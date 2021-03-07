|22:17 Скончался известный таджикский актер Рахмондуст Курбониен
19:45 "Черная принцесса" на 8 марта закидала Британскую grandmother-королеву информ-какахами
19:43 Много - не наливать! Фашистки напали на феминисток в Испании
19:11 Президент Сирии Асад заразился коронавирусом
15:00 Токаев, по примеру Путина, пиарится фотками с барбосом
14:58 В Каракалпакстане снова протесты и аресты
14:56 Чего добьется Украина новой войной в Донбассе, - Г.Мирзаян
14:55 РосМаньякТВ. Как очистить эфир от эрнсто-джигурды? - А.Резчиков
14:49 Мохнатость понизилась. УкрБрутал Зеленский вырвал волосья из грудей, - Дм.Киселев
14:41 Таскать пустой портфель... Зачем Министру экономики Киргизии 8 заместителей?
13:20 Медведевская "Единая Россия" вляпалась в очередной скандал. С мертвечиной доктора Хагенса
12:48 Немцы едут в "вакцинные отпуска" в Россию, - "Bild "
11:45 МИД КНР: Китай и Россия готовы бороться с "политическим вирусом"
10:34 В оливье... Разбился в собственном вертолете французский авиа-олигарх и депутат Доссо
09:55 Армения не скомпрометирует российские "Искандеры", - А.Рамм
00:40 Каспийский регион: поле битвы между Арменией и союзом Азербайджана, Турции и Израиля
00:35 Степная империя - Ногайская Орда. Ее взлет и крах!
00:22 Приближенный к Елбасы КазОлигарх Ким на совершеннолетие подарил дочурке 3 квартирки в Лондоне
00:16 Триллионы - в песок. Афганская война обнажила масштабы воровства в Пентагоне, - А.Филиппов
00:14 Внезапная стратегия ОПЕК принесла России двойную выгоду, - "Взгляд"
00:06 Байден открывает эру зеленого империализма, - Дж.Тенненбаум
00:03 Сын за отца. Аркадаг готовится передать власть Сердару, - Г.Иванова
00:00 Как радикализируется фан-культура, - Михаэль Моорштедт
|Умер экс-депутат Парламента Киргизии Эрик Арсалиев
08:38 09.03.2021
8 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Скончался депутат Жогорку Кенеша четвертого созыва Эрик Арсалиев. Об этом 24.kg сообщили его друзья.
По их данным, бывший парламентарий ушел из жизни после продолжительной болезни. Он лечился в Турции, но врачи не смогли помочь.
Эрику Арсалиеву было 55 лет.
В парламент он прошел по списку партии "Ак Жол". До депутатства занимался частным бизнесом.