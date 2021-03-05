Немцы едут в "вакцинные отпуска" в Россию, - "Bild "

12:48 08.03.2021

5 марта 2021 г.

Зильке Хюммер | 5 марта 2021 г.

Зильке Хюммер | Bild

Эксперты советуют не ездить в "вакцинные отпуска"

"В то время как в Германии вакцинация продвигается вяло, другие страны уже почти привили свое население. И, главное, у них еще достаточно вакцины. Так почему же просто не полететь туда и не сделать себе прививку? Об этом уже размышляют туроператоры и предлагают первые "вакцинные отпуска", - пишет немецкий таблоид Bild.



"Так, через скандинавского туроператора World Visitor можно забронировать прививочный тур в Россию. При этом прививка российской вакциной "Спутник V" будет сделана в рамках оздоровительной поездки, которая продлится 3-4 недели. Тот, кто не хочет отдыхать в России, может сделать прививку в транзитной зоне московского аэропорта во время поездки на отдых в Турцию", - передает издание.



"В частности, предлагается 22-дневная поездка в Москву. В базовый пакет входят перелет "Аэрофлотом" в Москву и обратно, трансферы из аэропорта и в аэропорт, трансферы в центр вакцинации (с переводчиком), а также проживание в 4-звездочном отеле в Москве с включенным завтраком".



"До момента второй прививки клиенты могут отвлечься, отправившись в поездки по Подмосковью или на несколько дней в Санкт-Петербург и Сочи. Цена: от 2999 евро. За саму прививку (включая услуги переводчика) нужно будет дополнительно заплатить 70-100 евро", - говорится в статье.



"По данным туроператора, также возможно сделать прививку в транзитной зоне аэропорта во время пересадки и дальше полететь в Турцию. (...) Тот, кто не хочет отдыхать, может утром прилететь в Москву чартерным рейсом, сделать прививку и следующим утром вернуться обратно. Цена за два перелета в обе стороны - от 1199 евро включая стоимость прививки".



"С помощью отпуска в России больше свобод могут приобрести для себя люди, не входящие в ближайшую группу вакцинации, которым прививка, возможно, будет сделана не раньше чем осенью, - отмечает Bild. - Однако Томас Ассманн, терапевт и специалист по неотложной медицинской помощи, советует этого не делать: "Вакцина "Спутник" пока у нас не зарегистрирована и, на мой взгляд, ее сложно оценить. Если возникнут какие-либо побочные действия или вакцина нанесет ущерб здоровью, никто не будет нести за это ответственность. Это просто слишком большой риск".



"Эксперт по здравоохранению из партии СДПГ Карл Лаутербах и вовсе считает "неэтичным" заманивать туристов вакциной, в то время как больные и бедные люди этого мира не могут быть обеспечены вакциной, заявил он в разговоре с телерадиокомпанией WDR".



Похожие "вакцинные отпуска" собирается предлагать и немецкий туроператор Fit Reisen. Как пишет издание, общая стоимость таких поездок будет составлять 2-3 тыс. евро плюс 25-40 евро за одну дозу вакцины.



"В Великобритании элитный консьерж-сервис Concierce-Club Knightsbridge Circle якобы предлагает своим членам поездки с включенной в них вакцинацией в Дубай и Индию. Тому, кого примут в эксклюзивный клуб и кто заплатит годовой взнос в размере 25 тыс. фунтов (28 тыс. евро), клуб предлагает месяц "вакцинного отпуска" в Индии или Дубае - за 40 тыс. фунтов (45 тыс. евро). Стоимость включает в себя трансфер, проживание и прививку от коронавируса", - передает Bild.



Источник: Bild