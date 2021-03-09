 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.03.2021
00:30  Санкции против Коломойского могут дестабилизировать Украину, - Т.Ивженко
00:28  Ливан на грани разрушения. Местным элитам ради спасения страны надо прекратить распри, - Н.Плотников
00:07  ""Новая мораль". На Западе происходит стремительная трансформация межчеловеческих отношений, - С.Князев
00:02  Новый Ближний Восток, привыкайте: Израиль и Саудовская Аравия, - А.Эскин
Вторник, 09.03.2021
22:09  Украина – уникальная страна с непредсказуемым прошлым, - В.Пойманов
22:04  Россия и Китай подписали меморандум о создании совместной лунной станции
20:40  Умер известный казахстанский врач-онколог профессор Райымкул Каракулов

20:02  В Душанбе задержан помощник прокурора Бахриддинзода по обвинению в мошенничестве
19:53  Эрдоган идет на создание исламского союза "АСРИКА", - Ариф Асалыоглу
19:50  Le Point: Европа проиграла гонку вакцин
17:56  Turkiye: в Средиземноморье создается новый баланс
17:54  Параллельный Афганистан. Талибы назначили 11 альтернативных губернаторов провинций
16:30  Обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции Карлова приговорили к пожизненному заключению
15:32  Умерла популярная российская детективщица Татьяна Полякова
14:40  Чем закончилась "цыганизация" Великой Степи? Ответ: голодомором и политическими репрессиями, - Н.Даутбеккызы
14:38  В Самарканде открылось Генеральное консульство Турции
14:30  В Казахстане учредят Юбилейную медаль к 30-летию независимости
14:27  Симуляция "незалежности": зачем Киев так активно клянется в верности США, - Д.Ковалевич
14:25  Ставка на репрессии может стать фатальной ошибкой Кремля, - Сергей Удальцов
09:08  Армянский кризис увяз в суде. Власть и оппозиция перешли от уличного противостояния к процедурной борьбе
09:05  Российские вооружения нацелились на Саудовскую Аравию, - И.Крамник
09:02  Российские и китайские хакеры выносят остатки мозга у США, - New York Times
08:38  Умер экс-депутат Парламента Киргизии Эрик Арсалиев
07:43  Центральная Азия перестала быть "шахматной доской"?.. - Д.Борисов
07:36  МОК вне политики?... Сына Лукашенко отказались признать главой Олимпийского комитета Беларуси
07:31  Vulture: 7 откровений Гарри и Меган - "убивающих" имидж Бритто-монархии. А королевка-то - голая...
07:28  Кризис с вакцинами угрожает существованию ЕС, - "Advance"
07:25  Manizha из Душанбе с песенкой "Russian woman" представит Россию на Кончито-"Евровидении"
07:19  Узбекистан отказывается от кириллицы и переходит на латиницу: планы, проблемы и реформируемый алфавит, - рассказывает Киргизбоев
07:16  Нет слов. В Казахстане Власть никак не может заговорить с Обществом, - Д.Ашимбаев
07:10  Скончалась стриптизерша Фанни Фокс - поставившая раком элиту Штатов в 1970-е
07:05  Как служили в Вооруженных силах будущие президенты стран СНГ
00:01  Миллиард тенге направят в Семее (экс-Семипалатинске) на борьбу с... черным снегом
Понедельник, 08.03.2021
22:17  Скончался известный таджикский актер Рахмондуст Курбониен
19:45  "Черная принцесса" на 8 марта закидала Британскую grandmother-королеву информ-какахами
19:43  Много - не наливать! Фашистки напали на феминисток в Испании
19:11  Президент Сирии Асад заразился коронавирусом
15:00  Токаев, по примеру Путина, пиарится фотками с барбосом
14:58  В Каракалпакстане снова протесты и аресты
14:56  Чего добьется Украина новой войной в Донбассе, - Г.Мирзаян
14:55  РосМаньякТВ. Как очистить эфир от эрнсто-джигурды? - А.Резчиков
14:49  Мохнатость понизилась. УкрБрутал Зеленский вырвал волосья из грудей, - Дм.Киселев
14:41  Таскать пустой портфель... Зачем Министру экономики Киргизии 8 заместителей?
13:20  Медведевская "Единая Россия" вляпалась в очередной скандал. С мертвечиной доктора Хагенса
12:48  Немцы едут в "вакцинные отпуска" в Россию, - "Bild "
11:45  МИД КНР: Китай и Россия готовы бороться с "политическим вирусом"
10:34  В оливье... Разбился в собственном вертолете французский авиа-олигарх и депутат Доссо
09:55  Армения не скомпрометирует российские "Искандеры", - А.Рамм
00:40  Каспийский регион: поле битвы между Арменией и союзом Азербайджана, Турции и Израиля
00:35  Степная империя - Ногайская Орда. Ее взлет и крах!
00:22  Приближенный к Елбасы КазОлигарх Ким на совершеннолетие подарил дочурке 3 квартирки в Лондоне
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
""Новая мораль". На Западе происходит стремительная трансформация межчеловеческих отношений, - С.Князев
00:07 10.03.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 09.03.2021
О так называемой новой морали

Авторитетная международная исследовательская компания Ipsos презентовала неожиданные результаты социологического исследования сексуальной ориентации населения Соединенных Штатов Америки.

