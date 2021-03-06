Каспийский регион: поле битвы между Арменией и союзом Азербайджана, Турции и Израиля

00:40 08.03.2021

Каспийский регион: поле битвы между Арменией и союзом Азербайджана, Турции и Израиля

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Еще в 1991 году, сразу после распада Советского Союза, в израильском отделе министерства иностранных дел Армении, где в то время работали люди, свободно говорившие на иврите, ждали телефонного звонка, который так и не поступил. В министерстве были убеждены, что Израиль, с которым Армения поделилась опытом геноцида (речь идет о массовом уничтожении армян турками в 1915 году - С.Д.), является естественным союзником. Но из Израиля так и не позвонили. Тот опыт, который они разделяли, не мог конкурировать с преимуществами тюркского врага Армении - Азербайджана, - с которым Армения вела войну из-за Нагорного Карабаха, анклава на территории Азербайджана, где большинство населения этнические армяне. .

"Расчет был прост, - сказал тогда один израильский чиновник. - У Азербайджана есть три стратегических актива, в которых заинтересован Израиль: мусульмане, нефть и несколько тысяч евреев. Все, что может предложить Армения, - это в лучшем случае несколько сотен евреев".



Азербайджан располагал еще одним важным активом - тесными политическими связями, связями в сфере безопасности и энергетики с Турцией, которая поддерживала его в военных действиях с Арменией. Произраильское лобби в США и американские еврейские организации, которые на протяжении многих лет имели давние связи с Турцией, помогли Анкаре отклонить предложения конгресса США о массовом убийстве армян в 1915 году.



Отношения между Турцией и Израилем испортились в последние годы, поскольку напряженность между двумя странами усилилась по таким вопросам, как статус Восточного Иерусалима, удерживаемого Израилем после Шестидневной войны 1967 года, палестинский вопрос, Иран, политический ислам и пропаганда антисемитских теорий заговора президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Что не изменилось, так это близкие отношения Израиля с Азербайджаном, которые поставили его (Израиль - С.Д.) на одну сторону с Турцией в возобновившейся вражде между Арменией и Азербайджаном после поражения первой во Второй карабахской войне. Это - отражение неразрывной связи Каспийского бассейна с бесчисленными конфликтами Большого Ближнего Востока, а также неустойчивого и хрупкого характера региональных союзов, партнерств и враждебности на всем евразийском континенте. В своей статье в издании Baku Dialogues (Бакинские диалоги) Сванте Корнелл* подчеркнул этот важный момент, отметив "постепенное слияние геополитики Южного Кавказа и Ближнего Востока". Он зашел так далеко, что сказал, что Азербайджан, в частности, "более тесно связан с динамикой Ближнего Востока, чем это было в (последние - С.Д.) два столетия".



Автор: Джеймс Дорси - Dr. James M. Dorsey - доктор философии Утрехтского университета. Специализируется на политических, социальных и экономических "разломах" мусульманского мира, а также на политике Китая в этом регионе с акцентом на геополитику, социальные движения, а также на политический и воинственный ислам. besacenter.org/mideast-security-and-policy-studies/caspian-sea-battleground/



* Сванте Корнелл (швед. Svante E. Cornell) - шведский ученый, специализирующийся на политике и вопросах безопасности в Евразии, в особенности в Закавказье, Турции и Центральной Азии. Директор и соучредитель расположенного в Стокгольме Института политики безопасности и развития (ISDP), директор по исследованиям Института Центральной Азии и Кавказа и Программы исследований "Шелковый путь" (англ. Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, CACI-SRSP), связанного с ИПБР и школой передовых международных исследований[en] университета Джонса Хопкинса.



С 2002 по 2003 год работал руководителем курса изучения Кавказа Института зарубежной службы государственного департамента США. С 2003 по 2007 год он работал адъюнкт-профессором по Восточно-европейским исследованиям в Уппсальском университете. Он так же некоторое время преподавал в Шведской королевской академии военных наук.



Перевод Сергея Духанова.