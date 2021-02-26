Таскать пустой портфель... Зачем Министру экономики Киргизии 8 заместителей?

14:41 08.03.2021

У министра экономики 8 заместителей. Добавьте 2 и сделайте полностью 10!



De-facto

1 марта 2021



В нашей политике иногда появляются удивительные обстоятельства. Мы радовались, видя утвержденное укрупнение в правительстве, а услышав, что какому-то министру утвердили 8 заместителей, не знаем, что сказать. Так, два дня назад министру экономики и финансов Улукбеку Кармышакову утвердили 8 заместителей. Это точная информация. А кроме тех заместителей есть еще другие в ранге заместителей: советник, глава аппарата, статс-секретарь. При их суммировании только у одного министра имеется больше 10 заместителей!



Раз каждая отрасль входит в министерство в виде агентства, государственной службы, то какая необходимость в таком большом количестве заместителей? Мы не укрупняем, а со всех сторон растягиваем, а? Министр будет вести работу или, давая задания заместителям, будет сидеть, снова у них спрашивая отчет? Теперь каждый заместитель должен получить себе отдельный кабинет, помощника, служебную машину, шофера к ней, секретаря. Была ли необходимость в подобном укрупнении?



Источник: газета "De факто" №7 от 26.02.2021/стр.3