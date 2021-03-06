Чего добьется Украина новой войной в Донбассе, - Г.Мирзаян

14:56 08.03.2021

Чего добьется Украина новой войной в Донбассе

Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ



Администрация Джозефа Байдена начинает реализовывать свой план по сдерживанию Российской Федерации. Одним из элементов этого плана может стать подталкивание украинского руководства к возобновлению войны в Донбассе.



Киевская сторона нарушила абсолютное большинство пунктов Минских соглашений и не стремилась встать на путь исправления. С другой стороны, там не начинали большой войны – для этого у Украины не было ни ресурсов, ни внутреннего консенсуса, ни внешнего одобрямса.



Что же касается России, она занимался реинтеграцией ДНР и ЛНР в Россию из-за гуманитарных и исторических нужд. Экономики народных республик постепенно встраивались в российскую, местная жизнь переводилась на наши образовательные, юридические, социальные и прочие стандарты. Но при этом Москва не отказывалась от Минских соглашений.



В результате Украина могла бы вернуть эту территорию, но после федерализации, изменения внутренней политики и отказа от восприятия жителей ЛНР и ДНР как людей второго сорта.



Сейчас этот статус-кво находится на грани разрушения. Наблюдатели и эксперты говорят о серьезном обострении ситуации вокруг ДНР и ЛНР в последние дни. Например, резко увеличилось число обстрелов со стороны украинских вооруженных сил. МИД ДНР требует от Миссии ОБСЕ расследовать эти факты, однако евробюрократы живут по принципу "ничего не вижу, ничего не слышу пока не будет соответствующих указаний из Брюсселя".



Одновременно с военным обострением на границе происходит зачистка оппозиции на самой Украине. За последние недели администрация Владимира Зеленского закрыла целый ряд оппозиционных каналов и отобрала активы у главного спонсора оппозиции Виктора Медведчука.



Теперь настала очередь украинских политологов, не согласных с действиями власти – против них собираются возбуждать дела по статье "Госизмена". А рассматриваемый сейчас в Раде "закон против коллаборационизма" позволит Киеву преследовать любого человека, позитивно оценивающего любой шаг российской власти.



Вопрос в том, для чего это делается. Украина зачищает внутреннее пространство от "пятой колонны" накануне наступления на ЛНР и ДНР? Или наоборот, обострение в Донбассе является поводом для зачистки страны от "внутренних врагов" ради консолидации пошатнувшейся (в рейтинговом, идеологическом, медийном плане) власти президента Владимира Зеленского?



Кто-то скажет, что все обострение придумано именно для сплочения электората, уставшего от роста цен, политического хаоса, экономической беспросветности и унизительного существования Украины в форме страны-попрошайки. Причем попрошайки, которой уже не особо-то подают – даже нормальную вакцину передать не готовы.



У сторонников этой теории есть убийственный аргумент – война невозможна потому, что в ней у Украины нет шанса на победу.



Да, военным купили кое-какое оружие, в том числе и турецкие дроны, обеспечившие Азербайджану победу во второй карабахской войне. Однако несмотря на все программы по модернизации украинской армии, она все равно остается соломенным домиком Ниф-Нифа и будет сметена с первыми порывами "Северного ветра".



Не исключено, что ответ на украинское вторжение в ДНР и ЛНР со стороны России будет самым жестким. Не стоит забывать, что сотням тысяч граждан ДНР и ЛНР уже выданы российские паспорта, а Москва никогда не позволит иностранному государству целенаправленно и безнаказанно убивать собственных граждан. Тут уместно вспомнить Грузию и 2008 год. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории. Сейчас будет так же.



В итоге на повестке дня окажутся два вопроса. Где российские войска остановятся (на границах ЛНР/ДНР или дальше) и станет ли Москва официально присоединять эти территории к Российской Федерации? Любой ответ на указанные вопросы станет катастрофичным для Киева. Даже потеря Донецкой и Луганской области вызовет не консолидацию населения, а правительственный кризис, крики Порошенко "при мне этой фигни не было" и смещение Зеленского с поста президента.



Однако эксперты, рассуждающие в таком ключе, делают ошибку: они воспринимают украинское руководство как рациональное и суверенное. Суверенитета в правительстве Зеленского нет ни грамма – а значит, нет и рациональности.



Точнее рациональность есть, однако рациональность с точки зрения интересов не Киева, а Вашингтона. Соединенным Штатам необходимо вовлечь Россию в военные конфликты, еще больше поссорить ее с Европой (которую Москва, между прочим, сейчас спасает при помощи отечественной вакцины). Поэтому реальные правители Украины, сидящие в стенах американского посольства в Киеве, могут отдать приказ на обострение, а их исполнители из числа президентов и министров лишь отдадут под козырек.



Как же Москве реагировать на эту ситуацию? А никак. Мы уже в конфликте с Западом, и не стоит забывать, что в конфликтах уважают не столько умеренность, сколько силу. Если Штаты хотят втянуть Россию в открытый конфликт с Украиной и пожертвовать Кремлю ДНР и ЛНР – что ж, мы можем и втянуться. Разумеется, только после украинского нападения и на легитимных основаниях защиты своих граждан. Но в этом случае Украина может лишиться не только ДНР и ЛНР.



Чтоб неповадно было.