Ставка на репрессии может стать фатальной ошибкой Кремля, - Сергей Удальцов

14:25 09.03.2021 Ставка на репрессии может стать фатальной ошибкой Кремля

Народ хочет справедливости и улучшения жизни, а не уничтожения оппозиции и свободы слова



Сергей Удальцов



Как мы помним, в начале года источники в Кремле сообщали о том, что Владимир Путин выступит с ежегодным посланием к Федеральному Собранию в феврале. Ожидалось, что в этом послании президент озвучит важные социальные инициативы, которые будут направлены на поддержку населения страны, сильно пострадавшего в период коронавирусных ограничений. Однако на дворе уже март, а выступление Путина так и не состоялось, при этом кремлевская пресс-служба о новых сроках послания ничего конкретного не говорит.



Вместо этого российские граждане с ужасом наблюдают перманентный рост цен на все базовые продукты и товары. Усилия правительства по сдерживанию инфляции не дают ощутимого результата. Так, по данным Росстата, в феврале 2021 года инфляция в годовом выражении достигла рекордного значения с ноября 2016 года - 5,6%, с начала года цены поднялись на 1,2%. Быстро растут цены на основные продукты питания, в частности, овощи (картофель, морковь, огурцы и помидоры) в годовом выражении подорожали на 12?20%. Только за неделю с 16 по 24 февраля картофель подорожал на 2,2%, морковь - на 1,3%, лук - на 1,2%. Существенно подорожала с начала года мясная и рыбная продукция: мороженная рыба - на 2,6%, говядина и свинина - на 0,7%, курятина выросла в цене на 1,9%. При этом, дорожают не только продукты. Проезд на метро в среднем по стране поднялся в цене с начала года на 5,5%, а тарифы ЖКХ увеличились на 2,5%. Бензин с начала года подорожал на 1,7% (при том, что сейчас цены на нефть существенно выросли!). Увеличиваются цены на лекарства, в основном на те, которые импортируются.



Я сам практически каждый день хожу в магазин за продуктами и могу подтвердить, что расходы на продукты питания за последние месяцы ощутимо выросли. Условно говоря, если осенью я покупал набор продуктов на 200 рублей, то сейчас платить за такой же набор приходится уже 240?250 рублей, то есть рост составляет более 20%, что для меня весьма существенно, как и для миллионов других граждан.



При этом власти в кризисный период беззастенчиво экономят на гражданах. Как пример можно привести скандальную историю с блокировкой социальных карт у пожилых москвичей (старше 65 лет). Начиная с октября прошлого года эти карты были заблокированы в целях борьбы с коронавирусом. Однако нельзя забывать о том, что финансирование льготного проезда на общественном транспорте по социальным картам осуществляется из бюджета города Москвы на основании закона, то есть деньги на эти цели заложены в московском бюджете в полном объеме. Таким образом, если социальные карты были заблокированы по инициативе московских властей, то граждане должны получить соответствующую денежную компенсацию за период, когда действие их социальных карт было приостановлено. По этому поводу представители Левого Фронта и депутаты от КПРФ неоднократно обращались в Мэрию Москвы и в органы прокуратуры. В итоге на днях Сергей Собянин заявил о том, что с 8 марта социальные карты для москвичей старше 65 лет будет разблокированы. Но при этом ни слова о выплате компенсации, хотя карты были отключены в течение пяти (!!!) месяцев.



Получается, что в кризисный период мы не слышим от властей даже намеков на смену губительного либерального курса в экономике, не видим никаких прорывов в социально сфере. Зато наблюдаем значительный рост цен и стремление чиновников сэкономить на первоочередных нуждах граждан, слышим о новых антисоциальных планах властей. Появились даже слухи о новом повышении пенсионного возраста. Создается ощущение, что властям просто нечего предложить жителям России - ни в идейном, ни в материальном плане. Именно на таком печальном фоне постепенно начинается кампания по выборам депутатов Госдумы, которые намечены на 19 сентября.



И если ничего содержательного власти народу не предлагают, то подавление, запугивание и шельмование оппозиции продолжается полным ходом. Ставка очевидным образом сделана на репрессивные меры. Преследование прозападных либералов кремлевские пропагандисты с грехом пополам обосновывают их антипатриотической позицией, однако давление на команду КПРФ и лево-патриотических сил аргументировать вообще никак не получается.



Понятно, что в Кремле опасаются существенного роста популярности реальной левой оппозиции, который неизбежно будет происходить в условиях продолжающегося кризиса и отсутствия ощутимой социальной поддержки граждан со стороны государства. Обвинить представителей КПРФ, Левого Фронта и других союзников в "работе на Запад" невозможно в силу отсутствия каких-либо фактов такой работы. Поэтому в ход идут самые грязные пропагандистские приемы. Так, в последние недели в СМИ прошли массированные вбросы дезинформации о том, что в КПРФ назревает "серьезный раскол". Якобы, "радикальная" часть коммунистов во главе с Валерием Рашкиным выступает против Геннадия Зюганова, что грозит массовым выходом (или исключением) "радикалов" из партии. Несмотря на неоднократные опровержения со стороны руководства КПРФ, эти слухи активно распространяются в социальных сетях, нагнетается настоящая истерика. Понятно, чего добиваются власти. Они хотят максимально ослабить своего основного конкурента на выборах, внести смятение и разброд в ряды сторонников КПРФ и лево-патриотических сил. Использование такой агрессивной "геббельсовской пропаганды" говорит о неуверенности Кремля в благоприятных для власти итогах осенних выборов, несмотря на мошеннические технологии многодневного и электронного голосования.



На мой взгляд, лучшим ответом на все указанные провокации будет проведение объединительного форума широкой лево-патриотической коалиции, о создании которой мы говорим все последние годы. Напомню, что в октябре 2020 года эта идея нашла полную поддержку на пленуме ЦК КПРФ, а в январе этого года Левый Фронт обратился к лидерам КПРФ с предложением провести объединительный форум до официального начала кампании по выборам в Госдуму. Убежден, что на фоне репрессий в отношении наших товарищей и клеветнических вбросов о расколах и конфликтах мы просто обязаны продемонстрировать единство, представить яркую команду лидеров лево-патриотической коалиции, создать единый центр для координации избирательных кампаний, протестных акций, информационной и юридической работы.



Ну а Путину и его окружению пора понять, что ставка на репрессии, фальсификации и клевету в отношении оппозиции является стратегически проигрышной. Народ ждет не этого, а системных изменений социально-экономической политики, реального роста своих доходов, устранения тотальной несправедливости в распределении доходов от наших природных ресурсов, искоренения олигархии и радикального ограничения аппетитов зарвавшихся чиновников. Можно, конечно, на осенних выборах "зачистить" и облить грязью всех конкурентов, а при помощи мошеннических технологий "нарисовать" кандидатам от "Единой России" любые проценты. Однако такие итоги выборов не будут признаны обществом, поэтому на улицы выйдут уже не только либералы, а сторонники всех политических направлений. И массовость такого протеста будет намного выше, чем на последних акциях, которые так напрягли власть… Источник - СвободнаяПресса

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