Кризис с вакцинами угрожает существованию ЕС, - "Advance"

07:28 09.03.2021 Мы наблюдаем ускоряющийся процесс "обретения самостоятельности" членами Европейского Союза в момент обострения ситуации с вакцинами, считает автор. Глава Европейской комиссии больше не в состоянии удерживать всех членов вместе, и это угрожает авторитету Брюсселя, а также ставит под вопрос цель существования "клуба" как такового.

Advance (Хорватия): члены Европейского Союза выходят из-под контроля, не имея другого выбора. Самостоятельные закупки вакцины необходимы, но ситуация перерастает в новый кризис, угрожающий существованию ЕС

Гонка вакцин



Д. Марьянович (D. Marjanović)



Принцип любого объединения, "клуба", заключается в том, что его члены извлекают из участия в нем определенную выгоду, ради которой они готовы оставаться его членами, даже если это членство требует от них некоторых, значительных и незначительных, ограничений. Один из крупнейших подобных "клубов" в мире сегодня - это Европейский Союз, который объединяет 27 государств-членов. Причины вступления в этот "клуб" понятны: выход на общий рынок гарантирует каждому члену экономическую выгоду. Правда, со временем ЕС перерос идею, лежавшую в его основании. Сегодня Европейский Союз - это транснациональный блок, который берет на себя все больше и больше функций государства, федерации, обещая заботиться о европейских народах лучше, чем каждая страна могла бы позаботиться "сама о себе". Но есть одна проблема: все, что заявляется теоретически, необходимо подтвердить на практике. Иначе "клуб" может очень быстро потерять смысл, несмотря на все благие намерения.



Сила лучше всего проявляется во время кризиса. Это касается как людей, так и наций и транснациональных объединений. Размеры его не столь важны. Кризис вертикально пронизывает все и проверяет на прочность всех. Сейчас Европейский Союз оказался в очень незавидном положении, поскольку столкнулся с несколькими кризисами одновременно, и, что главное, уже давно он переживает кризис доверия, который постепенно только обостряется. Пока всего один член Европейского Союза покинул "клуб": Великобритания. Однако это заставило многих засомневаться, что стране всегда лучше в "клубе", чем вне него (правда, нам еще только предстоит узнать, как Великобритания будет справляться без ЕС).



Все это происходит одновременно, и можно сказать, что сейчас самый неподходящий момент для того, чтобы ЕС, а точнее его руководство, демонстрировало странам-членам свою слабость и некомпетентность. Тем не менее именно это мы и наблюдаем в связи с текущим кризисом (или даже скандалом) вокруг закупки вакцин.



Что в первую очередь свидетельствует о кризисе того или иного "клуба"? Ситуация, когда его члены начинают действовать по собственной инициативе в обход его руководства. Именно это сейчас по иронии судьбы и происходит в Европейском Союзе. Евросоюз мог воспользоваться текущей пандемией как шансом, чтобы показать себя и придать своим членам ощущение безопасности. Но прошел год после того, как ЕС удалось сформировать финансовый "спасательный пакет", а пандемию он не остановил, и с каждым новым днем ценность этого пакета тает на глазах…



Что касается распространения коронавируса и борьбы за систему здравоохранения, которую он поставил под угрозу, то страны-члены Европейского Союза оказались с этими проблемами "один на один". И это плохо. Для ЕС, его сохранения и репутации это очень-очень плохо.



Еще год назад стало понятно, что "игра" будет очень жесткой. Вспомните, как страны "перехватывали" друг у друга самолеты с защитным масками из Китая. Уже тогда Европейский Союз должен был предвидеть, что начнется, когда дело дойдет до вакцинации (по имеющимся данным, сейчас это единственный (относительно) надежный способ остановить эпидемию). Будет ли преувеличением утверждать, что члены "клуба" ЕС ожидали, пусть даже публично об этом не говорилось, что он будет выкручиваться всеми возможными способами? В конце концов, ЕС - это не какой-то там "клуб" второго сорта. В лучшие свои времена Евросоюз с удовольствием провозглашал себя самым влиятельным "клубом" в мире, мировым лидером.



Даже если предположить, что руководители Европейского Союза - убежденные сторонники легализма (хотя это еще вопрос), опять-таки трудно поверить, что их можно было вот так просто обвести вокруг пальца. Слова о том, что "мы сделали заказ и теперь его требуем", звучат смешно. Настоящий евросоюзный бюрократизм. Ведь есть те, чьи заказы приходят вовремя (Великобритания, США). Почему? "Чьи" дозы кому достаются? Неважно. Ситуация такая, какая есть, и нужно искать выход сегодня и завтра, не тратя время на вчера. Увидев, что вакцина не поступает, Европейский Союз должен был быстро найти решение, так как сейчас оно намного важнее того толстого объемистого пакета, за который его члены проголосовали в прошлом году.

