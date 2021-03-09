Manizha из Душанбе с песенкой "Russian woman" представит Россию на Кончито-"Евровидении"

07:25 09.03.2021

Певица Manizha поедет от России на "Евровидение-2021"



9 марта 2021,

Победительницей национального отбора и конкурсанткой от России на "Евровидении-2021" стала певица Manizha, сообщает zakon.kz.



Группа Little Big приняла решение не ехать в качестве участника на международный песенный конкурс.



Manizha выступит с песней "Russian woman" ("Русская женщина").



Как отмечает Gazeta.ru, певица обещает сделать "все как надо".



Я просто хочу сказать вам спасибо за это доверие. Я не оплошаю! Я сделаю все как надо, честно. В меня с самого детства очень сильно верила моя бабушка, которой, к сожалению, сейчас нет рядом. Но она каждый день, сидя далеко-далеко в Душанбе, говорила с моим портретом с какой-то фотосессии, собирала все вырезки из газет. Именно эту победу я хочу посвятить ей, - сказала исполнительница.

Российской певице таджикского происхождения Маниже Сангин 29 лет. Широкую известность ей принесла публикация авторских музыкальных видео и каверов в Instagram.



По данным РБК, помимо музыкальной деятельности Manizha борется с домашним насилием. С 2019 года певицы является амбассадором фонда "Подари жизнь", с 2020-го - послом доброй воли ООН по делам беженцев.



"Евровидение-2021" пройдет в нидерландском Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал - 22 мая.