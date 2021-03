Скончалась стриптизерша Фанни Фокс - поставившая раком элиту Штатов в 1970-е

07:10 09.03.2021 Уилбур Миллс и Фанни Фокс в Бостоне. 1974 год



Стриптизерша и конгрессмен

Скончалась героиня первого громкого секс-скандала США



"Коммерсантъ" от 06.03.2021, 20:04

В прошлом месяце в Клируотере, штат Флорида, на 84-м году жизни скончалась Аннабель Монтгомери. Фигурантка рейтинга самых известных любовниц журнала Time и рейтинга главных секс-скандалов с участием американских политиков агентства Bloomberg. Правда, в этих списках она значится под своим сценическим псевдонимом - Фанни Фокс.



ДТП со скандальным исходом



Около двух часов ночи 7 октября 1974 года сотрудники полиции Службы национальных парков США заметили автомобиль Lincoln Continental, двигавшийся на высокой скорости по извилистой траектории и с выключенными фарами. Полицейские остановили машину на набережной Приливного бассейна (искусственного водохранилища между рекой Потомак и каналом Вашингтона в столице США) в районе Мемориала Джефферсону. Из автомобиля выскочила женщина в дорогом вечернем платье. Она попыталась скрыться. Выкрикивая что-то на смеси английского с испанским, она перелезла через ограждение Приливного бассейна и головой вниз прыгнула в воду. Полицейский Брент вытащил ее на берег. После того как она попыталась нырнуть еще раз - надел на нее наручники. Женщину отправили в психиатрическую больницу, предположив, что она покушалась на самоубийство. При поступлении в больницу врачи обратили внимание на то, что у нее по синяку под каждым глазом.



Нырнув в Приливной бассейн, Аннабель Баттистелля, она же Фанни Фокс, навеки вошла в историю американской политики XX века

Нырнув в Приливной бассейн, Аннабель Баттистелья, она же Фанни Фокс, навеки вошла в историю американской политики XX века

Фото: Reuters



В машине полиция обнаружила шофера Альберта Гапачини и трех пассажиров - мужчину и двух женщин. У пожилого лысого мужчины в очках шла носом кровь, а лицо было расцарапано. Это был конгрессмен Уилбур Миллс. Одну из женщин звали Глория Санчес. Вторая назвалась именем Лилиан Кассар, но впоследствии выяснилось, что гражданка Египта Лилиан Кассар, секретарь Всемирного банка, не имеет отношения к данному инциденту.



Кроме полицейских на месте происшествия оказались журналисты. Они прослушивали полицейскую волну и оперативно отреагировали. Всего два месяца назад ушел в отставку после Уотергейтского скандала президент США Ричард Никсон. После этой отставки американская пресса жила ожиданием новой скандальной истории. И дождалась. Телеоператор Лоуренс Кребс услышал, как полицейский обратился к одному из задержанных "конгрессмен". "Если у него нет двойника, то это Уилбур Миллс",- понял Кребс.



Как политики использовали свою скандальную славу

Довольно быстро выяснилась и личность женщины, прыгавшей в Приливной бассейн. Аннабель Баттистелья, стриптизерша из ночного клуба Silver Slipper. Псевдоним - Фанни Фокс.



После того как история о случившемся у Приливного бассейна попала в СМИ, Уилбур Миллс заявил через своего помощника, что его там не было. Полиция опровергла его заявление. Через три дня после прыжка Фанни Фокс в водохранилище конгрессмен Миллс признался, что он при этом присутствовал, распространив заявление со своей версией событий.



