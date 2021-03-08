В Душанбе задержан помощник прокурора Бахриддинзода по обвинению в мошенничестве

20:02 09.03.2021

Власти задержали помощника прокурора столичного района Шохмансур Сайфиддина Бахриддинзода, который скрывался после того, как в отношении него было возбуждено дело о мошенничестве.



Источник в отделе министерства внутренних дел по району Фирдавси сказал, что "Бахриддинзода вот уже два дня как находится в ИВС города Душанбе".



Где и как был задержан Бахриддинзода, неизвестно.



В конце февраля Генеральная прокуратура Таджикистана предъявила ему обвинение в "мошенничестве в особо крупном размере".



Один из собеседников Радио Озоди из следственных органов на условиях анонимности сказал, что "по восьми эпизодам потерпевшие свидетельствовали о том, что Бахриддинзода вымогал деньги".



Сайфиддин Бахриддинзода был назначен в январе этого года помощником прокурора района Шохмансур и до этого работал в прокуратуре района Фирдавси.



По сообщению прокуратуры, уголовное дело в отношении Бахриддинзода было возбуждено после того, как житель города Душанбе Давлатшох Гиеев был задержан по подозрению в вымогательстве взятки у одного предпринимателя. Гиеев дал показания, что взятку вымогал по указанию Бахриддинзода.



Назриддин, представившийся родственником задержанного прокурора, 7 марта сказал Радио Озоди, что "надеется, что расследование будет справедливым".



По его словам "многие из обвинений в отношении Бахриддинзода являются клеветой и мы уверены, что суд докажет его невиновность".



На прошлой неделе было возбуждено уголовное дело против Манучехра Ахмадзода, сына Музаффара Ахмадзода, первого заместителя руководителя антикоррупционного агентства, работавшего в Управлении по делам несовершеннолетних и юношеской прокуратуры Согдийской области. Ему также предъявлено обвинение в мошенничестве, но он находится на свободе под подписку о невыезде. Узнать его мнение или его родственников по этому поводу не представилось возможным.



Манучехр Ахмадзода в течение пяти лет до начала этого года работал помощником прокурора района Рудаки.​



Прокуратура, которая в соответствии со своим назначением осуществляет от имени государства надзор за исполнением действующих на территории Таджикистана законов, ключевое место в системе правоохранительных органов этой страны. Задержание прокурорских работников в Таджикистане – большая редкость.