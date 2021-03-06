Медведевская "Единая Россия" вляпалась в очередной скандал. С мертвечиной доктора Хагенса

13:20 08.03.2021 "Единая Россия" делает новый шаг в разрушении психики русских: сатанинское шоу в Москве



МИХАИЛ ДЕЛЯГИН



Алексей Иванов описал в "Завтра" очередную новацию московской мэрии: "Давайте по порядку. Для тех, кто не слышал о Гюнтере фон Хагенсе по прозвищу "Доктор Смерть".



76-летний немец, родившийся незадолго до окончательного разгрома фашистской Германии. Настоящее имя - Гюнтер Герхард Либхен. Когда мальчик появился на свет, оказалось, что он болен гемофилией. Вырос на территории ГДР. Частое посещение больниц стимулировало интерес к медицине. Гюнтер поступил на медицинский факультет Йенского университета. Там ощутил себя диссидентом. Был арестован за распространение листовок с протестом против введения вооруженных сил Варшавского договора в Чехословакию. Вскоре его выпустили, он поехал в Чехословакию и попытался перейти границу с Австрией, но был задержан. Провел 2 года за решеткой. В 1970-м эмигрировал в ФРГ, где окончил Любекский университет. Женился на аристократке Корнелии фон Хагенс и взял ее фамилию. Работал преподавателем в Институте анатомии и патологии Гейдельбергского университета. Там его донельзя заинтересовали анатомические препараты, для сохранности залитые прозрачным плексигласом: "Глядя на заключенные в пластик образцы, а тогда это был самый совершенный метод консервации, я задумался о том, почему пластик снаружи, а не внутри". В 1977-м изобрел технологию пластинации (метод бальзамирования и консервации анатомических препаратов, заключающийся в замене воды и липидов в биологических тканях на синтетические полимеры и смолы). В 1980 году основал компанию BIODUR при Гейдельбергском университете для продажи специальных полимеров и оборудования. Женился на своей ученице; Андреа Уэлли по его просьбе сменила имя и стала Ангелиной. В 1993 году создал в Гейдельберге Институт пластинации. Руководил работами по пластинации в Даляне (Китай) и Бишкеке (Киргизия). Является приглашенным профессором Нью-Йоркского университета.



Пластинаты (изготовленные методом пластинации анатомические объекты) фон Хагенс сразу начал воспринимать как "художественный материал". В 1995-м организовал первую публичную выставку пластинированных человеческих тел. Успех превзошел все ожидания. Зрелище законсервированных трупов людей и животных со снятой кожей моментально породило целую армию фанатов. Стартовал печально известный проект Body Worlds, к настоящему времани объехавший 145 городов в 35 странах мира. Гастроли передвижного кладбища "Доктора Смерть" неизменно привлекают толпы извращенцев, которые затемно выстраиваются в очередь, чтобы лицезреть жуткие композиции.



Да, кстати, фон Хагенс подходит к делу с фантазией - представьте пластинированное тело с открытой черепной коробкой за шахматной доской. Или труп с рассеченной надвое головой, кнутом в одной руке и собственным мозгом - в другой. Или мертвеца со вскрытой грудной клеткой, играющего на саксофоне. Или половой акт во всех анатомических нюансах. Или тело женщины, умершей на восьмом месяце беременности (посетителей выставки приглашают заглянуть в утробу и увидеть нерожденного ребенка). Или... Хватит.



"Все экспонаты выставки - реальные тела, пожертвованные своими хозяевами ради этого просветительского проекта и кропотливо обработанные по всем правилам пластинации. В общей сложности более 19000 человек передали свои тела для пластинации", - гласит описание выставки. "Не так давно я пластинировал своего лучшего друга", - весело рассказывал фон Хагенс журналистам. Однако, что касается добровольно пожертвованных тел, не все так просто. Реальность еще ужаснее.