Что мог предпринять ЕС? Вариантов много, но, главное, он мог позаботиться о том, чтобы вакцина поступила в нужных количествах как можно скорее. Значит, нужно было давить на западные компании, которые нарушили свое слово, и параллельно закупать качественные вакцины с Востока. Прежде всего, это вакцины из России и Китая. Российская вакцина "Спутник V" - наиболее перспективный препарат, поскольку он прошел детальную проверку, и результаты авторитетного журнала "Ланцет" тоже оказались отличными.



Однако ЕС не только не помог закупить "Спутник V", но и запретил своим членам применять вакцины, не одобренные органами Европейского Союза.



Подобное требование само по себе звучит радикально, а настаивать на этом в момент, когда "вариант А" (дозы, заказанные ЕС не приходят в нужном количестве) провалился, просто жестоко.



Сначала одна только Венгрия закупила российскую вакцину, в очередной раз доказав свое уже известное бунтарство против Брюсселя. Но когда ситуация обострилась до предела, на тот же шаг решились и Чехия со Словакией. При этом Австрия заявила, что вместе с Данией выходит из программы ЕС и в сотрудничестве с Израилем начнет работу над вторым поколением вакцин, а также займется поиском лекарств для лечения больных коронавирусом.



Австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что Австрии необходимы около 30 миллионов доз, и что вместе с Израилем, который проводит одну из самых эффективных кампаний по вакцинации в мире, Австрия будет разрабатывать вакцины от новых мутаций коронавируса.



В любом случае количество стран, которые ищут решения вне программ ЕС, увеличивается день ото дня. Похоже, скоро и Хорватия сможет получить российскую вакцину "Спутник V". Вероятно, она не будет последней. Поступит ли так же соседняя Словения? Пока там это отрицают. Главный словенский эпидемиолог Бояна Беович заявила, что скептически относится к российской вакцине, так как российский производитель "не привлек международные организации" к процессу. По словам Беович, вряд ли Словения закупит "Спутник V", поскольку местному регулятору потребовалось бы "около 60 тысяч страниц исследовательской документации" для ознакомления с процессом разработки и производства вакцины.



Словенцы в целом повторяют чехов, которые тоже сначала отказывались, но теперь Прага хочет закупить российскую вакцину как можно скорее. В Хорватии некоторые специалисты также утверждали, что "Спутник V" закупаться не будет, но, судя по всему, ситуация изменилась.



На самом деле мы наблюдаем ускоряющийся процесс "обретения самостоятельности" членами Европейского Союза в момент обострения ситуации. Бывший министр обороны Германии, а ныне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен больше не в состоянии удерживать всех членов вместе, и это угрожает авторитету Брюсселя. Правда, представитель Европейской комиссии Штефан Кирсмаекер утверждает обратное: "Нет, наша стратегия не действует разобщающе. Поспешное одобрение вакцин от коронавируса некоторыми членами более рискованно, чем подход Европейского Союза. Мы утверждаем вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств, так как хотим быть уверенными в их эффективности и безопасности. И если страны-члены действуют в обход этой процедуры, то тем самым берут всю ответственность на себя".



Таким образом, прежнее угрожающее "нельзя" превратилось в "можно, но под вашу ответственность". Это тоже очень символично. Что же касается "эффективности и безопасности", то кто может гарантировать, что Европейское агентство лекарственных средств - строго научно-экспертный институт, не пораженный вирусом геополитики?



Не секрет, что в русской вакцине ЕС больше всего не нравится, что она русская (особенно сейчас, когда Брюссель хочет снова угодить США). Центральная Европа отказывается повиноваться, и это будет иметь серьезные последствия для Европейского Союза как блока, клуба, объединения, как бы мы его ни называли. Ясно, чем ЕС хочет быть, но таким путем этого не добиться.



Страны-члены вправе и даже обязаны в первую очередь заботиться о своем народе, и все большее их число так и делает. Тем не менее данный факт поставит под вопрос цель существования этого клуба как такового.



"Advance", Хорватия



Оригинал публикации: EU članice se otimaju kontroli jer moraju: Pojedinačna nabava ruskog cjepiva postaje neophodna, ali situacija prerasta u novu identitetsku i egzistencijalnu krizu Europske unijeОпубликовано 03/03/2021 Источник - иноСМИ

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