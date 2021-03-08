Turkiye: в Средиземноморье создается новый баланс

17:56 09.03.2021

Телефонный звонок премьер-министра Греции президенту Египта и визит главы греческого внешнеполитического ведомства в Каир в Турции восприняли как панику, особенно после очередного заявления Анкары по поводу разграничения морских юрисдикций. Что так напугало греков и возможен ли в Средиземноморье новый геополитический баланс?



Türkiye (Турция): в Средиземноморье создается новый баланс



Сельчук Беке (Selçuk Böke)



Профессор, доктор Билал Самбур (Bilal Sambur) отмечает, что, несмотря на кризисы, возникла необходимость нормализации турецко-египетских отношений. "В Восточном Средиземноморье формируется новый геополитический баланс. Обе страны нуждаются друг в друге", - констатировал эксперт.



С приходом к власти Абдель Фаттаха ас-Сиси в результате переворота в 2013 году турецко-египетские отношения опустились до уровня поверенных в делах, при этом в последнее время наблюдаются взаимные положительные сигналы. После того как Египет при заключении соглашения о морских границах с Грецией проявил чувствительность к Турции и учел ее континентальный шельф, самые высокопоставленные официальные лица в Анкаре озвучили позитивные посылы относительно улучшения отношений с Египтом и дали понять, что с ним может быть заключено соглашение по Восточному Средиземноморью. Наконец, тот факт, что ас-Сиси поручил египетским СМИ прекратить все негативные и агрессивные публикации о турецких официальных лицах и Турции, как отмечается, показывает, что отношения двух стран вступают в новый период.



Две страны нужны друг другу



Эксперт по международным отношениям, профессор, доктор Билал Самбур (Bilal Sambur), давший комментарий на эту тему нашей газете, подчеркнул, что Турция и Египет являются двумя значимыми странами Ближнего Востока и исламского мира.



Обратив внимание на то, что обе страны желают нормализации, Самбур отметил: "После переворота ас-Сиси отношения пережили крупные кризисы. Можно сказать, что эти кризисы в значительной степени продолжаются до сих пор. Особенно после кризиса в Восточном Средиземноморье Египет встал на сторону Греции и греческой части Кипра. Египет выступил против политики Турции в Ливии. Однако, несмотря на эти кризисы, возникла необходимость нормализации отношений Турции и Египта. В Восточном Средиземноморье формируется новый геополитический баланс. Данный регион также станет важным энергетическим коридором в предстоящий период. В этом уравнении возрастает и стратегическое, и экономическое, и политическое значение Египта. Хотя не по всем вопросам мы можем договориться с Египтом, по некоторым из них можно прийти к согласию. Турция и Египет - две значимые страны Средиземноморья. Обе страны нуждаются друг в друге. Обе страны в последнее время желают нормализации, а не кризиса. И в этом направлении тоже даются сигналы".



Политика возрождения отношений



"Египет на этом фоне продемонстрировал политику, принимающую континентальный шельф Турции в противовес тезисам Греции, - продолжил эксперт. - Между двумя странами есть проблемы, но стороны перестали использовать резкую риторику и обвинять друг друга. Они пытаются давать мягкие сигналы о расширении сотрудничества. В настоящее время эти сигналы позволяют нам сохранять оптимизм, однако между двумя странами также существуют глубокие и нерешенные проблемы. Возможно, две страны не решат крупные проблемы мгновенно, растянув этот процесс во времени, и при этом смогут проводить политику в направлении возрождения отношений. Нормализовав отношения с Египтом, Турция также препятствует попыткам Греции и греческой администрации Южного Кипра сформировать новый альянс против нее в Средиземноморье. Построение благоприятных отношений, принятие позитивных шагов - в интересах обеих стран".



Греция запаниковала



Заявление Турции о готовности начать переговоры с Египтом по разграничению морских юрисдикций заставило Грецию перейти к активным действиям. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси по телефону. Кроме того, Афины, запаниковавшие после хода Анкары, также организовали визит высокого уровня в Каир. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас (Nikos Dendias) отправился в Египет для проведения переговоров.



Оригинал публикации: Akdeniz"de denge yeniden kuruluyorОпубликовано 09/03/2021