Маньяка-шоумена давно подозревают в тайных закупках мертвечины в тюрьмах, больницах, психиатрических лечебницах (особенно в странах третьего мира). Киргизский депутат, лидер местных ветеранов-афганцев Акбокон Таштанбеков по итогам парламентского расследования утверждал, что 30 % процентов экспонатов выставки Body Worlds изготовлены из трупов граждан Кыргызстана, и что при жизни они не давали согласия на такое использование их тел. Ходили слухи об убийствах некоторых "будущих экспонатов", сильно понравившихся мэтру, который заранее придумал им место в своей коллекции. Многие требовали закрытия выставки до тех пор, пока не будет выяснено происхождение трупов. Но высокопоставленные поклонники ограждали и ограждают фон Хагенса от неприятностей.



Он, добавим, продает пластинаты. Не только медвузам, но и частным лицам. Магазин частей тела, получивший прозвище "супермаркет ужасов", базируется в немецком городе Губен (близ польской границы, земля Бранденбург). Товары рассылаются по миру почтой. Цены колеблются от 1500 евро за часть человеческой руки или 3600 евро за легкие до 15 тысяч евро за отрезок человеческого тела в полный рост. В том же Губене - с полного согласия городской администрации - находится мастерская анатома и музей Plastinarium.



Скандал на скандале, зато специфическая популярность, восторженные вопли дегенератов и реки бабла. Аншлаги в Германии, Великобритании, США, Канаде, Бельгии, Дании, Швейцарии, Нидерландах, Мексике и др. Отдельные западные медики что-то лепетали о "неэтичности". Католическая церковь мямлила о неуважительном отношении к покойным. Североамериканские консерваторы робко выражали недовольство гастролями "безумного профессора". Знаменитый немецкий писатель Гюнтер Грасс сравнивал тезку с Йозефом Менгеле. И все по прежнему. Выставку посетило более 50 млн чел. Либеральные СМИ провозгласили ее "важную образовательную ценность". Мелани Рид из The Times заявила, что "Body Worlds должна быть обязательной для просмотра каждого ребенка"...



Фон Хагенс - атеист, со смехом рассуждающий про "отсутствие души и продолжения после смерти". В 2009-м у него диагностировали болезнь Паркинсона. Сейчас "Доктор Смерть" медленно загибается, а жена/ученица/соратница готовится пластинировать и расчленить его тело с последующей демонстрацией (по частям) в разных регионах планеты. "Сделать это будет знаком признательности и выражением любви", - говорит Ангелина, занимающая должность креативного директора Body Worlds.



Ангелина Уэлли и Гюнтер фон Хагенс



К чему столь подробно? Вот к чему. Омерзительная, некрофильская, сатанинская выставка из человеческих тел и органов едет в Москву.



Экспозиция откроется 12 марта на ВДНХ. Более сотни трупов с содранной кожей на легендарной Выставке достижений народного хозяйства. В павильоне "Газовая промышленность". В 50 метрах от Москвариума, который активно посещает детвора.



Возрастное ограничение для выставки Body Worlds установлено 12+, детские билеты продаются по льготной цене; при этом сайт мероприятия сообщает: "Билеты приобретаются для всех взрослых посетителей и детей старше 3 лет".



Еще с сайта: "Добро пожаловать в Body Worlds. Выставка, которая изменит всю вашу жизнь". Планируется, что она просуществует в Москве до конца января 2022-го.



Осенью 2017 года Ангелина Уэлли беседовала о возможности гастролей в РФ с журналистом РИА Новости. "Мир большой, мы много где были, и Россия является одним из тех мест, куда мы хотели бы приехать. Но мы должны принимать во внимание много вещей, когда входим в новую культурную среду. К примеру, мы не владеем языком, нам нужны партнеры, и нам нужны спонсоры. Так что мы пока не уверены, что это сработает в России. Это может сработать, но мы пока не пробовали", - сказала она.



Нужный момент настал, видимо. Партнеры и спонсоры наличествуют. Гюнтер фон Хагенс объявил предстоящую выставку в Москве "долгожданным событием в своей долгой научной карьере". Кому конкретно (помимо четы некрофилов) мы должны сказать "спасибо" за этот ад?



