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Украина – уникальная страна с непредсказуемым прошлым, - В.Пойманов
22:09 09.03.2021

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 09.03.2021

Как поделить обитателей кладбища на правильных и неправильных

Если бы дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак, умерший в 1967 году и похороненный на Байковом кладбище в Киеве, дожил до наших дней, он не попал бы в число тех, кто может быть похоронен на Национальном мемориальном военном кладбище. Для нынешней Украины он не герой, поскольку был депутатом Верховного Совета СССР 2−7 созывов.

Только речь не о действующем военном кладбище. Кладбище только собираются строить, для этого нужно изыскать 1 га земли и 20 млн. грн. Кладбище хотели создать еще в 2011 году, даже закон приняли, но не вышло. А сейчас депутаты от "слуг народа" вспомнили о кладбищенских делах и внесли в Раду законопроект, разделяющий умерших на две категории − правильных и неправильных.

В тексте законопроекта указано, что кладбище предназначено "для организации почетных захоронений и перезахоронений борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, умерших (погибших) при выполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной".

Однако есть возражения: на кладбище не могут быть похоронены лица, "которые занимали руководящие должности в коммунистической партии (должности секретаря районного комитета и выше), в высших органах власти и управлениях СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик, работники советских органов государственной безопасности всех уровней". При этом "ограничения не распространяются на лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимавших непосредственное участие в АТО и ООС, и на борцов за независимость Украины в ХХ веке".

Украина – уникальная страна с непредсказуемым прошлым

В Раде к законопроекту отнеслись по-разному. Например, депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич уверен, что "создание специального кладбища – очередной шаг к законам, которые будут только раскалывать общество". А депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов считает, что почитать украинских бойцов надо, но в стране почему-то не заботятся о живых людях, "которые сегодня голодают, бедствуют и мыкаются по общежитиям".

После 2014 года разделение людей по сортам стало на Украине национальной идеей. Яркий пример – закон о языке. Русский язык обучения ликвидирован в школах, попал под запрет в торговле. Это отношение к родному русскому, зато к некоторым иностранным языкам относятся с пиететом. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вторым языком на Украине должен стать английский. "Чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации", – пояснил Данилов.

4 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО по вопросам гражданства.

4 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО по вопросам гражданства. Согласно документу, правительство должно разработать законопроекты, предусматривающие запрет гражданам Украины, имеющим гражданство иностранного государства, работать в госструктурах и органах местного самоуправления, иметь допуск к гостайне, участвовать в избирательных комиссиях, быть членами политических партий.

Тем не менее двойное гражданство не отменяется. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам разрешат двойное гражданство со странами Евросоюза. Еще бы: в 2020 году заробитчане перечислили на Украину $12,1 млрд., почти столько же – годом раньше. Так что пусть становятся гражданами Польши или Германии.

А вот за российский паспорт будут наказывать, причем жестко. В Раде зарегистрировано несколько законопроектов, предусматривающих обязательное декларирование второго гражданства. За уклонение или неверные сведения предлагается штрафовать на 340–510 тыс. грн. За сокрытие гражданства государства-агрессора – в тюрьму на срок от 2 до 5 лет. Между прочим, в отделившейся от Украины части Донбасса российское гражданство получило уже более 400 тыс. человек, но офис президента больше обеспокоен другим – падением рейтинга Зеленского. По данным социологической группы "Рейтинг", если бы выборы состоялись в марте, за Зеленского проголосовало бы 22,5% опрошенных (в 2019 году свои голоса ему отдало 73,23% избирателей), за Порошенко – 14,6%, а за депутата от ОПЗЖ Юрия Бойко – 11,6%.

В Киеве уверяют, что виной всему – журналисты. Зеленский пообещал отключенным от вещания оппозиционным телеканалам пожизненную блокировку на YouTube.

В Киеве уверяют, что виной всему – журналисты. Зеленский пообещал отключенным от вещания оппозиционным телеканалам пожизненную блокировку на YouTube. А в прошлом году в министерстве культуры подготовили законопроект, предлагающий сажать журналистов в тюрьму на 7 лет (такая культура). Правда, законопроект принят не был. Вместо него в Раде появился законопроект "О медиа", где основное внимание уделено санкциям и контролю над СМИ. Председатель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев пояснил: "Речь идет о еще более прочной защите украинского медийного пространства от экспансии со стороны России".

И не беда, что зачистка информационного пространства подъему экономики Украины не поможет (спад машиностроения в январе 2021 года по отношению к декабрю 2020-го составил 28,6%): разделять умерших на своих и чужих по идеологической принадлежности легче, чем заботиться о положении живых.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615316940
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