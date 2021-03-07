 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Vulture: 7 откровений Гарри и Меган - "убивающих" имидж Бритто-монархии. А королевка-то - голая...
07:31 09.03.2021

Vulture, США
Герцогиня Сассекская Меган и британский принц Гарри в Вестминстерском аббатстве

В сенсационном интервью телеведущей Опре Уинфри принц Гарри и Меган Маркл рассказали о непростых отношениях с королевской семьей. Издание приводит несколько откровений августейших особ.
Vulture (США): 7 откровений Меган Маркл, от которых вы станете антироялистом

Девон Айви (Devon Ivie)
Букингемский дворец изо всех сил старался отпугнуть публику и сузить аудиторию, но безуспешно: 7 марта долгожданное (и хорошо разрекламированное) интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри вышло в эфир на CBS в прайм-тайм - можете быть уверены, что сенсаций о королевской семье прозвучало порядком. Целых два часа герцог и герцогиня Суссексские открыто и без прикрас рассказывали о своем решении уйти из королевской семьи и о реакции старших Винздоров. Вдобавок Меган, порой утирая слезы, рассказала, как в Букингемском дворце отмахнулись от ее мыслей о самоубийстве и переживали насчет цвета кожи Арчи, и как они поссорились с Кейт Миддлтон. Читайте главные сенсации о том, насколько ужасной бывает монархия.

1. Букингемский дворец отказал Меган Маркл в психологической поддержке, когда та подумывала о самоубийстве

В январе 2019 года, когда она была несколько месяцев беременной Арчи, Маркл начали посещать мысли о самоубийстве из-за сплетен и клеветы в британской прессе. "Я просто не видела решения. Я не спала по ночам, и я просто… просто не понимала, откуда это все берется", - объяснила она. "Я поняла, что все это происходит лишь потому, что я жива и дышу. Мне было действительно стыдно в этом признаться, и особенно Гарри - ведь я знаю, какую утрату он пережил. Но я знала, что если не расскажу, то сделаю это - я просто не хотела больше жить. И это была очень четкая мысль, явная и неотступная - и это очень страшно". Маркл подчеркнула, что ее посещали не "абстрактные идеи", а "конкретные" и "явственные" мысли.

Когда Маркл при полной поддержке Гарри обратилась как в королевской семье, так и в отдел кадров дворца за психологической помощью, ей отказали. Она говорит, что ей было "очень стыдно" рассказывать о своих мыслях Гарри, который потерял мать. "Я сказала, что мне нужна помощь, сказала, что со мной никогда раньше такого не было и мне нужен специалист. Мне ответили, что это нельзя устроить и что это не пойдет на пользу королевскому двору", - вспоминала она. "Мне сказали: "Нам очень жаль, но мы никак не может вам помочь, потому что вы не сотрудник учреждения". Маркл надеется, что благодаря ее истории люди будут больше обращать внимания душевному здоровью: "Вы даже не представляете, каково это".

2. Миддлтон довела Маркл до слез перед свадьбой

Наперекор шквалу желтых статей, обрушившемуся через несколько месяцев после ее свадьбы, Маркл сказала, что не доводила Миддлтон до слез спором насчет платьев подружек невесты. Более того, она говорит, что все было "совсем наоборот". "Это я плакала. Я действительно расстроилась. Я не говорю это, не чтобы кого-то унизить, а потому что свадебная неделя была тяжелой. Она была чем-то расстроена, но надо отдать ей должное, она извинилась", - объяснила Маркл. - "И она принесла мне цветы и записку с извинениями. Я поступила бы точно так же, если бы знала, что кого-то обидела - взяла бы и извинилась". Маркл назвала Миддлтон "хорошим человеком" и добавила, что СМИ "действительно хотели истории о героине и злодейке".

Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская в Лондоне
"Вы говорите невероятно шокирующие вещи".

