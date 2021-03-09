 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия и Китай подписали меморандум о создании совместной лунной станции
22:04 09.03.2021

09.03.2021

Россия и Китай подписали меморандум о создании совместной лунной станции
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь в формате видеоконференции подписали от имени правительств РФ и КНР меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

"Госкорпорация "Роскосмос" и КНКА, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества", – говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

Отмечается, что "МНЛС - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне".

Москва и Пекин будут совместно разрабатывать дорожную карту создания МНЛС, а также вести тесное взаимодействие при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации, эксплуатации проекта, включая его презентацию мировому космическому сообществу.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что возможности РФ и КНР в космическом пространстве вызывают опасения. В интервью газете The New York Times, опубликованном накануне, он сделал упор на военную составляющею и напомнил о лазерных системах разного уровня мощности, которые есть у России и Китая и которые способны "с Земли уничтожить, повредить или помешать нам [Америке] использовать спутники". Кроме того, военный выступил с утверждением, что КНР и РФ располагают противоспутниковыми ракетами и другими системами.

"У обоих государств есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. Все эти угрозы имеются на данный момент. Мы говорим не о том, что произойдет в будущем", - сказал Реймонд.

Он также озвучил версию, согласно которой российская сторона якобы применяла спутник, предназначенный "для уничтожения спутников США на низкой околоземной орбите". Как считает Реймонд, у Китая тоже имеется "спутник, у которого есть роботизированная рука" для воздействия на другие аппараты.

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615316640
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