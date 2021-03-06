В Каракалпакстане снова протесты и аресты

14:58 08.03.2021

3 марта в городе Ходжейли, находящемся в Каракалпакстане, "суверенной" республике в составе Узбекистана, состоялась акция протеста против правительственной политики так называемых кластеров, которая, по мнению местных жителей, может сопровождаться переселением узбекских сельскохозяйственных рабочих в Каракалпакстан, что этнические каракалпаки рассматривают как принудительную "узбекизацию" региона, с попутным разорением каракалпакских фермеров.



Звучали также требования прекратить переселение в Каракалпакстан жителей других областей Узбекистана и вернуть в паспорт графу об этнической идентификации.



Примечательно, что большинство авторов, оставивших свои комментарии под распространенной видеозаписью, поддерживают протестующих и выражают одобрение их действиям.



Напомним, что кластеры - это частные, двухуровневые предприятия, сочетающие производство хлопка-сырца с переработкой и /или производством пряжи или текстиля. В январе 2019 года правительство Узбекистана утвердило программу "оптимизации" земель, то есть изъятия их из аренды у фермеров и передачи в аренду "хлопковым кластерам". (Подробнее об этой программе и ее отрицательных последствиях рассказывается здесь).



По мнению Линн Швейсфурт, консультанта Узбекского форума по правам человека, происходящая ныне приватизация хлопкового сектора Узбекистана ведет к тому, что огромные участки земли, в сотни тысяч гектаров, передаются частным компаниям для выращивания хлопка, а фермеров вынуждают "добровольно" отказываться от аренды земли; это будет иметь разрушительные последствия для жизни людей в сельской местности.



Сельскохозяйственные земли в Узбекистане сдаются в аренду государством, как правило, на срок не менее 30 лет, и аренда земли не может быть прервана принудительно, без судебного решения. Частные кластеры смогли захватить обширные участки сельхозугодий, не выплачивая ни копейки в качестве компенсации фермерам за их убытки, потому что, согласно законодательству Узбекистана, у них нет юридического обязательства выплачивать компенсацию, если прекращение аренды земли является добровольным.



Однако термин "добровольный" в такой авторитарной стране как Узбекистан весьма специфичен. Как правило, представители власти, опираясь на милицию, заставляют фермеров писать заявления о том, что они добровольно расторгают договор аренды на землю. Бывает и так, что хокимы (руководители регионов, назначаемые президентом Мирзиеевым - ред.) просто уведомляют их, что договора на аренду земли расторгнуты, без лишних объяснений. Так в Узбекистане стремительно создаются латифундии, выгоду от которых намереваются извлечь люди, в той или иной степени приближенные к действующему президенту.



Особенностью Каракалпакстана является то, что к этому добавляется еще и этническая составляющая.



Жители этой республики утверждают, что теперь, чтобы выращивать там хлопок или пшеницу, власти Узбекистана будут завозить туда сельскохозяйственных рабочих из других регионов, и сами они на своей же земле останутся как без собственности, так и без средств существования, фактически, превратятся в рабов владельцев этих самых кластеров.



3 марта в Нукус, столицу Каракалпакстана должен был приехать первый заместитель Государственного советника президента Узбекистана по вопросам обращения граждан Б. Исламов. Местные власти распространили график его приемов, чтобы люди могли встретиться с ним и поговорить на интересующие их темы. Многие жители республики собирались задать ему свои вопросы, однако, как нам сообщили, обычных людей не пускали на встречи с ним, потому что они были недовольны, и многие были задержаны сотрудниками МВД, СГБ и Национальной гвардии Узбекистана.



На 5 марта был запланирован приезд Б. Исламова в Ходжейлинский район. Людям сказали, что чиновник будет принимать утром, и они стали собираться к этому времени. Потом сказали, что в 3 часа. Некоторые написали заявления о том, что милиционеры и спецслужбисты подвергали их пыткам, и надеялись вручить их. Подобное заявление, в частности, написал 53-летний Азат Нурлепесов, которого в январе похитили из дома вместе с сыном и потом пытали. Однако они не смогли передать свои заявления: их вновь забрали, когда они выходили из дома, не давая встретиться с представителем правительства Узбекистана.



Аресты местных активистов произошли также в Нукусе, Ходжейли, Чимбае, Тахиаташе.



На видео запечатлены жители Ходжелийского района, в том числе родственники арестованных, которые требуют освободить их, а также отправить в отставку министра ВД Каракалпакстана полковника МВД Айтбая Темирханова, который, по их мнению, стоит за этими арестами.



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