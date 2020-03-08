Много - не наливать! Фашистки напали на феминисток в Испании

19:43 08.03.2021

Ультраправые женщины напали на феминисток в Испании



8 марта 2021,

Несколько женщин, придерживающихся крайне правых взглядов, напали на участниц феминистической акции, проходившей в Мадриде в связи с Международным женским днем, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.



Как сообщает телеканал Antena 3, на прошлой неделе власти запретили проведение всех массовых митингов и мероприятий в автономном сообществе Мадрид 8 марта из-за эпидемии COVID-19. Организаторы оспорили это постановление в Высшем суде Мадрида, однако он встал на сторону властей. Два крупнейших профсоюза страны – Рабочие комиссии (ССOO) и "Всеобщий союз трудящихся" (UGT) подали жалобы в Конституционный суд, однако он, хотя и принял иск к рассмотрению, не дал разрешение на проведение акций в понедельник.



Несмотря на это, в городе состоялась акция, организованная студенческим профсоюзом, в которой приняли участие более ста человек и которая завершилась на центральной столичной площади Пуэрта-дель-Соль. Акция проходила мирно, участники сели на площади и начали скандировать призывы к равноправию мужчин и женщин. "Хватит репрессий в отношении женщин. Мы хотим, чтобы они были живыми и свободными", - кричали они.

В то же время несколько человек, находившиеся на площади, начали их оскорблять. Две женщины исполнили гимн Испанской фаланги "Лицом к солнцу", началась перепалка, женщины нанесли несколько ударов феминисткам, свидетельствуют кадры, которые показал в эфире телеканал, произошла потасовка. Вмешалась полиция.



(VIDEO)

Enfrentamientos en la manifestación del 8M (ex Día de la Mujer trabajadora) en Madrid entre grupos feministas con posturas opuestas pic.twitter.com/BJ7j36fV8T



- Amor y Rabia News (@Amor_y_Rabia) March 8, 2020

В понедельник акции в защиту равноправия женщин и мужчин проходят по всей Испании.