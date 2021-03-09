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Новый Ближний Восток, привыкайте: Израиль и Саудовская Аравия, - А.Эскин
00:02 10.03.2021

Ситуационное сближение между Израилем и Саудовской Аравией становится неизбежным. И с этим придется считаться администрации Байдена, когда она пойдет на переговоры с Ираном.

Что-то происходит на израильско-саудовском поле, что-то там намечается. Так сообщил в радиоинтервью известный израильский востоковед Цви Ехезкели. Он обсуждал стратегическое взаимодействие с королевством в свете массированных нападений на него со стороны различных шиитских группировок, питаемых Ираном. Более того, два удара были только что нанесены по Саудовской Аравии со стороны Ирака. Речь идет о баллистических ракетах, которые не производят хуситы в Йемене.

Два дня назад было нанесено несколько ударов с дронов по нефтехранилищу в порту Рас-Таннура на востоке королевства. Это признало в воскресенье, 7 марта, Саудовское агентство печати (Saudi Press Agency, SPA). Там же сообщалось, что осколки баллистической ракеты упали неподалеку от районов в городе Дахран, где проживают сотрудники национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за атаки взяли на себя повстанцы-хуситы. Никто не пострадал.

Йеменские хуситы бахвалятся тем, что это они действовали в саудовских провинциях Асир и Джизан. Согласно заявлению их группировки "Ансар Аллах", было использовано восемь баллистических ракет и 14 беспилотников.

Для понимания ситуации надобно иметь представление в общих чертах о перевороте в Йемене, совершенном шиитами в 2015 году. Они называют себя хуситами в честь своего вожака, Хусейна аль-Хуси, который был убит йеменской армией в сентябре 2004 года. Эти боевики являются марионетками Ирана и его острием копья в войне против Саудовской Аравии.

После захвата хуситами власти в Йемене в 2015 арабская коалиция во главе с саудитами ведет с ними военную борьбу. Администрация Байдена ясно определила свои приоритеты, когда вычеркнула йеменских радикалов из списка террористических организаций. Вашингтон призывает все стороны к переговорам, игнорируя живые новости из региона. Американцы нанесли недавно удар по проиранским милициям возле иракской границы. Но это было ответом на обстрелы их собственных объектов. В вопросе шиитской военной активности против саудитов новая власть в США демонстрирует нейтралитет, который многие трактуют как попытку задобрить Тегеран.

Сотрудничество между Израилем и Королевством Саудовская Аравия в военной сфере, включая обмен информацией между разведслужбами, относится к категории тех тайн, которые стали явью. В то же время саудиты не решились покамест открыть посольство в Израиле. То ли довлеет многолетняя привычка увещевать повсеместно, что еврейскому государству нет места на Ближнем Востоке, то ли ждут у моря погоды после прихода в Белый дом Байдена. Так или иначе, Израиль оказался незаменимо важным для арабских и саудовских интересов. И "не скажите, что это в бреду". Новый Ближний Восток, привыкайте.

Новая администрация в Вашингтоне нескрываемо холодна, до озноба, по отношению к саудовскому королевству. Тут и нашумевшая история с ликвидацией журналиста Джамаля Хашогги, и очевидная психологическая несовместимость новых обитателей Белого дома, отличающихся либеральной ориентацией всех мастей, и ультраконсервативных саудитов.

Проявив благосклонность к хуситским боевикам в Йемене, американцы выступили катализатором нового конфликта. Он не был загашен и во времена Трампа, но сейчас мы наблюдаем небывалую эскалацию, грозящую перерасти в тотальную войну между шиитским миром во главе с Ираном и суннитским - с Саудовской Аравией во главе.

Предпосылки для этого громадные. Иран претендует на владычество в Бахрейне, где шииты в большинстве, как в Ираке и в Азербайджане. Шиитское население имеет также заметное влияние в Кувейте, в Ливане и в Сирии. Для Тегерана это шанс на расширение своего влияния. При условии последовательно примиренческой политики Байдена и его администрации.

В создавшейся ситуации Израиль оказывается для Королевства Саудовская Аравия незаменимым партнером. Заручившись поддержкой Израиля, Эр-Рияд сможет смягчить для себя потери вследствие американского отдаления. Если сложить саудовские природные ресурсы и финансовые возможности с израильской военной силой и его высокими технологиями, то образуется сильнейший альянс. Прибавим к нему другие традиционные арабские страны региона и получим мощнейший союз, способный обуздать как Иран, так и Турцию.

Но насколько может Израиль доверять своим новым арабским партнерам? В Иерусалиме хорошо помнят теплые отношения с Турцией и Ираном, эволюционировавшие в горячее противостояние. Как далеко готов пойти Израиль навстречу арабам сегодня?

Если учесть, что саудовское королевство почти что граничит с Израилем, в Иерусалиме никак не будут готовы мириться с прямым или косвенным иранским присутствием там. Как это ни парадоксально, но также и полная гегемония антииранских сил в регионе не может не тревожить Израиль, учитывая фактор запрещенных в России ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с Турцией разрешенным в РФ Хамасом.

Взвесив все известные данные, мы едва ли усомнимся в том, что ситуационное сближение между Израилем и Саудовской Аравией становится неизбежным. И с этим придется считаться администрации Байдена, когда она пойдет на переговоры с Ираном.

9 марта 2021
Авигдор Эскин

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615323720
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