Непосредственным организатором выставки значится ООО "Ротекс" Дмитрия Проценко. Сей господин - бывший совладелец московского водочного завода "Кристалл" (контролировал через зарегистрированную на Британских Виргинских островах Selton Industries фирму "Диалог", которой принадлежал 57,1 % завода) и крупный подрядчик международных выставок. "По данным СПАРК, с АО "ВДНХ" у "Ротекса" восемь контрактов на более чем 66 млн рублей", - отмечает Business FM.



Итак, г-н Проценко. Шествуем дальше. Само собой, АО "ВДНХ"; руководители - Сергей Шогуров (бывший начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости г. Москвы и бывший замруководителя Департамента имущества города Москвы, экс-функционер "Почты России", Пенсионного фонда РФ, Счетной палаты РФ) и Тимур Зельдич (первый зам Шогурова в Госинспекции по контролю за использованием недвижимости г. Москвы, ранее возглавлял специализированное ГУП по продаже имущества города Москвы).



Напомним, что 100 % собственник акционерного общества "ВДНХ" - правительство Москвы. Крупнейшим экспозиционным, музейным и рекреационным комплексом в России, одним из наиболее популярных общественных пространств столицы управляет земельно-имущественный комплекс правительства Москвы под руководством заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова по прозвищу "Отличник" (молодой, продвинутый любимчик Сергея Собянина, МГИМОшный однокурсник Ксении Собчак, якобы обладающий испанским гражданством). Учредителем АО "ВДНХ" выступает Департамент городского имущества г. Москвы во главе с Максимом Гаманом (правая рука Ефимова).



Министерство культуры РФ присвоило ВДНХ статус "достопримечательного места" федерального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Должен ли Минкульт давать добро на проведение любого мероприятия на территории "достопримечательного места" федерального значения? Риторический вопрос.



ТГ-канал CULTRAS: "Организаторы настаивают, что выставка "научно-образовательная". Это не совсем так. Экспозиция - это трупы с содранной кожей, в основном киргизов и китайцев (хотя была шумная история с поставками тел и органов россиян из Новосибирска), которых автор зафиксировал играющими на саксофоне, танцующими, совокупляющимися и катающимися на великах. Вот персонаж содрал с себя кожу и протягивает ее зрителю, а вот мертвая женщина (естественно без кожи) делает упражнение "мостик".



Некоторые бывшие соотечественники нарезаны вдоль по туловищу тонкими слоями, по несколько миллиметров, от некоторых остались одни сосуды или нервы, другие стали инсталляциями в виде скелетов с глазами. Человеческое мясо, жир, сухожилия и кости на площади в 1000 кв м. А ведь еще неделю назад казалось, что на ВДНХ все хорошо, и там будет сплошной "Союзмультпарк" с Чебурашками и "Ну, погоди". Но нет.



По мысли руководства Выставки достижений народного хозяйства, выставка трупов соотечественников и партнеров по ЕвразЭС - это лучший эстетический подарок москвичам. К завершению карантина, к весне, к выборам, к посту - это уж им виднее... "Культурно-просветительский" комплекс ВДНХ не чужд балаганным традициям заработка. За 300 рублей можно сфоткаться с чучелом саксофониста, сделанным из трупа, который раньше был чьим-то сыном... Оказывается, "комитет, состоящий из богословов, специалистов по этике, медицинских экспертов, ознакомился с содержанием выставки. Под надзором Калифорнийского научного центра в Лос-Анджелесе комиссия подписала "Этическое обозрение", которое можно просмотреть и скачать с официального сайта выставки www.bodyworlds.com".



