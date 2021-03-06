 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мохнатость понизилась. УкрБрутал Зеленский вырвал волосья из грудей, - Дм.Киселев
14:49 08.03.2021

Диктатор Зеленский отвоевал грудь у волос

Дмитрий Киселев

Маленькая победоносная война. К этой политтехнологии издавна прибегали по всему миру лидеры, чьи позиции внутри своего собственного государства пошатнулись. Президент Украины Зеленский ровно в таком положении. Рейтинг из рук вон плох. В этих условиях он тоже объявляет маленькую победоносную войну и тут же выигрывает. Войну со своими волосами на груди. Не понимаю, почему южанину нужно растительности на себе стесняться, но Зеленский все же решил с волосами воевать. И его уже можно поздравить с одержанной победой.



Профессия быть смешным Зеленского не отпускает. Цирком обернулась даже прививка от ковида, сделанная на публику. Благодарная публика смеялась долго. Во-первых, непонятно, для чего было столь чрезмерно раздеваться. Укол в плечо такого явно не предполагает. Во-вторых, публика гадала, чем молодой мужчина свел себе для фотосессии черные волосы на груди: электроэпиляция, шугаринг, ваксинг, а может, лазер или обычная бритва? В-третьих, зачем было делать себе прививку, если сам недавно переболел ковидом? Если для доказательства эффективности индийского дженерика, которым в Европе никто не пользуется, то нужно было предъявить свои антитела до и после вакцинации. А так – бессмысленно. Просто шоу. Шутники утверждают, что Зеленскому вообще витамины вкололи или физраствор.

Но было во всем позировании и несмешное. Прививку Зеленский отправился делать на передовую линии разграничения в Донбассе. Для поднятия там боевого духа. Сразу после укола обстрелы со стороны ВСУ резко активизировались. "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на Управление народной милиции ДНР сообщило сразу о трех жертвах: "В результате вражеских обстрелов погибли трое защитников нашей республики получил ранение. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих".

Теперь украинская армия не стесняется регулярно бить по Донбассу из крупнокалиберных минометов и установок реактивного залпового огня "Град". А интенсивность обстрелов возросла настолько, что можно говорить о новом качестве пока позиционной войны, в которой Украина готовится перейти в наступление.

По ночам к передовой железнодорожными эшелонами стягивают тяжелые вооружения. Официальный представитель ДНР Даниил Безсонов сообщает об этом так: "Как правило, ротационные мероприятия и связанные с ними перемещения военной техники проходят в светлое время суток и не скрываются. Сейчас же противник пытается стягивать силы тайно, ночами. За последние три ночи только через Константиновку прошли шесть составов с танками и артиллерийскими системами. Кроме этого, активно накапливаются запасы горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Даже закупки топлива в Белоруссии увеличились в разы за последние три месяца".

Параллельно мы слышим, как руководитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прямым текстом заявляет об одностороннем отказе от Минских соглашений и переходе к "радикальным шагам". Кравчук сказал, что "ситуация находится в тупике и ее вывести из него можно лишь радикальными шагами". А его рекомендации Киеву таковы: "Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности, то есть делать шаги. Первое: признаем, что ситуация находится в тупике и эта ситуация должна быть изменена на основе новых подходов и документов, которые мы должны зафиксировать, опираясь на них, мы должны идти вперед. Это очень радикальный шаг".

Зеленский, со своей стороны, тоже готовится к войне. Диктаторскими методами закрывает оппозиционные телеканалы, объявляет жесточайшие санкции против своих политических оппонентов внутри страны и пожарными темпами проталкивает закон о мобилизации резервистов с боевым опытом в течение 24 часов. Если добавить к общей картине заявления, которые делает главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, об отработке наступательных действий в урбанистической местности, то угрожающая мозаика вполне себе складывается.

И еще один существенный элемент. Какая война без агитации и пропаганды на войска и население противника? 1 марта через спутник Astra начал вещание украинский пропагандистский телеканал "Дом". Вдоль линии соприкосновения в Донбассе увеличено число ретрансляторов в аналоге и цифре. Украинский телеканал – на русском. В описании на YouTube-канале задача формулируется так: "Возвращение политической, культурной и общественной жизни Украину в повестку дня граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, утверждение в них мысли о неотвратности скорейшего возвращения украинской власти и законности в эти регионы".

Содержание на телеканале пока низкопробно – блаженство на Украине в новостях и полные пошлятины сериалы – но вещание – уже идет. Будут докручивать.

Такова картина подготовки и провоцирования Украиной войны в Донбассе. Американцы готовы вписываться. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Украине предоставляется военная помощь в 125 миллионов долларов, которая включает в себя "подготовку, вооружения и консультирование, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии".

Вот, собственно, и все по теме. Закончим тем, что украинское наступление в Донбассе ждут в мае, после весеннего бездорожья, когда грунтовые дороги просохнут. Пока же со среды армия ДНР подавляет огневые точки ВСУ на упреждение. Решение уничтожать стреляющих продиктовано тем, что украинская сторона де-факто полностью прекратила соблюдать режим прекращения огня, а переговоры и уговоры не работают. В таком режиме ждем весны.

Источник - vesti.ru
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