Врачи больницы Святой Елизаветы в Вашингтоне, куда доставили Фанни Фокс, посчитали, что ее прыжок в воду не был покушением на самоубийство



По утверждению Миллса, годом раньше он вместе с супругой переехал в жилой комплекс Crystal Towers. Вскоре они познакомились и подружились с соседями по дому - семьей Баттистелья. К семье Баттистелья приехала из Аргентины Глория Санчес, двоюродная сестра Аннабель. Пробыв в гостях несколько недель, Глория стала готовиться к отъезду. Миллсы решили устроить для нее прощальную вечеринку, но Полли пришлось остаться дома из-за перелома стопы. Уилбур с Глорией и Аннабель поехал праздновать. Они побывали в двух заведениях (их названия в заявлении Миллса отсутствовали). Аннабель почувствовала себя плохо, ее пришлось везти домой.



В заявлении Миллса дальнейшие события были описаны так: "Человек, которого я попросил сесть за руль, был незнаком с моей машиной и, так как улицы были ярко освещены, не обратил внимания на выключенные фары. По дороге домой миссис Баттистелья попыталась выйти из машины. Я пытался ей помешать. В завязавшейся борьбе она локтем разбила мои очки, в результате чего я получил несколько небольших порезов в районе носа. Примерно в это время машину остановила Парковая служба, и миссис Баттистелья смогла открыть дверь и выйти из машины. В следующий момент я увидел, что она уже в воде. После того как ее спасли и объявили, что она в безопасности, один из полицейских отвез меня домой. Конечно, я чувствую смущение и унижение в результате такого поворота событий, и я хочу извиниться за неудобства, которые я доставил всем доброжелателям, выразившим искреннюю заботу о моей семье, особенно перед Полли, которая винит себя, что не составила нам компанию той ночью даже со сломанной ступней".



От самого молодого до самого влиятельного



От конгрессмена Миллса зависело, какие налоги должны платить американцы и какие пособия они могут получать

От конгрессмена Миллса зависело, какие налоги должны платить американцы и какие пособия они могут получать

Фото: Time USA, LLC.



Уилбур Миллс родился в 1909 году в штате Арканзас в семье банкира, окончил с отличием школу и колледж, получил диплом Гарвардской школы права. Руководил отцовским банком, служил окружным судьей. В 1934 году женился на Кларин (домашнее прозвище - Полли) Биллингсли. В 1939 году был впервые избран в Конгресс США, став самым молодым конгрессменом (к моменту вступления в должность ему исполнилось 30 лет). В 1958 году Миллс возглавил постоянный бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса, став самым молодым в истории председателем этого комитета (ему тогда было 48 лет).



Этот пост Миллс занимал дольше, чем кто-либо за всю историю Соединенных Штатов, и считался одним из самых влиятельных, если не самым влиятельным человеком в Вашингтоне.

Постоянный бюджетный комитет обладал широчайшими полномочиями. Его юрисдикция распространялась на все, что касалось налогообложения, таможенных пошлин и других мер пополнения доходной статьи бюджета, социальных пособий и выплат. Кроме финансовых вопросов бюджетный комитет определял, какие комитеты могут возглавить новоизбранные члены Конгресса.



Декабрь 1971 года. Уилбур Миллс - потенциальный кандидат в президенты от Демократической партии



Миллс был активным участником создания Medicare - национальной программы медицинского страхования для лиц пенсионного возраста и некоторых категорий инвалидов.



Уилбур рассматривался в качестве кандидата от демократов на президентских выборах 1972 года. Один из его коллег пошутил: "Уилбур, ты собираешься стать президентом и потерять свое влияние?" Но на съезде Демократической партии был утвержден другой кандидат - Джордж Макговерн.



Миллс сделал вид, что его это не расстраивает, заявив: "Чтобы править в Вашингтоне, титул не нужен".



Тем не менее Миллсу был обещан пост министра финансов в случае избрания Макговерна. Но тот потерпел сокрушительное поражение, проиграв шедшему на второй срок республиканцу Ричарду Никсону.



Декабрь 1968 года. Победивший на президентских выборах Ричард Никсон (слева) общается с председателем бюджетного комитета Конгресса США Уилбуром Миллсом

Декабрь 1968 года. Победивший на президентских выборах Ричард Никсон (слева) общается с председателем бюджетного комитета Конгресса США Уилбуром Миллсом

Фото: AP



На Капитолийском холме поговаривали также, что Миллс может быть избран судьей Верховного суда.



