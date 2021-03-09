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Армянский кризис увяз в суде. Власть и оппозиция перешли от уличного противостояния к процедурной борьбе
09:08 09.03.2021

Стороны противостояния в Ереване пытаются не выходить из правового поля

Газета "Коммерсантъ" №39/В от 09.03.2021, стр. 6
Армянский политический кризис продолжает тлеть, но не разгорается. И власть во главе с премьером Николом Пашиняном, и оппозиция, заручившаяся поддержкой армейского руководства, пытаются добиться выполнения своих требований законным путем - без уличных столкновений и применения оружия. В этой ситуации всеобщее внимание приковано к президенту Армену Саркисяну, выступающему арбитром между сторонами конфликта.

Власть и оппозиция в Армении перешли от уличного противостояния к процедурной борьбе, в центре которой оказался бросивший вызов премьер-министру Николу Пашиняну глава Генштаба Оник Гаспарян. После того как вместе с высшим генералитетом он выступил за отставку правительства Пашиняна, последний попытался отправить его в отставку.

Однако сделать это оказалось не так просто: ходатайство премьера дважды отклонил президент страны Армен Саркисян, и теперь решение остается за Конституционным судом (КС).
В оппозиции рассчитывали, что Армен Саркисян попытается обжаловать решение премьера. Но господин Саркисян сохранил нейтралитет и пообещал обратиться в суд, чтобы там оценили не факт увольнения Оника Гаспаряна, а сам закон "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года, который регулирует порядок назначения высших чинов в армии.

Мнения юристов по этому вопросу разделились. Некоторые из них считают, что до рассмотрения вопроса о соответствии закона "О военной службе и о статусе военнослужащего" конституции Оник Гаспарян не может быть отправлен в отставку.

Как Никол Пашинян пытается удержать власть тем же способом, которым взял ее три года назад
Однако есть и другая точка зрения. "Если президент не подписывает представленное предложение об увольнении в течение трех дней и не оспаривает вопрос его соответствия Конституции в Конституционном суде, то оно автоматически вступает в силу через три дня. Фактически сейчас Оник Гаспарян чисто юридически не является начальником Генштаба ВС",- пояснил "Ъ" специалист по конституционному праву Арташес Халатян.

Тем не менее де-факто Оник Гаспарян остается во главе армянских вооруженных сил.
В ночь на 8 марта его поддержали и коллеги из непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР): 124 офицера Армии обороны Арцаха (армянское название НКР) подписали коллективное письмо. "Мы, нижеподписавшиеся участники второй карабахской войны, сохраняя нейтралитет в политических вопросах, исходя из сложившейся нестабильной ситуации, просим и ходатайствуем, чтобы генерал-полковник Гаспарян продолжил служить Родине на посту начальника Генштаба Вооруженных сил Республики Армения",- говорится в обращении.

Оппозиция все еще надеется убедить президента занять более жесткую позицию. Так, 7 марта с ним встречался член исполкома Республиканской партии Ваграм Багдасарян, представляющий оппозиционное "Движение по спасению Родины". В беседе с "Ъ" господин Багдасарян рассказал, что призвал главу государства обжаловать в КС решение премьер-министра об увольнении Оника Гаспаряна.

Однако окончательного ответа Армен Саркисян так и не дал. В пресс-службе президента Армении сообщили "Ъ", что конкретные сроки обращения президента в КС не обозначены.

Ведение политической борьбы в правовом поле устраивает далеко не всех.
В оппозиции звучат призывы к военным взять власть силой: например, оцепив правительственные здания. В свою очередь, первый президент страны Левон Тер-Петросян, долго хранивший молчание, похвалил военных за сдержанность. В его заявлении, опубликованном 8 марта, говорится, что попытки представить военный переворот как средство оздоровления государства "опасны и достойны осуждения". Примеры того, когда военный переворот привел к разрешению кризиса, по мнению первого президента, действительно есть. Но куда больше случаев, когда "перевороты, становясь перманентными, в буквальном смысле приводили к уничтожению государственности и продолжительным страданиям народов".

Почему предшественники Никола Пашиняна хотят его убрать, но не могут
По мнению армянского политолога Степана Даниеляна, сценарий с захватом военными правительственных зданий крайне нежелателен. "Это негативно отразится на международном рейтинге страны и может погрузить государство в пучину перманентных потрясений, как это время от времени происходило в соседней Турции,- считает эксперт.- Армия понимает, что идет политический процесс и необходимо ждать его развязки".

Впрочем, по мнению Степана Даниеляна, в одном случае военный переворот может быть оправдан. "Если политическое руководство решит применить силу в отношении демонстрантов, у армии будет моральное право действовать резко, и общество это воспримет положительно",- заявил господин Даниелян.

Аршалуйс Мгдесян, Ереван; Кирилл Кривошеев

Источник - kommersant.ru
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