"Черная принцесса" на 8 марта закидала Британскую grandmother-королеву информ-какахами

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19:45 08.03.2021

Принц Гарри "объявил войну" королевской семье



Источники в Букингемском дворце заявили, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл "начали войну" против королевской семьи, допустив критические высказывания в ее отношении в готовящемся к выходу интервью американской телеведущей Опре Уинфри, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.



По словам собеседников издания, дворец и члены королевской семьи намерены "с достоинством молчать", не комментируя содержание интервью, которое в воскресенье вечером будет показано в эфире американского телеканала СBS. При этом не исключается возможность ответных действий в случае, если в интервью прозвучат обвинения в адрес конкретных лиц.



Ответ будет сильно зависеть от того, на кого будет обращена критика - на королевскую семью или на (конкретных) людей. Если люди подвергнутся нападкам, то они открыто постоят за себя. Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди. Королевская семья не ведет войны, ее ведут (герцог и герцогиня) Сассекские, - отметил источник The Sunday Times.

Также в Букингемском дворце изданию заявили, что королева Елизавета II не будет смотреть интервью, которое начнется после 01:00 по лондонскому времени (07:00 по времени Нур-Султана), однако на следующее утро за завтраком ее помощники ознакомят Ее Величество с содержанием передачи и ключевыми высказываниями супругов.



Отмечается, что предстоящее интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором они должны коснуться причин своего решения переехать в США и сложить обязанности старших членов британской королевской семьи, вызывает большой интерес общественности по обе стороны Атлантики. В одном из уже показанных коротких отрывков передачи, которая длится почти два часа, Маркл заявила о том, что "фирма" (под этим термином часто подразумевают членов британской королевской семьи и их ближайшее окружение) играла "активную роль в распространении слухов" о ней самой и ее муже.



На этой неделе в британских газетах появились сообщения о том, что до разрыва герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей у Меган Маркл возникали многочисленные конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. В Букингемском дворце пообещали провести расследование в связи с прозвучавшими обвинениями, а представители герцога и герцогини решительно их отвергли, назвав ложными и связав момент появления публикаций со скорым выходом интервью.