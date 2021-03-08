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|Узбекистан дарит Кыргызстанским попрошайкам еще $50 миллионов. На растыр-проекты
23:40 09.03.2021
9 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Узбекистан даст Кыргызстану $50 миллионов на реализацию проектов
Узбекистан выделит Кыргызстану $50 миллионов на реализацию различных экономических проектов. Об этом стало известно сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.
Депутаты одобрили ратификацию соглашения о создании Кыргызско-Узбекского фонда развития. По нему РУз выделит Кыргызстану средства. Будет создано правление, в состав которого войдут представители Кыргызстана, а в состав совета директоров - три представителя Узбекистана и два - КР.
Первый официальный. Как Сооронбай Жээнбеков съездил в Ташкент
Напомним, что еще в 2017 году во время первого визита Сооронбая Жээнбекова в Ташкент стороны подписали соглашение о финансовом сотрудничестве. Оно и предусматривало создание фонда. Но вот до реализации документа дошло только сейчас.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправится в Узбекистан с государственным визитом 11-12 марта 2021 года.