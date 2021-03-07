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|МОК вне политики?... Сына Лукашенко отказались признать главой Олимпийского комитета Беларуси
07:36 09.03.2021
Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать полномочия президента Олимпийского комитета Беларуси Виктора Лукашенко, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
В МОК назвали это "временной обеспечительной мерой". Таким образом, МОК не признал итоги выборов на пост главы Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, которые прошли 26 февраля.
Сын действующего президента страны Александра Лукашенко был избран в ходе Олимпийского собрания. Виктор Лукашенко сменил на данном посту своего отца, был главой НОК с 1997 года.
18 января Беларуси лишилась права проведения на своей территории чемпионата мира по хоккею. Международная федерация хоккея (IIHF) объяснила свое решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и посетителям матчей. Все встречи в рамках соревнований пройдут в Латвии.