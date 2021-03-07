Умер экс-депутат Парламента Киргизии Эрик Арсалиев

08:38 09.03.2021

8 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Скончался депутат Жогорку Кенеша четвертого созыва Эрик Арсалиев. Об этом 24.kg сообщили его друзья.



По их данным, бывший парламентарий ушел из жизни после продолжительной болезни. Он лечился в Турции, но врачи не смогли помочь.



Эрику Арсалиеву было 55 лет.



В парламент он прошел по списку партии "Ак Жол". До депутатства занимался частным бизнесом.