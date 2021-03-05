Российские вооружения нацелились на Саудовскую Аравию, - И.Крамник

09:05 09.03.2021 Илья Крамник - о том, какое оружие Москва может предложить Эр-Рияду и зачем



"Коммерсантъ" от 05.03.2021,

Администрация президента США Джо Байдена приступила к реализации обещания провести "перенастройку отношений" с Саудовской Аравией. В конце февраля был опубликован доклад разведки США, в котором ответственность за убийство в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашокджи возлагалась на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. После этого Вашингтон объявил о введении санкций. А на этой неделе в Госдепартаменте подтвердили, что изменятся и подходы к продаже Эр-Рияду вооружений. Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник по просьбе "Ъ" проанализировал, какие перспективы в этой связи открываются для России. Тем более что она упускать возможность, похоже, не намерена: уже на следующей неделе Эр-Рияд посетит глава МИД РФ Сергей Лавров.



Перенастройка отношений



Возможное охлаждение отношений США и Саудовской Аравии в связи с опубликованием доклада американской Национальной разведки, где наследный принц Мухаммед бен Сальман был назван виновником убийства журналиста Джамаля Хашокджи, весьма вероятно, повлияет на обстановку на рынке оружия. "Для любой продажи или передачи вооружений теперь установлена процедура - благодаря президенту (Джо.- "Ъ") Байдену и его усилиям по перенастройке этих отношений с нуля,- в ходе которой в каждом конкретном случае будет производиться оценка предложенной продажи и передачи оружия на основе двух критериев: наши интересы и наши ценности",- сказал на этой неделе официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.



Многие комментаторы уже заговорили о гипотетических поставках Эр-Рияду таких российских систем, как С-400, и боевых самолетов Су-35, однако реальность может оказаться куда скромнее, хотя и интереснее.

Сейчас Саудовская Аравия - крупнейший импортер вооружений и военной техники в мире и крупнейший получатель американского оружия. Ее доля в американском экспорте возросла с 7,4% за период 2010–2014 годов до 25% в период 2015–2019 годов (по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира). В связи с началом военной кампании арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене в 2015 году ряд американских конгрессменов несколько раз предпринимали попытки ограничить экспорт американского оружия в королевство, однако вплоть до 2019 года крупные поставки продолжались - например, ВВС Саудовской Аравии получили 30 истребителей F-15SA из числа 154 заказанных в 2011 году.



По мнению некоторых специалистов (в частности, Брюса Риделя из Брукингского института), администрация президента США Барака Обамы имела шансы остановить войну в Йемене в зародыше, отказав арабской коалиции в поддержке. При этом Брюс Ридель указывает на то, что тогдашний шеф Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Ллойд Остин (ныне - министр обороны) высказывался против поддержки саудовской военной операции, предсказывая ее неудачу.



Подробности этих дискуссий времен последнего года правления Барака Обамы отсутствуют, а администрация Дональда Трампа, напротив, поддержала войну, при этом периодически обходя стандартные процедуры утверждения сделок.

Так, без предварительного одобрения в Конгрессе была разрешена поставка в Саудовскую Аравию 59 тыс. управляемых авиабомб. В качестве аргумента использовалась необходимость поддержки союзников США в регионе с целью сдерживания Ирана.



США могут ввести санкции против наследного принца Саудовской Аравии

Помимо США Саудовская Аравия активно закупает вооружение и у других западных стран, в частности у Великобритании (41% британского военного экспорта в 2015–2019 годах), Италии (7,2% за тот же период), Швейцарии (14%). Тем не менее в общем объеме саудовского оружейного импорта доля США остается доминирующей: 73% закупок в 2015–2019 годах пришлись на американских производителей и 13 на британских. В общей сложности за 2015–2019 годы американская администрация одобрила поставку в Саудовскую Аравию оружия на $64,1 млрд. Тем не менее планы дальнейшего радикального наращивания экспорта - с предполагаемым объемом поставок до $110 млрд и даже до $350 млрд в течение 2020-х годов, судя по всему, могут остаться нереализованными или как минимум серьезно сократиться.



В конце февраля был опубликован доклад разведки США, в котором ответственность за убийство в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашокджи возлагалась на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. После этого Вашингтон объявил о пересмотре отношений с Эр-Риядом. В частности, это касается поставок оружия. Ранее администрация президента Джо Байдена временно приостановила выполнение договоренностей, заключенных Дональдом Трампом. Они касаются поставок 3 тыс. авиабомб малого диаметра GBU-39 Small Diameter Bomb I компании Boeing общей стоимостью $290 млн и 7 тыс. высокоточных управляемых авиационных бомб Paveway IV компании Raytheon Technologies на $478 млн.



Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман

Фото: Reuters



"Мы пересматриваем эти сделки по продаже оружия. Добиваемся, чтобы в перспективе то, что мы поставляем, шло на оборону королевства, а не на развитие его способности вести наступательные операции",- заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об ограничительных мерах задумались и партнеры США по НАТО - так, в конце января появились сообщения о прекращении итальянских поставок в рамках ВТС с Саудовской Аравией и ОАЭ. Об этом решении заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, увязав такой шаг с продолжающейся саудовской операцией в Йемене.



