЗВАЛСЯ НИКОЛАС КАНДИ О ПОКУПАТЕЛЯХ КВАРТИР.



Комплекс круглосуточно обслуживают сотрудники сети отелей Mandarin Oriental. В "основной пакет" входят: ресепшн, швейцар, консьерж, охрана, менеджер, ландшафтные работы, все виды эксплуатационного обслуживания и уборки, страхование, а также административные, аудиторские и юридические услуги.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ХОД ВЕДЕТ ИЗ ONE HYDE PARK В РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО СОСЕДСТВУ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ MANDARIN ORIENTAL. ПЕРСОНАЛ ГОСТИНИЦЫ БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ ЖИЛЬЦОВ ДОМА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОСТАВЛЯТЬ ЕДУ ИЗ РАСПОЛОЖЕННЫХ ТАМ ЗНАМЕНИТЫХ РЕСТОРАНОВ. СРЕДИ НИХ - РЕСТОРАН СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУХНИ, КОТОРЫЙ ОТКРЫЛ САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ШЕФ-ПОВАР БРИТАНИИ ХЕСТОН БЛЮМЕНТАЛЬ.



В комплексе есть 22-метровый озоновый бассейн, два фитнес-зала, две сауны, корт для сквоша, тренажер для гольфа, SPA-центр, частный кинотеатр.



Можно пользоваться винными погребами и кладовыми, дегустационным залом, переговорными и комнатами отдыха. Для жильцов и обслуживающего персонала предусмотрены отдельные входы и лестницы.



В ONE HYDE PARK ЕСТЬ PANIC ROOM - АБСОЛЮТНО ИЗОЛИРОВАННОЕ И ЗАЩИЩЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ-УКРЫТИЕ С АВТОНОМНЫМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ, СИСТЕМОЙ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕЗАВИСИМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИЕЙ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕРЕЗАТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ, ЗАПАСОМ ЕДЫ, ВОДЫ.



Кстати, знаете, какой официально адрес у этого жилого комплекса? Гайд-парк, дом 1 (One, Hyde Park). Чувствуете, да?



Помнится, еще в 2011 году портал "Республика", рассказывая о покупке главой "Казахмыса" (казахстанской медной корпорации) апартаментов в самом дорогом и престижном жилом комплексе Лондона One Hyde Park, задавался вопросом – а для себя ли, любимого, потратился Владимир Ким?



Непраздный вопрос, учитывая весьма запутанные семейно-родственные отношения некоторых казахских элитариев. Приобретение Владимиром Кимом двухэтажных апартаментов в самом дорогом жилом комплексе Лондона дало тогда пищу для самых смелых предположений по этому поводу. И, судя по видео, которое тогда появилось, кое-какие из них оправдывались. Источник - knews.kg

