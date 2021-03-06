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РосМаньякТВ. Как очистить эфир от эрнсто-джигурды? - А.Резчиков
14:55 08.03.2021

Как избавиться от маньяков на телевидении
"Скопинский маньяк" уже стал желанным собеседником для журналистов, правда, пока без доступа к телеэфиру

Текст: Наталья Макарова,
Андрей Резчиков

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов с опозданием на сутки прибыл домой. Репортерам он сказал, что задержался в Москве и привез "мешок денег". Это укрепило возникшие ранее слухи, что Мохова успел записать для ток-шоу один из телеканалов, выплатив бывшему насильнику гонорар. Разгорелась общественная дискуссия – насколько этично предоставлять эфир маньякам, да еще и платить им за это?

Более суток оставалось неизвестным, где находится после освобождения из колонии 70-летний Виктор Мохов, известный также как "скопинский маньяк". Он обязан был к вечеру четверга приехать на место жительства – в частный дом на Октябрьской улице в Скопине (со среды там круглосуточно дежурили съемочные группы различных телеканалов), после чего встать на учет в органах внутренних дел в течение трех рабочих дней.

Утром в пятницу Мохов все же появился у стен своего дома, который находится в полуразрушенном состоянии, причем в сопровождении полицейских. Стало известно, что накануне он уже прибыл в Скопин и даже попытался переночевать в местной гостинице, но из-за отсутствия брони ему отказали в заселении. В разговоре с журналистами издания LIFE Мохов подтвердил, что успел побывать в Москве, и шутливым тоном добавил о полученном "полном мешке денег". Кроме того, бывший заключенный заявил о желании встретиться со своими жертвами, чтобы попросить у них прощения, а также разыскать своих детей.

Некоторые издания предположили, что сразу из тюрьмы мужчина отправился не домой, в Рязанскую область, а в Москву – для участия в ток-шоу на федеральных телеканалах. Назывались даже возможные суммы гонораров размером до нескольких миллионов рублей.

Однако все ведущие федеральные каналы пока опровергают подготовку телешоу с участием Мохова. Одно из первых интервью с Моховым опубликовал телеграм-канал "112". В нем бывший маньяк рассказал, как похитил девушек, удерживал их в бункере и "переживал за них, понимал, что им больно", но за почти четыре года так и не отпустил своих жертв.

В том, что Мохова успел записать для ток-шоу один из московских телеканалов, уверен один из самых известных уроженцев Скопина, писатель и политик Захар Прилепин. Он даже предполагает, что Мохову за съемки "миллиона три точно заплатили". "Мы омерзительны", – возмутился в этой связи Прилепин. Писатель опасается, что миллионная аудитория ток-шоу узнает о схеме действий маньяка и кто-то попробует повторить. "Только ради этого стоит устроить здесь временную диктатуру и все это телевидение забить досками наглухо. Оставить два телеканала: "Скрепы" и "Армия". И "Сад-огород" по выходным. И три собственных социальных сети: "Однополчане", "Сокурсники", "Волонтеры". И никакой анонимности", – потребовал Прилепин.

Телеведущий Владимир Соловьев после этого призвал на законодательном уровне запретить приглашать маньяков в телеэфир, добавив, что подобный контент не должен быть доступен не только на телевидении, но и в YouTube. В США, рассказал Соловьев, преступникам запрещено "монетизировать свои преступления в любом виде, будь то книги, телевизионные сценарии или что-то еще". "Также неприемлем тот факт, что этот человек вообще вышел на свободу. Ведь нельзя не учитывать те моральные мучения, которые он причинил своим жертвам", – уверен телеведущий.

С Соловьевым поспорил журналист Владимир Познер, который в интервью газете ВЗГЛЯД напомнил, что в США монетизировать преступления запрещено только сидящим за решеткой, а после освобождения человек полностью восстанавливается в своих гражданских правах. "Мохов отсидел 17 лет в тюрьме. Теперь, будучи на свободе, он имеет такие же права, как и все остальные. Если его пригласили на телевизионное шоу, то он может идти", – уверен Познер, оговорившись, что сам не стал бы приглашать "скопинского маньяка" в свою программу.

Журналист Николай Сванидзе убежден, что "бороться с таким контентом бесполезно". "С морально-этической точки зрения это, безусловно, плохо. Но если людям интересно мнение маньяка или человека, который бьет женщин и детей или женился на собственной дочери, то куда теперь деваться?" – задался вопросом Сванидзе.

