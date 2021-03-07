 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как служили в Вооруженных силах будущие президенты стран СНГ
07:05 09.03.2021

Как служили в Вооруженных силах будущие президенты стран Содружества

РОССИЯ ТАДЖИКИСТАН КЫРГЫЗСТАН БЕЛАРУСЬ
Совпадение или нет? 23 февраля – праздничный день в России, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане. Именно там, где нынешние президенты проходили военную службу. В остальных странах Содружества в этот день – тоже праздник, но неофициальный.

И тогда вода нам как земля.
И тогда нам экипаж – семья.
И тогда любой из нас не против
Хоть всю жизнь служить в военном флоте.

Тихоокеанский флот. Восточные рубежи страны. Там с 1971 по 1974 год проходил срочную службу будущий президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Малая родина Эмомали Рахмона – Дангара. Для сельских парней служба в Вооруженных силах – святая обязанность. Провожать юношу в армию собирались все – от мала до велика.

"Проводы были большим праздником – готовили плов и другие блюда. Все время звучала музыка, было очень весело и радостно. Это начиналось с момента провода призывников из дома и заканчивалось на железнодорожных станциях, откуда призывники на поездах уезжали служить в разные точки бывшего Союза", – вспоминает ветеран труда Сафар Пиронов.

Тихоокеанский флот – мечта любого призывника. Пока доедешь – всю страну посмотришь. Эмомали Рахмона отправили в Приморский край. Но перед этим была "учебка" в Хабаровске, где занимались строевой и управляли катером.

"Катер нашего президента взял первое место. Ему дали 10 дней отпуска за хорошую политическую подготовку и отправили благодарственное письмо родителям", – рассказывает сослуживец Эмомали Рахмона Холмахмад Абдулхайров.

На флот тогда и сегодня брали лучших – ребят с отличием в учебе, богатырским здоровьем, кристально чистой биографией и рабочей специальностью.

"Пришел не просто так, а как человек, закончивший ПТУ по специальности электрик и даже немножко поработавший электриком. У нас его есть фото Эмомали Рахмонова – лихой старшина первой статьи, уверенный взгляд, крепкое, волевое лицо", – отмечает экскурсовод Военно-исторического музея Тихоокеанского флота Юрий Сыромятников (Владивосток).

За три года Эмомали Рахмон дослужился до старшины первой статьи – аналог сержанта на суше.

"Волевые задатки, ты можешь влиять на людей и вести их за собой. Можешь учить – то есть ты их превосходишь по профессиональной подготовке по данной специальности и должности. Это, еще раз говорю, не каждому дается", – добавляет Юрий Сыромятников.

Комбату сделать связь любой ценой,
В жару и холод, ветер, дождь и зной.

Сержантские погоны были и у Садыра Жапарова. 1987 год, сибирский поселок Коченево. В 235-м полку связи принимают новобранцев. Будущего президента Кыргызстана распределяют на радиотелеграф. Войска связи называют нервом армии. Без них невозможно эффективно управлять частями, а значит, и победить. Для службы годились ребята с хорошим слухом и отменной физической подготовкой.

"Там одни выносные антенны весят по 95 килограмм. Это нормативы их установки и введения в строй. Это же надо выполнять", – отмечает военный эксперт Андрей Кошкин.

Студенту Института физкультуры Жапарову сдать такие нормативы – не проблема. За два года он дослужился до должности начальника управления радиотелеграфа и награды "Отличник Советской Армии".

"Такая служба, наверное, в значительной степени и сформировала у Жапарова качества, которые привели его к столь высокой должности – президента страны", – считает военный эксперт.

И вновь пограничную службу несем,
И вновь на приказ отвечаем мы "Есть".
Далеко, далеко отсюда наш дом,
И все-таки он начинается здесь...

В 1975-м служить пошел и Александр Лукашенко.

"Я единственный сын у матери, был уже с высшим педобразованием. Помню, майор мне говорит: "У тебя скоро сын родится (я уже женат был), пойдешь в Брестский пограничный отряд – здесь на месте, ближе", – вспоминал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Так будущий президент Беларуси отправился защищать западные границы страны. Правда, обещанных майором условий "поближе, да полегче" не получилось. Лукашенко познал все тяготы и лишения армейской жизни.

"Помню, в марте снега было много. Мы шли 8 км туда и столько же обратно. Я считаю, что бывших пограничников не бывает. Я так подумываю часто: если бы я не попал в Пограничные войска и не служил там, я бы не был президентом. Таких несколько в моей жизни моментов было, что если бы я это на своем пути не прошел, то я не был бы тем, кем есть сейчас", – убежден Лукашенко.

Я прошу, хоть ненадолго,
Боль моя, ты покинь меня…

"Мое первое место работы – органы государственной безопасности после окончания высшего учебного заведения – Ленинградского государственного университета", – рассказывал президент России Владимир Путин.

На юридический факультет ЛГУ Владимир Путин поступил не случайно.

"Я просто пошел в приемную КГБ СССР. У меня же рабочая семья, связей не было – куда мне идти, я пошел в приемную прям. Вышел мужик симпатичный говорит: "Тебе чего?" Я говорю: "Я вот хочу". Он серьезно ко мне отнесся, сказал, что надо поступить в вуз, любой, но лучше на юрфак. С этого момента я перестал заниматься физикой и химией", – вспоминал Путин.

Путин признавался: работу в КГБ представлял "по романтическим рассказам о разведчиках". Романтика в органах госбезопасности, где он дослужился до звания подполковника, началась со скучной работы в секретариате.

"Довольно быстро я попал на работу во внешнюю разведку, в основном работал по линии нелегальной разведки", – говорит Путин.

В 1985-м Путин окончил Краснознаменный институт КГБ и на пять лет отправился в командировку в Дрезден. Формально работал директором Дома немецко-советской дружбы. В 1989-м после падения Берлинской стены толпа немецких демонстрантов едва не захватила особняк с архивом КГБ. Путину без применения табельного оружия удалось успокоить толпу.

"Он стал говорить с ними на их языке, на саксонском диалекте. Он их уговорил. Но когда он шел обратно, потом рассказывали, он ждал, что выстрелят", – рассказывает ветеран внешней разведки КГБ Георгий Санников.

Никто из немцев в ту ночь в здание КГБ не вошел. В Германии эту историю знают хорошо. В России о ней известно мало. Об операциях разведчиков рассказывают спустя десятилетия, а некоторые так и остаются тайной, как и сами имена бойцов невидимого фронта.

Анна Деркач

Источник - mir24.tv
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