3. Вопреки королевскому протоколу, Арчи не дали ни титул принца и не предоставили охрану

После рождения Арчи (полное имя - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор) в мае 2019 года, по официальной версии событий, Маркл и Гарри отказались от присвоения ему официального титула, чтобы дать ребенку шанс "пожить нормальной жизнью". Однако Маркл говорит, что им даже не дали возможности решать. "Пока я была беременна, они сказали, что хотят изменить уговор насчет Арчи, хотя они не имеют права", - объяснила она. "Они не хотели, чтобы он стал принцем - ну, или принцессой. Не хотели давать ему охрану. Так продолжалось последние несколько месяцев моей беременности, и я сказала: "Подождите, мы не настаиваем на том, чтоб он был принцем, но если титул обеспечит защиту, то мы хотим, чтобы наш сын был в безопасности". Маркл сказала, что удовлетворительного объяснения, почему Арчи отказали в титуле, так и не получила.

4. У королевской семьи были "опасения" насчет темной кожи Арчи

Маркл передала разговор, который произошел между Гарри и известными членами семьи, когда она была беременна Арчи: были "опасения и разговоры, насколько темным он будет". Когда Уинфри потребовала раскрыть, кто это сказал Гарри, Маркл сказала, что никаких имен называть не станет, чтобы не рушить никому репутацию. Позже в интервью Гарри подтвердил, что беседа состоялась, но продолжать разговор не захотел: "Я никогда не собираюсь об этом рассказывать, но в то время было неловко, и я был немного шокирован".

5. Маркл считала, что Букингемский дворец ее не "защищает"

В одном из самых раскрученных анонсов к интервью Маркл сказала, что она не сама молчала о королевской семье, а ее заставили, и что это началось еще в 2016 году, когда пара только начала встречаться. "Я всегда ценила независимость", - объяснила она. "Я всегда была откровенна, особенно насчет прав женщин. И вот какая печальная ирония последних четырех лет: я ведь так долго требовала, чтобы женщины не молчали". Маркл сказала, что Букингемский дворец велел ей, Гарри или ее друзьям на вопросы прессы отвечать только "без комментариев", и посетовала, что с этим было "все труднее мириться", учитывая, как дворец себя ведет с другими членами королевской семьи. "Когда все стало действительно рушиться, я поняла, что меня не только не защищают, но и готовы лгать, чтобы защитить других членов семьи", - сказала она. "Они не хотели говорить правду, чтобы защитить меня и моего мужа".

6. Принц Чарльз "не берет трубку", когда звонит Гарри

Будущий король Англии принц Чарльз перестал общаться с Гарри за несколько дней до того, как пара объявила, что уходят с поста старших членов королевской семьи в январе 2020 года. Гарри сказал, что у него было три разговора с королевой Елизаветой и два с отцом. После этого Чарльз перестал отвечать на звонки и потребовал лишь письменного общения. "К тому моменту уже я взял дело в свои руки. Похоже на то, что настал момент сделать это и ради семьи", - объяснил Гарри. "Это никого не удивило. Очень грустно, что до этого дошло, но надо было что-то делать - ради моего собственного душевного спокойствия, моей жены и Арчи, потому что знаю, чем это все кончается".

Что касается нынешних отношений с отцом, Гарри сказал, что он разочарован и что еще предстоит "большая работа". "Я глубоко разочарован, ведь что он прошел через нечто подобное", - объяснил Гарри. "Он знает, что такое боль, а Арчи - его внук. Но я всегда буду любить его. Было очень больно. Я буду изо всех сил стараться починить наши отношения". Он добавил, что ему "пришлось разъяснить" Чарльзу и другим членам королевской семьи о решении пары уйти.

7. Больше всего Маркл жалеет, что поверила, что Букингемский дворец ее защитит

Когда Уинфри спросила, сожалеет ли она о своем опыте с королевской семьей, Маркл ответила, что поразилась, что ей не предоставили элементарной защиты. "Мне жаль, что я поверила, когда они сказали, что я буду в безопасности. Я действительно поверила", - объяснила она. "И мне жаль, что если бы я поняла это раньше, я бы сделала больше. Думаю, на это и был расчет. А теперь все кончилось. Мы не просто выжили, а еще и счастливы. Это чудеса. Все произошло так, как я и надеялась".

А теперь об приятном… У пары будет девочка! Делайте ставки, будет ли Диана первым именем или вторым.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

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Оригинал публикации: 7 Meghan Markle Interview Bombshells That’ll Make You Anti-RoyalistОпубликовано 07/03/2021

Источник - inosmi.ru
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