Сенатор Алексей Пушков, который как раз в эти дни продвигает в парламенте законопроект о запрете трэш-стримов, назвал недопустимыми съемки ток-шоу с участием бывших насильников. По его словам, зарабатывать на популяризации маньяка столь же отвратительно, "как и делать деньги на трэш-стримах". Впрочем, ужесточать законы из-за Мохова политик считает излишним. "Это не вопрос права, это вопрос морали.

Право быть приглашенным на ТВ отсидевший маньяк имеет, но у него нет морального права появляться на экране.

И у авторов ток-шоу, по моему убеждению, нет морального права его приглашать, если, конечно, они не выводят себя за рамки очевидных моральных норм", – пишет Пушков в своем телеграм-канале.

С сенатором согласна первый замглавы комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко. "Приглашать Мохова на телеэфир – это неправильно. Они еще "битцевского маньяка" приведут и начнут рекламировать! Зачем это нужно?" – недоумевает Драпеко.

Ограничивать права телеканалов юридически не стоит, подчеркивает депутат. "Телевидение должно самостоятельно выдерживать морально-этические нормы. В противном случае необходимо вызывать на ковер руководство каналов, получающих бюджетное финансирование. Государство, которое выделяет деньги телевидению, имеет право в данном случае выражать свою позицию", – отметила Драпеко.

Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев тоже считает, что телеэфир – не место для людей, подобных Мохову. "Я солидарен с теми, кто считает, что надо закрыть ряд передач, полощущих грязное белье. У нас есть много других дел и нужных вопросов, которые стоит обсудить. На эти ток-шоу тем более не надо тащить никаких маньяков. Таких передач не должно быть", – убежден политолог. Он напомнил, что на этой неделе актер Дмитрий Певцов тоже призвал ввести цензуру в театре и на телевидении и оградить зрителей от "грязных новостей" и "потных малаховских передач".

При этом политолог отвергает рассуждения некоторых блогеров о том, что начавший общественную дискуссию Прилепин пытался заодно поднять и свою популярность на "хайповой" теме. "Было бы странно, если бы политики, и Прилепин в том числе, не комментировали текущую повестку и не высказывали свое собственное мнение", – сказал эксперт.

Как уже сообщалось, в среду из исправительной колонии № 4 в Пугачевском районе Саратовской области после 17 лет отсидки вышел 70-летний Виктор Мохов. В начале нулевых живший в рязанском городе Скопине мужчина похитил двух девушек, одной из которых на тот момент было 14, а другой – 17 лет. Почти четыре года Мохов держал девушек в подвале своего дома, регулярно насилуя их. Чтобы добиться покорности, маньяк морил пленниц голодом, избивал и травил слезоточивым газом. В неволе одна из девушек дважды родила от преступника, и тот отбирал детей. Роды происходили прямо в подвале. Новорожденных маньяк подбрасывал в подъезды жилых домов. В мае 2004 года девушкам чудом удалось передать на волю записку с мольбой о помощи. В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, правда, в 2012-м этот срок сократили на два месяца.

Мохов уже заявил, что после освобождения намерен вернуться жить в родной Скопин и даже собирается жениться на "молодой бабушке". За ним установлен надзор по месту жительства: шесть лет ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Дважды в месяц Мохов должен отмечаться в отделении полиции. По мнению журналистов, тот факт, что он вернулся в Скопин с опозданием на сутки, уже можно считать нарушением установленного для него порядка.

Освобождение бывшего маньяка прокомментировал в пятницу и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его мнению, "скопинский маньяк", "который четыре года гноил у себя в подвале в доме двух девочек", должен также выплатить материальную компенсацию своим жертвам за причиненный моральный ущерб. "Выходит нагло, с улыбкой, самодовольный, а молодые женщины трясутся. Вот вам пример. Не только в колонии – иди заработай, отдай деньги. У одной из женщин двое детей", – заявил Бастрыкин, выступая на коллегии комитета.

В этой связи Бастрыкин предложил даже отныне внести показатель возмещения морального вреда от преступлений в годовые показатели работы региональных следственных управлений. "Особенно надо посмотреть на те ситуации, когда это простые люди. Не госпредприятия, где тоже надо работать, а просто люди", – цитирует Бастрыкина ТАСС.

Источник - Взгляд
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