Это, вроде как, достаточное "этическое оправдание" для администрации ВДНХ. "Богословы из Лос Анджелеса одобряют". Во-первых, "просмотреть и скачать" по предложенной ссылке ничего нельзя. Во-вторых, мнение "богословов и специалистов по этике" из "cамого Лос-Анджелеса!" так себе оправдание для того, чтобы устраивать на ВДНХ, ключевой культурной площадке Москвы, шоу из препарированных тел наших соотечественников и киргизских заключенных. А кстати знаете где? В павильоне № 21, это ровно напротив (300 м) павильона №57, целиком состоящего из выставки "Россия - моя история" митрополита Тихона (Шевкунова). Видимо, это такой спецпривет от организаторов. Мы знаем, что наш канал читают авторитетные богословы НЕ из Лос Анджелеса. Мы были бы крайне признательны, если бы они прокомментировали происходящее. Равно как и специалисты по этике".



Православный публицист Павел Даровский: "Бывает просто грех. Бывает смертный грех. А бывает явление ада. Конечно, грехи смертные и не смертные тоже приближают нас к аду. Но бывают такие грехи, которые могут происходить только в аду. На земле они невозможны, хотя на ней и совершаются. Поясню свое субъективное понимание: убийство - страшный грех. Но убийство из ревности, гнева, алчности - это грехи падшей человеческой природы, явления человеческого безумия. А расчленяющий ребенка маньяк - это не человеческий грех. Это адская бездна. Есть явления, о которых говорят: "они за рамками человеческого понимания". Но мы знаем, от кого эти явления и зачем они пытаются мигрировать в наш мир из серного марева.



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12 марта в Москве открывается выставка Body Worlds. Ее экспонаты - инсталляции из человеческих тел и органов, сохраненных с помощью пластикации. Создатель выставки - профессор Гюнтер фон Хагенс, известный как "доктор Смерть". Ранее в России Хагенс даже был свидетелем в суде по делу, связанному с отправкой в его институт 56 трупов и 400 препаратов головного мозга из Новосибирска. Это не выставка анатомии - это совершенно иное. За 26 лет существования ее посетили не меньше 51 млн человек более чем в 35 странах. Выставка проходит не впервые. Правда, из-за протестов "шокирующих экземпляров, которыми славится оригинальная экспозиция (например, трупов беременных в "неимоверных позах с плодиками внутри"), там не было". А вот: "Соцсети по требованию Роскомнадзора удалили более 450 материалов с призывами к подросткам совершить самоубийство". Это малая часть от реального объема. Удаление требует юридической процедуры, а размещение поста требует несколько минут времени. Там, с той стороны экрана, какие-то люди системно, из-за дня в день пытаются убить наших детей.



Не соблазнить их ради похоти, не продать им дозу наркотиков ради дозы собственной, выискивая какие-то поводы для самооправдания, нет - именно целенаправленно убить, без всякой на то личной выгоды. Они ходят с нами рядом по улицам, сидят рядом в кафе, едут в маршрутке. Раньше один такой на страну поднимал на уши все правоохранительные органы, приковывал к себе внимание всего общества - а теперь их много и мы их почти не замечаем. "В Новом городе, который римляне звали Карфагеном, как и в древних городах финикийцев, божество, работавшее "без дураков", называлось Молохом; по-видимому, оно не отличалось от божества, известного под именем Ваала. Римляне сперва не знали, что с ним делать и как его называть; им пришлось обратиться к самым примитивным античным мифам, чтобы отыскать его слабое подобие - Сатурна, пожирающего детей.



Но почитателей Молоха никак нельзя назвать примитивными. Они жили в развитом и зрелом обществе и не отказывали себе ни в роскоши, ни в изысканности. Вероятно, они были намного цивилизованней римлян. И Молох не был мифом; во всяком случае, он питался вполне реально. Эти цивилизованные люди задабривали темные силы, бросая сотни детей в пылающую печь. Чтобы это понять, попытайтесь себе представить, как манчестерские дельцы, при бакенбардах и цилиндрах, отправляются по воскресеньям полюбоваться поджариванием младенцев. Очень разные, несовместимые вещи любили консулы Рима и пророки Израиля; но ненавидели одно и то же", - пишет о финикийских культах Честертон, объясняя причины истребления Ханаана и Карфагена. Сегодня дух Молоха и Ваала снова рядом с нами. Он слышен по запаху серы…".



Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), викарий Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами и руководитель контрольно-аналитической службы Московской патриархии, настоятель храма Илии Пророка в Черкизове: ""Явление ада" - это, пожалуй, наиболее точная характеристика той мерзости, которую предлагают выставить на ВДНХ, и в описание которой брезгливо даже вдаваться. Есть мнение, и, надеюсь, справедливое, что эта мерзость в России противозаконна. Но, если не по юридическим, то, хотя бы по этическим соображениям эту мерзость следует запретить на территории нашей страны. Сегодня мы, наша власть можем показать себя защитниками человечности, человека, человечества, просто введя этот запрет".



Литературный критик, искусствовед Капитолина Кокшенева: "Нам привезут мясника (говоря по-русски), который покажет 100 пластинатов человеческих тел и отдельных органов... Это очередной звоночек: культура стала пространством "нового сознания". Если ТАК можно, то можно все. Недавние "правила захоронения ковидных больных" принесли многим людям столько горя и отчаяния, и эта выставка, мне кажется, тем более неуместна и невозможна! Не расшатывайте общество в очередной раз, товарищи чиновники, дающие зеленый свет таким "выставкам"".



Колумнист "Комсомольской правды" Сергей Селедкин: "Радуемся и машем. В аккурат к Великому посту пожаловал передвижной морг доктора Хагенса. С 12 марта за тысячу рублей в ВДНХ можно будет купить билеты на выставку Body worlds. Нам представят разнообразные развороченные трупы, с ободранной кожей, посаженные на велосипед или за шахматную доску, держащие в руках лук и стрелы, разрезанные циркулярной пилой вдоль, поперек, надвое, в шашечку и разве что не пропущенные через мясорубку. Дети до трех лет приглашаются бесплатно. Кому, как не им жизненно важно глядеть на разрезанный труп с палкой, вставленной в попу, для придания устойчивости".



Политолог, телеведущий Дмитрий Куликов: "Кожа, видимо, пошла на абажуры и книжные обложки - этим еще нацисты баловались. А так - немаленький шаг к каннибализму как продовольственной программе".



Писатель Дмитрий Конаныхин: "Я понимаю, что в Минкульте Москвы работают весьма специфические господа с весьма специфическими вкусами и тем более причудливой субстанцией на месте, где у простолюдинов болит душа, но, по-моему, устраивать демонстрацию трупоразодрания - это надо постараться такое рассказать о себе, нежно любимых".



Движение Сорок Сороков: "Со своей стороны можем сказать, что все чиновники, согласовавшие этот сатанизм в Москве - извращенцы, моральные уроды и подонки, отбирающие у наших детей будущее, и пусть теперь с этим живут. Хотя, моральному уроду по фиг на то, что он моральный урод. А что наш мэр Собянин, в городе которого происходит этот сатанизм? Ааа, забыли, он же в очках добавленной реальности от Курцвейла по программе "Москва Умно-адский город 2030". У него там, в этих очках, эти трупы оживают в образе спаривающихся Брэда Пита и Анджелины Джоли. Так что в виртуальном мире Собянина все хорошо. Порнушка. Это детям плебса будут показывать все как есть - трупаков из ада".



РИА Катюша: "Казалось бы, у нас начало налаживаться дело с культурой: лишился финансирования гомогений Серебренников, актерам, которые плевали на государство, обрезали кормушку, даже муж Собчак выдал на гора консервативный "Манифестъ". Но не тут-то было. Пока патриоты делили Лубянскую площадь, тихо из без лишнего шума на ВДНХ подготовили культурную диверсию... Остается сказать спасибо нашим чиновникам от культуры - они не подкачали и еще раз показали, что пока они занимают кресла, то мы будем смотреть либо на педерастов, либо как у Богомолова жрут дерьмо, либо на совокупляющиеся трупы китайцев с новосибирцами. Но мы так с этим соглашаться не намерены. Институт Общественного уполномоченного по защите семьи направил в Роскомнадзор и Роспотребнадзор заявления о запрете выставки и о привлечении ее организаторов к ответственности".