События 7 октября 1974 года стали началом конца его политической карьеры.



Красотка из Приливного бассейна



"После моего выступления мистер Миллс сказал мне, что это самый очаровательный танец, какой он когда-либо видел" (из автобиографической книги Фанни Фокс "Стриптизерша и конгрессмен")

"После моего выступления мистер Миллс сказал мне, что это самый очаровательный танец, какой он когда-либо видел" (из автобиографической книги Фанни Фокс "Стриптизерша и конгрессмен")

Фото: Images Press / Getty Images



Аннабель Эдит Вильягра родилась в 1936 году в Аргентине в семье врача и медсестры. Училась на медицинском факультете Университета Буэнос-Айреса, но бросила учебу, выйдя в 20-летнем возрасте замуж за пианиста Эдуардо Баттистелью. Ее муж играл на пианино в ночных клубах. Аннабель стала танцевать под его аккомпанемент. В 1963 году (по другим данным - в 1965 году) она вместе с мужем эмигрировала в США. Муж не нашел работы, она же стала исполнять стриптиз, взяв по совету агента псевдоним Фанни Фокс - Аргентинская петарда. В ночном клубе Silver Slipper она зарабатывала $500 в неделю.



Ночной клуб Silver Slipper в Вашингтоне

Читать далее



В 1973 году после очередного выступления cтриптизерша, выступавшая под псевдонимом Кармен - Перуанская жрица любви, познакомила Фанни Фокс с Уилбуром Миллсом.



По другой версии, Фанни Фокс и Миллс познакомились, став соседями по дому.



Как бы то ни было, у них завязался роман, и в какой-то момент она бросила стриптиз, но часто появлялась в клубе Silver Slipper в компании Миллса. Работники клуба рассказывали, что пара часто ссорилась на людях, Миллс сорил в клубе деньгами, тратя за вечер до $1700 и расплачиваясь наличными. Однажды он даже попросил хозяина заведения продать долю в бизнесе.



Бостон. 18 ноября 1974 года. Фанни Фокс в первый раз после скандала выходит на сцену

Бостон. 18 ноября 1974 года. Фанни Фокс в первый раз после скандала выходит на сцену

Фото: AP



В октябре 1974 года Уилбуру Миллсу было 65 лет, Фанни Фокс - 38. Она незадолго до этого развелась, но продолжала жить в одной квартире с бывшим мужем и тремя детьми. Миллс съездил вместе с ней в трехнедельный отпуск на Антигуа.



По утверждению Фанни Фокс, она забеременела от Миллса и сделала аборт, чтобы не портить ему карьеру. Она также утверждала, что он обещал жениться на ней, если получит развод.



После 7 октября Фанни Фокс завалили предложениями работы владельцы стрип-клубов со всей страны. Уилбур был против. Она объясняла, что ей нужно зарабатывать и нельзя упускать шанс. В итоге он дал согласие, взяв с нее обещание "не снимать всю одежду".



Скандал продолжается



Уилбур Миллс наблюдает за выступлением Фанни Фокс в стрип-клубе Pilgrim Theatre. "У романа между взрослым мужчиной и молодой женщиной есть свои преимущества: его опыт, возможность обмена разнообразной информацией из-за разницы поколений. Он знал то, чего я не могла знать, не из книг, а по личному опыту. А я могла обогатить его жизнь культурой и привычками моего поколения" (Фанни Фокс, "Стриптизерша и конгрессмен")

Уилбур Миллс наблюдает за выступлением Фанни Фокс в стрип-клубе Pilgrim Theatre. "У романа между взрослым мужчиной и молодой женщиной есть свои преимущества: его опыт, возможность обмена разнообразной информацией из-за разницы поколений. Он знал то, чего я не могла знать, не из книг, а по личному опыту. А я могла обогатить его жизнь культурой и привычками моего поколения" (Фанни Фокс, "Стриптизерша и конгрессмен")

Фото: EVERETT COLLECTION / EAST NEWS



На купании Фанни Фокс в водохранилище скандал не закончился.



