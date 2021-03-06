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|В оливье... Разбился в собственном вертолете французский авиа-олигарх и депутат Доссо
10:34 08.03.2021
Президент государства выразил соболезнования в связи с гибелью политика.
Во Франции недалеко от города Довиль частный вертолет AS350 Squirrel разбился при взлете с частной площадки, при этом погибли пилот и 69-летний депутат Национального собрания, миллиардер Оливье Дассо. Об этом сообщила прокурор коммуны Лизье Дельфин Мьенниель, передает Figaro.
Авиакатастрофа произошла 7 марта около 18:00 по местному времени. Жандармерия воздушного транспорта проводит расследование по факту непредумышленного убийства.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью депутата.
"Оливье Дассо любил Францию. При жизни он не переставал служить и дорожить ей. Его внезапная смерть – большая потеря", – написал он в Twitter.
Политик является внуком Марселя Дассо, основателя семейной корпорации Dassault Aviation по производству бизнес-джетов и военных самолетов. Также она занимается разработкой космических спутников, обслуживанием воздушных судов и контролирует газету Figaro.
Оливье Дассо был профессиональным пилотом, который установил несколько мировых рекордов скорости.