Корреспондент "Новых Известий" Мария Дубинская: "Это реальная "выставка" насквозь больных фантазий, пример "духовного канибализма", если можно так выразиться; ярчайшая иллюстрация того, какие расчеловечивающие "плоды" приносит обществу постепенное раскрытие того самого "окна Овертона", о котором начали активно упоминать в последние годы. И щелочка постепенно делается все шире, границы приемлемого отодвигаются все дальше, душа повреждается все больше. Создавать и выставлять подобное на публику - а не узкоспециализированно, для медработников, например - стало возможным, благодаря тому, что идет целенаправленное приучение людей к недопустимому, к гадости во всех ее проявлениях, к тому, что любая ненормальность и патология являются отныне "новой нормальностью". А в этой новой формируемой реальности нет места таким понятиям, как, скажем, глумление, десакрализация, омертвение души. Зато есть безграничная жажда наживы, желание высмеять, опошлить и вывернуть все и вся наизнанку".



Руководитель религиозной редакции "Царьграда" Михаил Тюренков: "Даже если Доктор Смерть действительно документально заручился завещаниями всех почивших людей, ставших его экспонатами, понятие тайны никто не отменял. Ни с прописной, когда речь идет о Тайне как величайшей святыне (и наше православное поклонение святым мощам - это благоговейное поклонение именно первообразу, самому святому, а лобызание его честных останков - подобие прикладывания к иконе). Ни со строчной, когда речь идет о тайне личной переписки, семейной жизни, наконец, банального уединения в уборной. Но Гюнтер фон Хагенс не просто выворачивает наружу одну из главных человеческих тайн. Он делает это так, чтобы современный человек начал относиться к смерти радикально цинично, что противоречит и всем традиционным религиям, и просто здравому человеческому смыслу, сложившемуся опять-таки на основе традиционных ценностей".



Tochka.press: "Из прейскуранта стоимости билетов на сайте организаторов можно сделать вывод, что дети допускаются на выставку с 12 летнего возраста. И это - ужасно! Хочется отметить, что это просто недопустимо. Ни участие детей в этой выставке, ни расположение выставки напротив детского комплекса Москвариум. Скажем больше, и на самом ВДНХ проводить такую выставку - весьма кощунственно. ВДНХ - это символ гордости, славы, достижений советского народа, символ Победы и мужества, памятник нашей истории. Устраивать там такой настоящий "театр абсурда", просто глупо до безобразия, и, наверное, преступно. Но, наверное, деньги не пахнут, особенно в пандемию. Организаторы выставки, очевидно, хорошо платят за возможность "продавать людям страх и ужас". Также надо отметить и то, что такие выставки, они точно не для русского человека".



Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина: "Этот анатом должен быть предметом исследования психиатрии. А также и организаторы подобных выставок по всему миру. Эта выставка просто плюет в лицо российским людям, перечеркивая добрые традиции выставок шедевров мирового искусства. На это "нечто", которое выставляет Хагенс уже в течении 26 лет, посмотрел 51 миллион человек!!! Теперь и Москва станет счастливым зрителем человеческих тел и органов! Организаторы уверяют, что выставка - образовательная, просветительская. Ну, ок. Только тогда выставляйте это в анатомичках медвузов, а не для широкого обозрения! Здесь же сатанизмом пахнет. Не чувствуете? А молодежь из числа адреналинщиков, естественно, побежит смотреть! И кто подумает о психике зрителей? Кто будет нести ответственность за неадекватные последствия "творческих экзерсисов" доктора Хагенса? Ну сколько можно везти в Россию всякую деструктивную чушь? То Яна Фабра выставили в Эрмитаже (!) с его жуками и таксидермией (чучелами животных), то органы теперь в исполнении Хагенса!!! Кроме как диверсией это назвать не могу, диверсией против нравственности и психики русских".



Директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова (в комментарии "Новым Известиям"): "Эта выставка - что-то "за гранью", даже сложно комментировать весь этот откровенный сатанизм. Наш юрист направит жалобу в прокуратуру, дружественные организации будут также направлять депутатские запросы. Нельзя оставлять это просто так. Очевидно, что этим занимается не совсем нормальный человек, скорее всего, присутствует какой-то вид шизофрении, психопатии. Любовь к трупам, некрофилия. И все это делается достоянием общественности. На этой выставке в Москве посетителей будут "приветствовать" законсервированные трупы людей и животных со снятой кожей и выставленными напоказ внутренними органами.



Данная "процедура", представленная и рекламируемая организаторами как новейшее научное "достижение", невероятно полезное с "познавательной" точки зрения, на самом деле представляет собой зрелище тяжелое и опасное для душевного и духовного здоровья не только детей, но и взрослых. В экспонировании фон Хагенсом мертвых тел пропагандируется культ смерти и демонического развоплощения мира, возникшие на грани современного западного искусства и околонаучного оккультизма в начале 2000-х годов.



Пластифицированные мужские и женские мертвые тела, имитирующие половые акты, неизменно обеспечивали "выставке" не только скандальную огласку во всех странах, но и судебные разбирательства в Германии и Италии. Так, в Германии появилась информация, что для мумификации использовались купленные по бросовой цене трупы китайских заключенных, а в Израиле одна женщина даже узнала в одном из экспонатов тело своего возлюбленного, с которым не виделась много лет.



Сам создатель "выставки" Гюнтер фон Хагенс является поклонником гуру современного западного искусства Йозефа Бойса, шамана и известного черного "мага". Его фотография со скандальной акции "Как объяснить современное искусство мертвому зайцу", где он позирует с изуродованным гримом лицом "мертвеца" и дохлым зайцем, поразительным образом напоминает лица трупов самого фон Хагенса. Таким образом, так называемая "выставка", которую планируют открыть в Москве, не просто некий коммерческий проект. На самом деле это не что иное, как широкомасштабная пропаганда демонического направления в современной западной культуре и поиск новых адептов для "черномагического" культа смерти, поклонником которого является Хагенс. И мы должны понять это истинное духовное содержание "выставки", дабы не уподобиться тому мертвому зайцу, "которому объясняют, что такое современное искусство. Призывы к нравственности в данном случае бесполезны, здесь применима статья 244 УК РФ".



Ст. 244 "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Соответствующие "деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет"."



Михаил Делягин отметил: "Важно понимать, что разрушение нашей психики и психики наших детей осуществляют не просто подчиненные пресловутого "мэра-плиточника", из-за которого одна из наиболее почетных профессий нашей великой Родины - оленевод - стала в Москве почти ругательством.



Нашу психику пытаются уничтожить представители все еще доминирующей в стране партии "Единая Россия", белогвардейское название которой тоже стало ругательством хуже матерного. И подчиненные Собянина, организовавшие сатанинскую вакханалию на ВДНХ - такие же единороссы, что и он сам.



Поскольку "Единая Россия" не запретила своим членам творить этот ад на земле, она несет за него такую же ответственность, что и сами московские власти".



А о том, почему и зачем современые либералы (а "Единая Россия" - партия либералов, и Собянин сегодня является фронтменом либерального клана) разрушают психику нашего народа - читайте в книге М.Г.Делягина "Конец эпохи: осторожно, двери открываются!" (уже 12е издание):

Подробнее на https://delyagin.ru/articles/183-sobytija/89192-edinaja-rossija-delaet-novyy-shag-v-razrushenii-psikhiki-russkikh-sataninskoe-shou-v-moskve Источник - delyagin.ru

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