Обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции Карлова приговорили к пожизненному заключению

16:30 09.03.2021

9 марта 2021, Елизавета Булкина



Суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова к пожизненному лишению свободы, трое из них признаны виновными непосредственно в убийстве. В общей сложности обвинительные приговоры вынесены 14 фигурантам.



К пожизненному заключению приговорены бывшие сотрудники Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Сегют, который, по версии следствия, был куратором убийцы российского дипломата, и Хусейн Кетюдже, бывшие сотрудники турецкой полиции Ахмет Кылычарслан и бывший глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции Вехби Кюршад Акалын, передает РИА "Новости".



Девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению на сроки от 5 до 15 лет. Пятеро фигурантов оправданы судом. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.



Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.



Между тем прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению восьмерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова. Ранее прокуратура потребовала оправдать пятерых из 28 обвиняемых по этому делу.



Напомним, Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника".



В обвинительном заключении отмечается, что убийство посла является провокацией для нанесения ущерба турецко-российским отношениям.