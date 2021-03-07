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Узбекистан отказывается от кириллицы и переходит на латиницу: планы, проблемы и реформируемый алфавит, - рассказывает Киргизбоев
07:19 09.03.2021

Наша страна готовится к полному отказу от кириллицы и переходу к латинице с 2023 года.
Реформа письменности может стать одной из крупнейших и значительных реформ в истории независимого Узбекистана.

За 30-летний отрезок истории нашей Родины предпринималось несколько безуспешных попыток перехода на латиницу, поэтому о сегодняшних действиях приходится говорить с осторожностью.

Корреспондент Kun.uz организовал интервью с заведующим департаментом развития государственного языка Абдугаффором Киргизбоевым о былых неудачах при переходе на латинскую графику, планах реформ и проблемах на этом пути.

Почему прежние попытки реформирования алфавита в Узбекистане окончились неудачей?

Таков был наш первый вопрос к заведующему департаментом. По словам Абдугаффора Киргизбоева, основными причинами неудач стали ошибки в дореформенных процессах, медлительность узбекской интеллигенции и отношение высшего руководства.

"В 1991 году распался Советский Союз, и в государствах, которые обрели независимость, начались попытки поиска своего "я", восстановления ценностей. Парламент Узбекистана в 1993 году принял закон по отказу от кириллицы и переходу к латинице.

Согласно этому закону, в Узбекистане нужно было отказаться от кириллицы и перейти к латинице к 2000 году. Но эта реформа не осуществилась из-за задержки подготовительных процессов, отсутствия воли и других причин.

Впоследствии этот срок продлили до 2005 года. Настал и этот год, но переход к латинице снова затянулся. Срок исполнения отложили до 2010 года. Можно сказать, что медлительность и безответственность тогдашней интеллигенции сыграли большую роль в этих задержках.

А продолжение вы знаете. В 2010 году мы тоже не смогли полностью перейти на латиницу" - сказал он.

Абдугаффор Киргизбоев отметил, что "Дорожная карта по обеспечению постепенного полного перехода на узбекский алфавит, основанный на латинице" от 11 февраля, и установленный в ней срок полностью зависят от воли правительства.

"С 1989 по 2020 года мы работали по одному закону – "О государственном языке". Но в последний год в Узбекистане было принято 17 нормативно-правовых актов, связанных с языковой политикой.

При Кабинете Министров был создан департамент развития государственного языка.

Нам нужна была эта подготовка. После этого, недавно была опубликована дорожная карта по полному переходу на узбекский алфавит, основанный на латинице.

В дорожной карте был затронут также вопрос реформирования латинской графики.

Сейчас март 2021 года. Завершается первый квартал года. С 1 января 2023 года вся страна перейдет на узбекский алфавит, основанный на латинице" - сказал заведующий департаментом.

Обусловлен ли новый двухлетний срок безволием правительства?

Заведующий департаментом развития государственного языка Абдугаффор Киргизбоев
Некоторые оценивают срок по отказу от кириллицы и переходу на латиницу до 1 января 2023 года - очень долгим, и расценивают этот срок как безволие правительства.

На подобные мнения заведующий департаментом развития государственного языка Абдугаффор Киргизбоев в ходе интервью ответил следующим образом:

"В начатой и проводимой работе можно увидеть твердую волю правительства. Во главе всех работ по языковой политике Узбекистана стоят лично президент и премьер-министр Абдулла Арипов.

Сегодня в нашей стране проживает многонациональный 35-миллионный народ. Мы уважаем их языки, и создадим возможность для развития. В целом, вопрос языка и религии – очень деликатный вопрос. Здесь нужно делать выводы, "отмерив не семь, а семьдесят раз".

С этой точки зрения, нам потребуется определенное время. В течение двух-трех месяцев мы подготовим изменения и дополнения к закону, принятому в 1993 году. В этом процессе изменится и наш алфавит. Естественно, изменения и дополнения в алфавите будут осуществляться на основании закона парламента. Мы должны подготовиться к этому.

Также, переход к латинице в 2023 году не означает, что мы будем сидеть сложа руки до этого времени" - сказал Киргизбоев.

Заведующий департаментом добавил, что более 50 процентов населения Узбекистана составляет молодежь, а они обучались на латинской графике. Это – большое основание для перехода на латиницу.

"С 2022 года мы переведем все научные работы и диссертации на латинскую графику. В этом процессе, также важны вопросы перевода на латиницу учебников, средств массовой информации, обучения людей, не владеющих латинской графикой.

Знаете, согласно постановлению, принятому недавно в Узбекистане, лица, выдвигаемые на руководящие должности, прежде всего, будут сдавать тест на уровень знания государственного языка.

Те, кто пройдут тест, будут назначены руководителями, а те, кто не пройдут – нет. Осталось более полутора лет. Повторяю, последний срок – 1 января 2023 года" - отметил Абдугаффор Киргизбоев.

Полную версию интервью можно посмотреть на видео.

Подготовил Ильяс Сафаров,
оператор – Мухаммаджон Ганиев

перевод: Вадим Султанов,
Анастасия Ткачева

8 марта 21

Источник - kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615263540
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