Неожиданными эти результаты оказались в свете господствующих на Западе представлений о генетически заданной предопределенности сексуальных предпочтений (естественных и противоестественных). Особенно обращают на себя данные о количественном росте так называемых сексуальных меньшинств от старших возрастов к младшим.

Участники опроса Ipsos были распределены по поколениям:

– поколение "бэби-бума" (люди, родившиеся в 1946-1964 годах);

– поколение Х (те, кто родились с 1965 по 1980 год);

– поколение Y (1981-1996 годы рождения);

– поколение Z (1997-2012 годы).

Среди старших "бэби-бумеров" 84% заявили, что их привлекают исключительно представители противоположного пола. Однако представители поколения Z, или так называемые зумеры, смотрят на жизнь по-другому. Только 52% представителей американской молодежи заявляют о себе как о людях с нормальной ориентацией. 14% молодых американцев говорят о своем гомосексуализме, 32% – о том, что они в большей или меньшей степени являются бисексуалами. В целом за 30–40 лет количество извращенцев в Америке выросло примерно в три раза.

Результаты исследования разбивают представление о врожденной склонности к извращениям.

Результаты исследования разбивают представление о врожденной склонности к извращениям. Когда в России в 2013 году вводилось законодательство о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, законодателей, ссылаясь на зарубежные авторитеты, высмеивали, утверждая, что пропаганда не может изменить то, каким человек родился. Однако с этой точки зрения не объяснить быстрый количественный рост в США секс-меньшинств по мере того, как нетрадиционные сексуальные отношения начинали пропагандироваться все более широко.

Результаты опроса Ipsos подтверждаются другими исследованиями, проводившимися в последнее время на Западе: извращения человеческой природы в подавляющем большинстве случаев не заданы от рождения, а воспитываются обществом. Так, изучение агентством YouGov в 2015 году общественного мнения в Великобритании показало, что среди британцев в возрасте 18-24 лет меньше половины (46%) считают себя "полностью гетеросексуальными", тогда как среди британцев, которым за 60, таких 88%.

Группа ведущих американских генетиков обнародовала в 2019 году результаты исследования, свидетельствующего о том, что "гена гомосексуалиста" просто не существует. Что же касается косвенного влияния наследственности на нетрадиционную ориентацию, то они "задают тон" абсолютному меньшинству гомосексуалистов (от 8% до 25%). С большинством лиц, составляющих секс-меньшинства, вхождение в эти группы происходило под влиянием социокультурных факторов – травмирующих ситуаций, пропаганды извращений. Исследования указывают также на важную роль эмбриогенеза в появлении извращенных склонностей, на влияние факторов, связанных со здоровьем матери. То есть даже в этом смысле гомосексуальность является приобретенной, а не врожденной, не записанной изначально в генах.

На Западе происходит невиданная по масштабам искусственная трансформация человека и межчеловеческих отношений. Снимая фильмы о "хороших" извращенцах, продвигая их в хит-парадах звезд, создавая им образ "жертв травли", популяризуя их взгляды, манипуляторы воздействуют на сознание целых поколений, и в последние годы этот процесс интенсифицируется.

Извращения становятся модным признаком элитарности, принадлежности к "передовым" слоям общества. Под это создается юридическая база, принимаются специальные законы.

Недавно Верховный суд США уравнял в профессиональных правах с остальными американцами гомосексуалистов и трансвеститов, разрешив им в том числе работать с маленькими детьми. А видные американские либералы пообещали, что при администрации Джо Байдена будут введены квоты для меньшинств в советах директоров корпораций, созданы преимущества при зачислении на работу в Государственный департамент.

Под видом проповеди "новой морали" разрушаются традиционные семейные отношения, люди делаются более подверженными манипуляциям, зависимыми от внушаемых им образцов поведения. Шаг за шагом так называемое цивилизованное общество формирует новую биологическую массу, в которой человеку разумному как виду (homo sapiens) остается все меньше места.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615324020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Госкомиссия одобрила срочный пакет мер по поддержке предпринимателей
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Инвестштаба
- В Правительстве состоялось заседание штаба по реализации предвыборной программы партии "Nur Otan"
- Рейтинги Республики Казахстан подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3"; прогноз - "Стабильный"
- О диалоге
- Родительская общественность обратилась к президенту РК с просьбой не допустить приватизации музыкальных школ в Алматы
- Е. Тугжанов и А. Арипов обсудили вопросы укрепления казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере здравоохранения и образования
- Итоги Совета ЕЭК
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  