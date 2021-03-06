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Миллиард тенге направят в Семее (экс-Семипалатинске) на борьбу с... черным снегом
00:01 09.03.2021

Миллиард тенге направят в Семее на борьбу с черным снегом

6 Марта 2021 Автор: Эльдар НУРУЛЛИН | Нур-Султан

В департаменте экологии ВКО рассказали, откуда на улицах Семея черный снег и как с этим явлением намерены бороться.

В прошлом месяце специалисты департамента в очередной раз провели профилактический контроль теплоисточников Семея, результаты которого предсказуемо не радуют. Согласно опубликованным данным, ряд городских котельных и ТЭЦ-1 превышают допустимые выбросы в атмосферу неорганической пыли и оксида углерода. В результате только ТЭЦ-1 с начала года нанесла окружающей среде ущерба почти на 19 млн тенге, что жители города наблюдают воочию – в виде черного, с сажей и копотью, снега.

Пылегазоочистное оборудование в коммунальных котельных цехах на протяжении десятилетий не реконструировалось либо, как на ТЭЦ-1, электрофильтры вообще не эксплуатировались, – констатируют государственные экологи. – Более того, в нарушение проектных решений в безветренные дни на объектах ГКП "Теплокоммунэнерго" не проводились мероприятия по снижению вредного воздействия на атмосферный воздух.

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Департаментом согласован план мероприятий по устранению экологических нарушений. В частности, документ предусматривает ревизию и ремонт электрофильтра на ТЭЦ-1, восстановление коэффициента его очистки и повышение контроля за качеством топлива. А в котельных "Габбасова" и "103 квартал" в числе прочего собираются восстановить пылеочистное оборудование и повысить эффективность работы золоулавливающей установки.

В целом на реализацию этого плана будет затрачено свыше 570 млн тенге. Аналогичная сумма выделена из местного бюджета на разработку проектно-сметной документации и первоочередные ремонтно-восстановительные мероприятия в котельных. Провести всю эту работу планируется в 2021–2023 годах.

Модернизация системы теплоснабжения с обновлением котлов и перераспределением нагрузки между котельными цехами и ТЭЦ-1, а также восстановление очистных систем существенно снизят уровень вредных выбросов, – обещают экологи.

Источник - zakon.kz
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