19 ноября газета The Washington Star-News опубликовала фотографию обнаженной Фанни под заголовком "Красотка из Приливного бассейна показывает все". Днем раньше она впервые после купания в Приливном бассейне исполнила стриптиз.



Ее гонорары за выступление выросли до $3000–3500 в неделю. Она вернулась в Silver Slipper, затем заключила контракт со стрип-клубом Pilgrim Theatre в Бостоне. На ее дебютном выступлении 1 декабря за кулисами появился Уилбур Миллс. Он был сильно пьян.



"Моникагейт"





Смотреть



В автобиографии Фанни Фокс этот эпизод описан так: "К моему ужасу, он был на сцене, прямо за полуоткрытым занавесом. В ту же секунду, чтобы сохранить остатки достоинства, я объявила аудитории: "Леди и джентльмены, у нас посетитель, он хочет поздороваться". Затем позвала: "Мистер Миллс, где вы?" Он ухмылялся, как кошка, съевшая канарейку, из пословицы, когда я взяла его за руку и вывела к орущей, свистящей, топающей ногами толпе."Я здесь",- сказал он. Он должен был появиться лишь ненадолго, но он упивался признанием и настоял на том, чтобы ему дали слово. "Да",- сказал он в микрофон,- "она прекрасна. Но кто, как вы думаете, сделал ее?" После этой загадочной ремарки я увела его за кулисы".



На следующий день Конгресс урезал полномочия бюджетного комитета, лишив его права назначения на должности новых конгрессменов. 3 декабря 1974 года Миллс лег на обследование в Национальный военно-медицинский центр в Бетесде (Мэриленд). Как посчитали многие его коллеги - чтобы не лишиться поста председателя бюджетного комитета. Поведение Миллса вызывало все большее недовольство коллег.



7 декабря агентство Assosiated Press сообщило, что Фанни Фокс заключила двухнедельный контракт на выступление в стрип-клубе Club Juana в Орландо (Флорида). Ее расценки снова выросли - до $15 тыс. в неделю.



Неанонимный алкоголик



Уилбур и Полли Миллс. Он влюбился в нее еще в школе. Год скандала был годом 40-летия их супружеской жизни

Уилбур и Полли Миллс. Он влюбился в нее еще в школе. Год скандала был годом 40-летия их супружеской жизни

Фото: Getty Images



В предпоследний день 1974 года офис конгрессмена Уилбура Миллса распространил его заявление. В нем, в частности, говорилось: "Я полагаю, что усталость и стресс, накопившиеся за годы самоотверженной работы на благо моих избирателей и всей страны, повлияли на меня сильнее, чем я мог предполагать… Я практически не замечал, как в течение последних нескольких лет, особенно в этом году, существенно изменилось мое отношение к спиртному. Сейчас, после нескольких недель лечения и душевных поисков, я осознаю, что у меня возникли серьезные проблемы с алкоголем - не ежедневное употребление, а периодические запои".



В заявлении Миллс сообщал о своей отставке с поста председателя бюджетного комитета и обещал полностью воздержаться от спиртного.



За год до скандала с Фанни Фокс Уилбур Миллс сказал корреспонденту журнала Playboy, что мечтает в возрасте 91 года быть застреленным ревнивым мужем. Но прожил только 82 и умер в своей постели. Жена пережила его на девять лет

За год до скандала с Фанни Фокс Уилбур Миллс сказал корреспонденту журнала Playboy, что мечтает в возрасте 91 года быть застреленным ревнивым мужем. Но прожил только 82 и умер в своей постели. Жена пережила его на девять лет

Фото: Tom Todd / findagrave.com



После лечения в военно-медицинском центре, а затем в частной клинике в штате Флорида Уилбур Миллс вернулся в Конгресс только в мае 1975 года. Он стал яростным борцом со спиртным.



