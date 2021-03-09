""Новая мораль". На Западе происходит стремительная трансформация межчеловеческих отношений, - С.Князев

00:07 10.03.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 09.03.2021

О так называемой новой морали



Авторитетная международная исследовательская компания Ipsos презентовала неожиданные результаты социологического исследования сексуальной ориентации населения Соединенных Штатов Америки.



Неожиданными эти результаты оказались в свете господствующих на Западе представлений о генетически заданной предопределенности сексуальных предпочтений (естественных и противоестественных). Особенно обращают на себя данные о количественном росте так называемых сексуальных меньшинств от старших возрастов к младшим.



Участники опроса Ipsos были распределены по поколениям:



– поколение "бэби-бума" (люди, родившиеся в 1946-1964 годах);



– поколение Х (те, кто родились с 1965 по 1980 год);



– поколение Y (1981-1996 годы рождения);



– поколение Z (1997-2012 годы).



Среди старших "бэби-бумеров" 84% заявили, что их привлекают исключительно представители противоположного пола. Однако представители поколения Z, или так называемые зумеры, смотрят на жизнь по-другому. Только 52% представителей американской молодежи заявляют о себе как о людях с нормальной ориентацией. 14% молодых американцев говорят о своем гомосексуализме, 32% – о том, что они в большей или меньшей степени являются бисексуалами. В целом за 30–40 лет количество извращенцев в Америке выросло примерно в три раза.



Результаты исследования разбивают представление о врожденной склонности к извращениям.



Результаты исследования разбивают представление о врожденной склонности к извращениям. Когда в России в 2013 году вводилось законодательство о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, законодателей, ссылаясь на зарубежные авторитеты, высмеивали, утверждая, что пропаганда не может изменить то, каким человек родился. Однако с этой точки зрения не объяснить быстрый количественный рост в США секс-меньшинств по мере того, как нетрадиционные сексуальные отношения начинали пропагандироваться все более широко.



Результаты опроса Ipsos подтверждаются другими исследованиями, проводившимися в последнее время на Западе: извращения человеческой природы в подавляющем большинстве случаев не заданы от рождения, а воспитываются обществом. Так, изучение агентством YouGov в 2015 году общественного мнения в Великобритании показало, что среди британцев в возрасте 18-24 лет меньше половины (46%) считают себя "полностью гетеросексуальными", тогда как среди британцев, которым за 60, таких 88%.



Группа ведущих американских генетиков обнародовала в 2019 году результаты исследования, свидетельствующего о том, что "гена гомосексуалиста" просто не существует. Что же касается косвенного влияния наследственности на нетрадиционную ориентацию, то они "задают тон" абсолютному меньшинству гомосексуалистов (от 8% до 25%). С большинством лиц, составляющих секс-меньшинства, вхождение в эти группы происходило под влиянием социокультурных факторов – травмирующих ситуаций, пропаганды извращений. Исследования указывают также на важную роль эмбриогенеза в появлении извращенных склонностей, на влияние факторов, связанных со здоровьем матери. То есть даже в этом смысле гомосексуальность является приобретенной, а не врожденной, не записанной изначально в генах.



На Западе происходит невиданная по масштабам искусственная трансформация человека и межчеловеческих отношений. Снимая фильмы о "хороших" извращенцах, продвигая их в хит-парадах звезд, создавая им образ "жертв травли", популяризуя их взгляды, манипуляторы воздействуют на сознание целых поколений, и в последние годы этот процесс интенсифицируется.



Извращения становятся модным признаком элитарности, принадлежности к "передовым" слоям общества. Под это создается юридическая база, принимаются специальные законы.



Недавно Верховный суд США уравнял в профессиональных правах с остальными американцами гомосексуалистов и трансвеститов, разрешив им в том числе работать с маленькими детьми. А видные американские либералы пообещали, что при администрации Джо Байдена будут введены квоты для меньшинств в советах директоров корпораций, созданы преимущества при зачислении на работу в Государственный департамент.



Под видом проповеди "новой морали" разрушаются традиционные семейные отношения, люди делаются более подверженными манипуляциям, зависимыми от внушаемых им образцов поведения. Шаг за шагом так называемое цивилизованное общество формирует новую биологическую массу, в которой человеку разумному как виду (homo sapiens) остается все меньше места.