Президент Сирии Асад заразился коронавирусом

19:11 08.03.2021

8 марта 2021, Абдулла Шакиров



Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма Асад заболели коронавирусом, сообщила канцелярия сирийского лидера.



"Президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал инфицирование коронавирусом. Они находятся в стабильно состоянии и будут продолжать работать во время самоизоляции", – говорится в сообщении канцелярии в Twitter,



Напомним, Сирия является одной из стран, зарегистрировавших российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V".