В Самарканде открылось Генеральное консульство Турции

14:38 09.03.2021

7 марта в Самарканде открылось Генеральное консульство Турции, об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.



В церемонии открытия приняли участие вице-премьер Азиз Абдухакимов, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.



Консульство будет выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Турцией и Узбекистаном.



В ходе визита в Узбекистан 6-9 марта турецкая делегация во главе с министром иностранных дел также примет участие во втором заседании группы по планированию совместной стратегии под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.