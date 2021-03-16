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|В Самарканде открылось Генеральное консульство Турции
14:38 09.03.2021
7 марта в Самарканде открылось Генеральное консульство Турции, об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
В церемонии открытия приняли участие вице-премьер Азиз Абдухакимов, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.
Консульство будет выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Турцией и Узбекистаном.
В ходе визита в Узбекистан 6-9 марта турецкая делегация во главе с министром иностранных дел также примет участие во втором заседании группы по планированию совместной стратегии под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.