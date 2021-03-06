Токаев, по примеру Путина, пиарится фотками с барбосом

15:00 08.03.2021

В Сети появились фото прогулки Токаева с собакой



В Сети появились фотографии прогулки Президента РК Касым-Жомарт Токаева с собакой, сообщает zakon.kz.



Фотографию опубликовал пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в Instagram.



Замечательный день. Утренняя прогулка. В этот прекрасный весенний день глава государства поздравил всех женщин с праздником 8 марта, - подписал он фотографию главы государства.



Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин с 8 Марта.



