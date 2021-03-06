Степная империя - Ногайская Орда. Ее взлет и крах!

00:35 08.03.2021

Как известно, монголы времен Чингис-хана, разгромив различные племена Дикого поля, носящие в историографии общее имя Кипчаки, включили их в свои племенные структуры. Это запустило этнические процессы, которые позже привели к созданию многих современных народов Средней Азии, Поволжья и Северного Кавказа.



В том числе и ногайцев, происхождение которых тесно связано с монгольским родом Мангыт.



Мангыты после покорения Средней Азии кочевали в верховьях Сырдарьи, во владениях Чагатая.



Чагатай (Джагатай) (1185-1242) - монгольский государь, второй сын Чингисхана и Бортэ. Еще при жизни своего отца слыл лучшим знатоком Ясы и высшим авторитетом во всех вопросах, связанных с законами и обычаями. Потомки Чагатая правили в Средней Азии в XIII-XIV веках.



Мангыты быстро отюречились среди тюркского большинства. Они стали многочисленными и сильным и в военном отношении. Это позволило им в 1360-е годы захватить междуречье Жаика (Урал) и Эмбы, на землях ханов Присырдарьинского улуса - потомков старшего сына Джучи - Орда-Ежена (предки казахских ханов-чингизидов).



Джучи (монг. Зчи хан; ок. 1182[1] или 1184[2] - ок. 1225 или 1227) - правитель Золотой Орды, западной части Монгольской империи, государственный деятель и военачальник, участвовавший в завоевании Средней Азии, командовавший самостоятельным отрядом в низовьях Сырдарьи.



На этих землях образовался так называемый Мангытский юрт. Этнически он включал не только мангытов, кочевавших в современном Западном Казахстане, но и племена, кочевавшие в западной части Дикого поля (от Дуная до Днепра, включая Крым), а также в Западной Сибири. Это связано с именем знаменитого выходца из мангытов - Едигея, который будучи темником Золотой Орды создал практически самостоятельное владение на этих землях в начале 15 века.



После распада Золотой Орды, мангыты некоторое время подчинялись Синей Орде (Мангышлак), а затем государству кочевых узбеков.



Но в середине 15 века мангытский бий Муса (правнук Едигея) полностью освободился от вассальной зависимости. Мангыты активно участвовали в борьбе против Большой Орды, чем помогли Московскому государству наконец избавиться от ордынского ига. В 1481 году, сибирский бий мангытов Ибака убил хана Большой Орды Ахмада.



После этого, мангыты принявшие уже имя ногаев (в память о беклярбеке Ногае) стали самостоятельным улусом. Но у них было слабое место - ими не управляли чингизиды, что делало власть ногайских биев нелегитимной.



Поэтому, в 1519-1520 годах хан Казахской Орды Касым легко нанес поражение ногайцам и оттеснил их за Волгу.



Касым-хан (каз. касым хан, в русских источниках также Касим) (1445/55 - 1521, в качестве даты смерти также указываются 1518 и 1523/1524 год) - казахский хан чингизид, правитель Казахского ханства в 1511-1521 годах, сын Жанибек-хана. При нем Казахское ханство достигло расцвета и установило контроль над обширными территориями Восточного Дешт-и-Кипчака. Также является двоюродным братом узбекского правителя Шейбани-хана.



Ногайцам пришлось уйти в Крым. Это усилило Крымское ханство, что позволило крымцам совершить первый поход на московские земли.



Накопив силы, ногайцы вернулись за волжские земли и разгромили Казахскую Орду, отогнав ее за Иртыш и в Семиречье.



Почувствовав силу, ногайцы напали и на своих бывших союзников - крымских татар. Весной 1523 года в Астрахани ими был убит крымский хан Мехмет I Герай, разгромлено его войско, а затем опустошен весь Крымский полуостров, оставшийся без защиты.



Так, ногаи на некоторое время стали полными хозяевами всей Великой Степи от Дуная до Эмбы. Только Казанское ханство было от них независимым, а крымские ханы стали их вассалами. Это был пик могущества ногаев.



В 1536 году казахи снова потерпели сокрушительное поражение от ногайцев. Погибло очень много казахских султанов. Казахи стали вассалами ногайцев.



Сила ногайцев усилилась настолько, что их правитель Саид Ахмед даже начал требовать у московского великого князя Ивана III ордынский "выход" (дань).



Но в 1540-х годах джут подорвал экономическое благосостояние ногайцев, что вызвало противоборство между родами за лучшие пастбища. Затем, чума сильно сократила численность ногайцев.



Воспользовавшись этим, Крымское ханство смогло в 1547 году, с помощью турецкой артиллерии разбить ногайцев у Перекопа, оттеснив их на Северный Кавказ. А захват русскими в 1556 году Астрахани разрезало владения ногайцев надвое, лишив обоюдной поддержки. После этого, ногайцы, кочевавшие в Прикаспие подчинились русским царям (Большая Орда), а ногайцы за Волгой образовали Алтыульскую Орду, которая ориентируясь на среднеазиатские ханства начала борьбу против прикаспийских ногаев.



Степная империя - Ногайская Орда. Ее взлет и крах!



Подчинение больших ногаев позволило русским построить крепости на их землях - Саратов, Самару и Симбирск. Часть ногайцев стала основой яицкого (уральского) казачества.



Затем, "воровские" казаки пользуясь попустительством царских властей в 1572 и 1582 годах разгромили ставку ногайских биев - Сарайчик. Ногайский бий Урус пытался выбить казаков из Сарайчика, но в 1586 году был ими разгромлен.



Сарайчик (каз. Сарайшык, Кіші Сарай, Малый Сарай, Малый Дворец, от перс. - дворец) - древний город XIII-XVI вв. на правом берегу реки Урал, близ и на территории современного села Сарайчик Махамбетского района Атырауской области в Казахстане, в 50 километрах к северу от современного города Атырау. В ряде персидских и арабских источников именовался Сарай-Джук, Сар-Учуг и схожими названиями. Первоначально один из городов Золотой Орды на древнем торговом пути из Европы в Китай через Поволжье и Хорезм[1]. В 1242-1280 годах - столица Улус Шибана. Столица и единственно достоверный город Ногайской Орды до разрушения в 1580 году, при Касым-хане - в составе Казахского ханства.



В 1630-х годах ногайцы были окончательно разгромлены калмыками, а последний бий ногайцев Канай умер в русской тюрьме. Большая часть ногайцев ушли на Кубань и Дунай, где образовали отдельные орды на службе у крымских ханов. Это были Едисанская (7 родов), Едишкульская, Буджакская и множество других мелких орд.



Так завершилась история великой Ногайской Орды! Но остались ногайцы, которые еще долго играли важную роль в русском приграничье, а сейчас являются одним из народов Российской Федерации.