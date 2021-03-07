Нет слов. В Казахстане Власть никак не может заговорить с Обществом, - Д.Ашимбаев

07:16 09.03.2021

О диалоге

Данияр Ашимбаев высказался по поводу инициативы председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина о создании Межпартийного совета по сотрудничеству и взаимодействию парламентских и непарламентских партий



Данияр Ашимбаев, 5 марта



В контексте достаточно сложной общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране необходимо выстраивать эффективные механизмы общественного диалога, поиска путей решения накопившихся проблем. Я бы не стал противопоставлять создаваемый совет Национальному совету общественного доверия при президенте, как пишут уже некоторые. Напротив, Каждая ветвь власти, каждый государственный орган должны иметь собственные каналы такого взаимодействия. Мы видим, что столичный люд замкнулся в своем благоустроенном мирке, где никто не задает лишних вопросов, не предлагает каких-то альтернативных позиций и - в итоге - ничего толком и не работает.

Мы видим, как "мычат" министры, оказавшись в стенах парламента, не в состоянии ответить на простые вопросы. Несколько десятилетий назад мы видели поколение государственных чиновников, открытых для прессы и готовых к дебатам на любой площадке. Потом - просело. Чиновники "замандаринились", обросли челядью и вознеслись над толпой. А ныне редкий начальник способен без бумажки и без подготовки отвечать на каверзные вопросы в неподготовленной аудитории. Помнится, существовала у нас Служба центральных коммуникаций, которая определенную пользу принесла, конечно. Но вот как-то довелось там выступать. Накануне попросили составить список вопросов, которые журналисты будут задавать. Зачем? - спрашиваю - Пусть задают что кому интересно. У нас так не принято - отвечает человек. И уточняет: А вы тезисы своих ответов сможете набросать? Мне согласовать надо…

Вот такие вот коммуникации.

Сегодня мы имеем маслихаты-невидимки и общественные советы, которые в редких регионах поднимают островатенькие вопросы. Зато у нас есть Мажилис, который с приходом Нурлана Нигматулина начал активно "учить" министров азам коммуникаций, а кроме того, привлек к сотрудничеству неправительственные организации и экспертное сообщество. И как участник многих заседаний и мероприятий, проводимых председателем Мажилиса, могу отметить, что могут обсуждаться любые вопросы, предложения сразу учитываются и не просто учитываются, а идут в работу. Г-н Нигматулин с его политическими и организационными талантами представляет собой уникальный тип руководителя, который готов выслушать альтернативное мнение, подискутировать, включить его в общую стратегию, проконтролировать выполнение и держать при этом все в памяти. В этом плане создание МПС - очень хороший проект для полноценной дискуссии между партиями. К тому же, хотелось бы отметить, что на эту площадку пришли все шесть зарегистрированных партий.

Не могу не отметить и работу НСОД, в котором довелось некоторое время поработать. Во-первых, нужно подчеркнуть, что это орган не коллективный, а площадка, на которой лично президент и многие государственные чиновники могут заслушать проблемы и предложения. Во-вторых, представляется, что главным является даже не само заседание, а формат двусторонних встреч, где спокойно можно обсудить острые вопросы лично с Касым-Жомартом Токаевым.

Не так давно возник Клуб молодых экспертов при Сенате, глава которого Маулен Ашимбаев также повышает авторитет этой палаты парламента, взаимодействие с экспертным сообществом, представителем которого сам, в принципе, и является.

Очень импонирует то, что важные руководители страны придают большое значение диалогу, готовы принимать альтернативные оценки и неудобные предложения. Вместе с тем, нужно понимать, что по огромному числу вопросов общественного и экспертного консенсуса нет. Это касается фискальной, пенсионной, судебно-правовой, образовательной, макроэкономической, социальной сфер, да и практически любых других. В этом плане государство начинает выступать в качестве модератора, изучая общественное мнение, напитываясь им и вырабатывая алгоритмы. В конце концов, за многими непопулярными и, на мой взгляд, неправильными решениями тоже стоит чье-то экспертное мнение. И порой лучшим решением вопроса оказывается снятие его с обсуждения.

Но необходимости в самой дискуссии никто не отменял. Государство сейчас не настолько авторитетно, чтобы продвигать свои "прожекты" без какой-либо общественной поддержки. Мы это отлично видим на примере большинства акиматов, чьи руководители кажется искренне уверовали в свою непогрешимость, не готовы заранее ни с кем обсуждать острые вопросы и при этом бурно реагируют на критику. Акимов бы, по-хорошему, надо несколько раз пустить по… то есть, прогнать через парламентские дебаты, чтобы научились слушать и отстаивать свое мнение, если оно у них, конечно, есть…

Честно говоря, создается впечатление, что нормально, адекватно и аргументированно общаться со СМИ, экспертами, оппонентами умеют и могут только десятка политических руководителей. Президент, спикеры палат, госсекретарь Кушербаев, секретарь СБ Исекешев, руководящие работники АП Абаев, Карин, Дуйсенова, министры Аймагамбетов, Тургумбаев, Балаева, акимы Ахметов, Баталов, Касымбек, глава Нацбанка Досаев. Да, пожалуй, и все. А какой диалог возможен, если министр-аким не умеет говорить?