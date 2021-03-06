Скончался известный таджикский актер Рахмондуст Курбониен

22:17 08.03.2021

Ушел из жизни известный актер театра и кино Рахмондуст Курбониен

6.03.2021



В Душанбе на 77-м году ушел из жизни Рахмондуст Курбониен, известный таджикский актер, запомнившийся зрителям своими комическими ролями.



Родственники сообщили Радио Озоди, что Рахмондуст Курбониен страдал онкологическим заболеванием, и скончался 5 марта в больнице "Медгородок". По их словам, его госпитализировали три дня назад в связи с ухудшением здоровья.



Брат покойного Саидкул Рахмонов сообщил 6 марта в беседе с Радио Озоди, что Рахмондуст Курбониен несколько месяцев назад переболел коронавирусом. Известный актер, которые последние годы своей жизни посвятил работе в театре "Оина", приобрел широкую популярность после исполнения роли в фильме "Звезды над тануром" режиссера Сайфа Рахимзода Афарди, и одна из его цитат в фильме стала "народной".



Рахмондуст Курбониен внес значительный вклад в празднование национальных праздников в Таджикистане, таких как Навруз и День независимости, и был удостоен звания Народного артиста Таджикистана.



Таджикские деятели искусств и представители интеллигенции назвали кончину актера театра и кино большой утратой для культуры Таджикистана. Историк Джонибек Асрориен написал на своей странице в Facebook, что неделю назад навещал Рахмондуста Курбониена. "Мы и не знали, что он страдал от опасного заболевания. Он улыбался своей красивой улыбкой. Смерть устода - это горькая утрата не только для друзей, но и для всего таджикского искусства", - написал Асрориен.



Похороны народного артиста состоятся сегодня на столичном кладбище "Лучоб" на окраине Душанбе. За последний месяц из жизни ушли также такие известные таджикские артисты театра и кино как Носир Хасанов, Хабибулло Абдуразоков и Фотима Гулямова.