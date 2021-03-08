 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.03.2021
22:09  Украина – уникальная страна с непредсказуемым прошлым, - В.Пойманов
22:04  Россия и Китай подписали меморандум о создании совместной лунной станции
20:40  Умер известный казахстанский врач-онколог профессор Райымкул Каракулов
20:02  В Душанбе задержан помощник прокурора Бахриддинзода по обвинению в мошенничестве
19:53  Эрдоган идет на создание исламского союза "АСРИКА", - Ариф Асалыоглу
19:50  Le Point: Европа проиграла гонку вакцин
17:56  Turkiye: в Средиземноморье создается новый баланс

17:54  Параллельный Афганистан. Талибы назначили 11 альтернативных губернаторов провинций
16:30  Обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции Карлова приговорили к пожизненному заключению
15:32  Умерла популярная российская детективщица Татьяна Полякова
14:40  Чем закончилась "цыганизация" Великой Степи? Ответ: голодомором и политическими репрессиями, - Н.Даутбеккызы
14:38  В Самарканде открылось Генеральное консульство Турции
14:30  В Казахстане учредят Юбилейную медаль к 30-летию независимости
14:27  Симуляция "незалежности": зачем Киев так активно клянется в верности США, - Д.Ковалевич
14:25  Ставка на репрессии может стать фатальной ошибкой Кремля, - Сергей Удальцов
09:08  Армянский кризис увяз в суде. Власть и оппозиция перешли от уличного противостояния к процедурной борьбе
09:05  Российские вооружения нацелились на Саудовскую Аравию, - И.Крамник
09:02  Российские и китайские хакеры выносят остатки мозга у США, - New York Times
08:38  Умер экс-депутат Парламента Киргизии Эрик Арсалиев
07:43  Центральная Азия перестала быть "шахматной доской"?.. - Д.Борисов
07:36  МОК вне политики?... Сына Лукашенко отказались признать главой Олимпийского комитета Беларуси
07:31  Vulture: 7 откровений Гарри и Меган - "убивающих" имидж Бритто-монархии. А королевка-то - голая...
07:28  Кризис с вакцинами угрожает существованию ЕС, - "Advance"
07:25  Manizha из Душанбе с песенкой "Russian woman" представит Россию на Кончито-"Евровидении"
07:19  Узбекистан отказывается от кириллицы и переходит на латиницу: планы, проблемы и реформируемый алфавит, - рассказывает Киргизбоев
07:16  Нет слов. В Казахстане Власть никак не может заговорить с Обществом, - Д.Ашимбаев
07:10  Скончалась стриптизерша Фанни Фокс - поставившая раком элиту Штатов в 1970-е
07:05  Как служили в Вооруженных силах будущие президенты стран СНГ
00:01  Миллиард тенге направят в Семее (экс-Семипалатинске) на борьбу с... черным снегом
Понедельник, 08.03.2021
22:17  Скончался известный таджикский актер Рахмондуст Курбониен
19:45  "Черная принцесса" на 8 марта закидала Британскую grandmother-королеву информ-какахами
19:43  Много - не наливать! Фашистки напали на феминисток в Испании
19:11  Президент Сирии Асад заразился коронавирусом
15:00  Токаев, по примеру Путина, пиарится фотками с барбосом
14:58  В Каракалпакстане снова протесты и аресты
14:56  Чего добьется Украина новой войной в Донбассе, - Г.Мирзаян
14:55  РосМаньякТВ. Как очистить эфир от эрнсто-джигурды? - А.Резчиков
14:49  Мохнатость понизилась. УкрБрутал Зеленский вырвал волосья из грудей, - Дм.Киселев
14:41  Таскать пустой портфель... Зачем Министру экономики Киргизии 8 заместителей?
13:20  Медведевская "Единая Россия" вляпалась в очередной скандал. С мертвечиной доктора Хагенса
12:48  Немцы едут в "вакцинные отпуска" в Россию, - "Bild "
11:45  МИД КНР: Китай и Россия готовы бороться с "политическим вирусом"
10:34  В оливье... Разбился в собственном вертолете французский авиа-олигарх и депутат Доссо
09:55  Армения не скомпрометирует российские "Искандеры", - А.Рамм
00:40  Каспийский регион: поле битвы между Арменией и союзом Азербайджана, Турции и Израиля
00:35  Степная империя - Ногайская Орда. Ее взлет и крах!
00:22  Приближенный к Елбасы КазОлигарх Ким на совершеннолетие подарил дочурке 3 квартирки в Лондоне
00:16  Триллионы - в песок. Афганская война обнажила масштабы воровства в Пентагоне, - А.Филиппов
00:14  Внезапная стратегия ОПЕК принесла России двойную выгоду, - "Взгляд"
00:06  Байден открывает эру зеленого империализма, - Дж.Тенненбаум
00:03  Сын за отца. Аркадаг готовится передать власть Сердару, - Г.Иванова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Умерла популярная российская детективщица Татьяна Полякова
15:32 09.03.2021

9 марта 2021, Дмитрий Зубарев
Автор более 90 детективных романов писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире после онкологического заболевания на 62-м году жизни, сообщила ее персональный менеджер Валерия Сергеева.

"Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта в 10.00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре", – передает ТАСС слова Сергеевой.

Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире, где жила до последних дней. Она считалась звездой авантюрного детектива, была автором более 90 книг.

По данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России, в 2019 году автор заняла почетное пятое место, становилась обладательницей ряда литературных премий.

По ее книгам сняты такие популярные фильмы как "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли и "Черта с два", сериалы "Как бы не так", "Строптивая мишень" и "Тень стрекозы".

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615293120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Госкомиссия одобрила срочный пакет мер по поддержке предпринимателей
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Инвестштаба
- В Правительстве состоялось заседание штаба по реализации предвыборной программы партии "Nur Otan"
- Рейтинги Республики Казахстан подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3"; прогноз - "Стабильный"
- О диалоге
- Родительская общественность обратилась к президенту РК с просьбой не допустить приватизации музыкальных школ в Алматы
- Е. Тугжанов и А. Арипов обсудили вопросы укрепления казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере здравоохранения и образования
- Итоги Совета ЕЭК
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  