Освобождающийся рынок



А вот у России другие планы. 19 февраля 2021 года было подписано распоряжение правительства РФ о подписании межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Саудовской Аравией. Это не первая попытка российских производителей оружия зайти на саудовский рынок, однако пока до практической реализации дошел относительно ограниченный набор, включающий стрелковое оружие, противотанковые системы, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Был также подписан контракт на создание совместного производства автоматов Калашникова. Планы поставок более политически чувствительных видов вооружений и военной техники, включая ЗРС С-400, так и не были реализованы. И эксперты сомневаются, что перспектива снижения уровня сотрудничества между Вашингтоном и Эр-Риядом существенно изменит ситуацию.



По мнению собеседников "Ъ" в сфере военно-технического сотрудничества, роль будет играть как желание российских экспортеров получить свою долю на освобождающемся рынке, так и стремление Эр-Рияда диверсифицировать поставщиков, сократив тотальную зависимость от американских систем вооружения.

Заместитель директора российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко указывает на то, что Саудовскую Аравию в первую очередь будет интересовать набор относительно недорогих, но при этом эффективных систем - "расходников", активно используемых в локальных конфликтах. "Нужно учитывать, что рынок Саудовской Аравии перенасыщен дорогими и сверхдорогими системами вооружений. Огромное количество современных боевых самолетов, зенитные ракетные системы Patriot, вертолеты Apache Longbow и ряд других продвинутых систем - все это явно избыточно для задач обороны страны и не приносит успеха в локальном конфликте в Йемене",- сказал он "Ъ".



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По словам господина Макиенко, вероятность того, что Россия продаст саудовцам С-400 или боевые самолеты, не очень велика - как из-за политической чувствительности подобных сделок, так и в силу объективного отсутствия потребностей в таком оружии российского производства. "Вместе с тем "Рособоронэкспорт" может предложить саудовским вооруженным силам действительно нужные им системы - относительно недорогое по современным стандартам вооружение и военную технику, которые смогут решать конкретные задачи в локальных конфликтах. Это могут быть и средства ПВО, но, вероятнее всего, системы ближнего действия и малой или средней дальности. Такие системы, как "Панцирь-С", "Тор", из более дальнобойного, возможно, "Бук-М3". Кроме того, это может быть бронетехника, особенно учитывая репутацию, которую завоевал в регионе танк Т-90",- отметил господин Макиенко.



Эксперт обратил внимание на то, что Т-90 очень надежен, продемонстрировал способность успешно выполнять задачи в экстремальных климатических условиях региона (прошел очень жесткие испытания в начале 2010-х годов в саудовской пустыне), им после небольшой дополнительной подготовки могут управлять наемники из стран третьего мира с опытом службы на советских танках, что дополнительно упрощает для Саудовской Аравии применение этих машин. Сюда же могут попасть и боевые машины пехоты БМП-3, хорошо зарекомендовавшие себя в вооруженных силах ОАЭ.



Кроме того, по мнению господина Макиенко, Саудовскую Аравию могут заинтересовать (по тем же причинам, что и бронетехника) вертолеты - как боевые, так и транспортные семейства Ми-8/17, в том числе в штурмовых версиях.

Это мощное, надежное, недорогое оружие и средство доставки грузов, которое может эксплуатироваться не самыми высокооплачиваемыми специалистами из многих стран, учитывая давние традиции использования наемников в вооруженных силах Саудовской Аравии. При этом последние версии штурмовых Ми-17 включают доработки, сделанные по результатам применения этих машин в Сирии.



По той же причине замдиректора ЦАСТ обратил внимание на Ми-35М. Более дорогие и современные машины типа Ми-28Н или Ка-52 вряд ли нужны Саудовской Аравии при наличии американского AH-64D. А Ми-35М способен эффективно действовать в локальных конфликтах. "Наконец, Россия может поставить Эр-Рияду большое количество артиллерийских систем, от обычных гаубиц и пушек до реактивных систем залпового огня, и боеприпасы к ним. Это оружие в мире становится все дороже, в то время как востребованность артиллерии в локальных войнах не собирается снижаться",- резюмировал господин Макиенко.



При этом на перспективы заключения российско-саудовских контрактов по-прежнему будут оказывать влияние отношения Москвы и Эр-Рияда с США, Израилем и Ираном.

"Если говорить об отношениях с иранцами, то развитие связей Москвы и Эр-Рияда может служить политическим сигналом для Тегерана, влияние которого на российскую политику в регионе многие считают слишком большим и не всегда конструктивным",- отметил собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией на рынке вооружения.



Кроме того, как показал пример Турции, США в ответ на сотрудничество с Россией могут ввести санкции против любых, даже довольно значимых своих партнеров. Тем более что положение Эр-Рияда после прихода администрации Байдена стало более уязвимым. В любом случае пока большинство американо-саудовских контрактов остаются в силе. Источник - kommersant.ru

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