В 1977 году Миллс покинул Конгресс. Он работал в юридической фирме в Вашингтоне, затем вернулся в родной Арканзас. Уилбур Миллс принимал активное участие в создании Центра лечения от алкоголизма (центр носит его имя) и кафедры лечения алкоголизма и наркомании в Университете медицинских наук Арканзаса. В 1992 году он скончался. Его супруга пережила его на девять лет.



Учиться, учиться и учиться



На обложке сентябрьского номера журнала Playboy 1976 года Фанни Фокс была анонсирована как "суперпловчиха"

На обложке сентябрьского номера журнала Playboy 1976 года Фанни Фокс была анонсирована как "суперпловчиха"

Фото: amazon.com



Став трезвенником, Уилбур Миллс прекратил общение с Фанни Фокс и даже как-то в интервью бросил обидную для нее реплику, заявив, что он "научился не пить с иностранцами".



Фанни Фокс продолжала пользоваться свалившейся на нее славой: принимала участие в телевизионных ток-шоу, выступала в ночных клубах.



Единственное предложение, которое она отвергла, поступило от политического клуба сторонников Республиканской партии штата Арканзас, родного штата Миллса. Видимо, за время общения Миллс успел внушить ей идеалы Демократической партии.

В 1975 году Фанни Фокс дала большое интервью журналу People, в котором рассказала о том, как тяжело ей жилось в браке с Эдуардо: она дважды покушалась на самоубийство, пыталась переехать мужа машиной, сделала два аборта, под его влиянием вынуждена была заниматься свингом. Она активно пользовалась услугами пластической хирургии: сделала операцию по уменьшению носа, две операции по коррекции живота и четыре - по увеличению груди.



Гонорар Фанни Фокс за книгу "Стриптизерша и конгрессмен" составил $12 тыс. плюс роялти

Гонорар Фанни Фокс за книгу "Стриптизерша и конгрессмен" составил $12 тыс. плюс роялти

Фото: AbeBooks Inc.



В интервью People она анонсировала автобиографическую книгу "Стриптизерша и конгрессмен", написанную гострайтером Ивон Данливи (несколькими годами раньше ей же была написана "автобиография" бывшей девушки по вызову и сутенерши Ксавьеры Холландер).



В том же году она дебютировала в кино, сыграв ученика ангела-хранителя в фильме "Отряд с небес" (Posse from Heaven, оценка на сайте imdb.com 4,8 балла из 10 возможных). Она также снялась в нескольких документальных фильмах. В 1976 и 1977 годах ее фотографии появились в журнале Playboy. В 1977 году она попробовала свои силы в журналистике: писала колонки о сексе для журнала Cheri.



За фильм "Отряд с небес" Фанни Фокс получила $30 тыс. аванса плюс роялти

За фильм "Отряд с небес" Фанни Фокс получила $30 тыс. аванса плюс роялти

Фото: IMDb



В 1980 году Аннабель Баттистелья вышла замуж за бизнесмена Дэниела Монтгомери и взяла его фамилию. В 1985 году супруги разошлись.



Впоследствии Аннабель Монтгомери переехала в Сент-Питерсберг (Флорида). В Университете Южной Флориды она получила степени магистра океанологии и магистра делового администрирования, а в Университете Тампы - бакалавра по связям с общественностью. Она работала страховым консультантом, увлекалась садоводством, кулинарией, подводным плаванием и подводной видеосъемкой, шила одежду детям и внукам. Сшитый ею наряд Скарлет О`Хары принес ее дочери Мелани приз за лучший костюм на Хэллоуин.



Аннабель Монтгомери скончалась 10 февраля 2021 года, но до центральных американских газет сообщения о ее смерти дошли только в конце февраля.



В интервью журналу People Фанни Фокс сказала: "Моих детей не волнует, что я делала. Я думаю, они считают меня хорошей матерью и хорошей женщиной - только это для них важно".



--------------------------------



