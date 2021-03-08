Le Point: Европа проиграла гонку вакцин

19:50 09.03.2021

Китай и Россия используют глобальную нехватку вакцины против covid для улучшения своего имиджа. А вот ЕС нечего предложить. Из-за медлительности и надменного поведения своих лидеров страны Европы вынуждены в спешном порядке искать выход из создавшейся ситуации.



Le Point (Франция): Европа проиграла гонку вакцин



Люк де Бароше (Luc de Barochez)



Вмеждународной битве за поставку вакцин против covid каждый отвечает сам за себя. Европейцы платят геополитическую цену из-за отсутствия прогнозирования и своей неорганизованности. Их медлительность стоит человеческих жизней, постоянно вынуждает откладывать возвращение к нормально общественной жизни и еще больше увеличивает разрыв с Америкой и Китаем, экономика которых снова начинает развиваться быстрыми темпами.



Ни одно государство-член Европейского Союза не фигурирует среди самых успешных производителей вакцины, к которым относятся США, Китай, Индия, Великобритания и Россия. Эти пять стран вступили в фазу вакцинации с сильной позиции, потому что они ее предвидели, овладели ноу-хау и создали производственные мощности. Сегодня они могут использовать глобальную нехватку вакцины для получения политических дивидендов.



Рычаги влияния



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Так Китай поставил 80 миллионов доз примерно в 40 стран, от Индонезии до Марокко и Венгрии. Индия, которая производит вакцину AstraZeneca по лицензии, поставила 25 миллионов доз примерно в 30 стран. Два великих азиатских соперника с успехом пытаются избавить себя от благосклонности максимального числа государств. Пример Мексики показателен. Столкнувшись с отказом Вашингтона поставить вакцину в феврале, эта страна получила 2 миллиона доз китайской вакцины. "Бесконечно признательны", - написал в Твиттере министр иностранных дел Мексики, обращаясь к китайскому руководству. Три дня спустя настала очередь Индии отправить 1 миллион вакцин в Мехико.



Россия пользуется рычагами влияния, обеспеченными ранней разработкой вакцины "Спутник V", эффективность которой получила признание. Имея ограниченные производственные мощности, она отказывается без раздумий от массовой вакцинации населения и отдает предпочтение экспорту. Россия нацелена на страны, находящиеся на задворках США (Аргентина, Бразилия), на берегу Средиземного моря (Алжир, Египет) или на бывших советских союзниках Центральной Европы (Венгрия, Словакия). Премьер-министр Словакии заявил в знак благодарности о готовности признать аннексию Россией части Украины. Позже он извинился за неудачную шутку, но, тем не менее, этот случай показателен. Россия ведет войну за влияние. Неслучайно его вакцина носит название первого спутника, который Советский Союз вывел на орбиту еще в 1957 году, раньше американцев.



Цена эгоизма



Пока Москва, Пекин и Дели плетут свои сети, западные страны в первую очередь думают о себе. Соединенные Штаты резервируют за собой большую часть своего внутреннего производства. Европейский Союз последовал его примеру, создав механизм экспортного контроля, который впервые применила Италия в конце февраля, чтобы заблокировать поставки в Австралию. У этого эгоизма есть политическая цена. Лозунг "Америка вернулась", выдвинутый Джо Байденом на международной арене, звучит бессмысленно из-за скупости богатых стран. Глобальная инициатива Covax, поддерживаемая Организацией Объединенных Наций и богатыми странами в интересах развивающихся стран, пока поставила только около десяти миллионов доз. Тем не менее, глобальное сотрудничество для ускорения распространения имеющихся вакцин было бы наиболее эффективным способом вернуть мировую экономику в нужное русло и ослабить напряженность.

А вот Европейскому Союзу нечего предложить. Даже Германия, чья лаборатория BioNTech разработала вакцину Pfizer, только недавно задумалась об увеличении своих производственных мощностей. На протяжении нескольких месяцев европейцы недооценивали промышленную необходимость. Чрезмерная осторожность, непоследовательность действий, бюрократические препятствия помешали принять необходимые меры. Европа не может сравниться и с Великобританией, которая уже сделала первую прививку более чем 21 миллиону британцев.



Надменное поведение Эммануэля Макрона или Ангелы Меркель к британской вакцине свидетельствует о неоправданном высокомерии. В конце января президент Франции, вопреки разным свидетельствам, заявил, что препарат AstraZeneca "почти неэффективен" для пожилых людей. Канцлер Германии утверждала, что она "слишком стара" в свои 66 лет, чтобы прививаться этой вакциной. В конце концов, оба лидера вызвали недоверие населения и еще немного замедлили вакцинацию. К сожалению, европейский провал подтверждает правоту всех тех, кто считает, что, претендуя на роль ведущего геополитического игрока, Европа продолжает верить в несбыточную мечту.



Оригинал публикации: L"Europe a perdu la guerre des vaccinsОпубликовано 09/03/2021